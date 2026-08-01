Así es la mansión de más de US$3 millones que Beltrán Briones compró con el fondo inmobiliario que lanzó hace un mes y medio

A mediados de junio se cerró el primer REIT (Real Estate Investment Trust) del país.

El vehículo financiero—un fondo de inversión inmobiliaria que permite invertir en propiedades desde $1000— había recaudado $66.327.251.000, equivalentes a unos US$45 millones, de 3523 inversores entre personas físicas y jurídicas. La cifra triplicó las expectativas iniciales, que eran de US$15 millones.

El plan de los socios Juan Ignacio Abuchdid -número uno del Grupo IEB-, y el desarrollador inmobiliario Beltrán Briones, es invertir ese dinero en propiedades terminadas de alta gama en la ciudad de Buenos Aires.

A un mes de lanzarlo, los empresarios compraron la primera propiedad: una residencia en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires por US$3,6 millones, un valor que, según el fondo, fue un 14% inferior al precio de publicación.

La propiedad ubicada en Barrio Parque, sobre la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000 es de estilo francés, tiene 700 m² totales, de los cuales 500 m² son cubiertos.

Los socios compraron una residencia en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires REIT

El inmueble se distribuye en tres plantas conectadas por un ascensor privado REIT

La propiedad adquirida ya tiene un contrato de alquiler vigente, por US$18.000 mensuales- es decir US$216.000 al año- por lo que comenzará a generar ingresos desde el inicio de la inversión. Estos números generan un cap rate (rentabillidad anual) del 6%, según datos del comunicado de prensa difundido por la compañía.

Los socios compraron la casa por US$3,6 millones REIT

La casa se distribuye en tres plantas conectadas por un ascensor privado y tiene siete ambientes, cuatro suites, cinco baños, dependencia de servicio y dos cocheras. Además, posee jacuzzi, sauna, ducha finlandesa y una terraza con solárium.

La residencia está ubicada en Barrio Parque, sobre la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000 REIT

“Su ubicación, a metros de Parque Las Heras, los Bosques de Palermo y el corredor gastronómico y comercial de Av. Santa Fe, refuerza su perfil como activo de renta residencial de primer nivel”, señalan en el comunicado de prensa.

La propiedad es de estilo francés y tiene 700 m² totales, de los cuales 500 m² son cubiertos REIT

“Un porcentaje de la renta que genera este alquiler, sumado a la de los demás activos del fondo, se distribuirá entre los inversores de forma trimestral”, explican desde el Fondo y agregan que las cuotapartes cotizan en BYMA y se operan como cualquier acción a través de la aplicación IEB+, “lo que otorga liquidez y transparencia frente a la inversión inmobiliaria tradicional”.

La casa tiene siete ambientes, cuatro suites, cinco baños, dependencia de servicio y dos cocheras