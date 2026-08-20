Así es la mansión de más de US$3 millones que se alquila por US$18 mil mensuales

La residencia está en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires y fue la primera propiedad que compró el Real Estate Investment Trust (REIT) lanzado por Juan Ignacio Abuchdid -número uno del Grupo IEB-, y el desarrollador inmobiliario Beltrán Briones a mediados de junio.

Los socios desembolsaron US$3,6 millones por esta mansión ubicada en Barrio Parque, un valor que, según el fondo, fue un 14% inferior al precio de publicación.

La propiedad adquirida ya tiene un contrato de alquiler vigente, por US$18.000 mensuales- es decir US$216.000 al año- por lo que comenzará a generar ingresos desde el inicio de la inversión. Estos números generan un cap rate (rentabillidad anual) del 6%, según datos del comunicado de prensa difundido por la compañía.

“Su ubicación, a metros de Parque Las Heras, los Bosques de Palermo y el corredor gastronómico y comercial de Av. Santa Fe, refuerza su perfil como activo de renta residencial de primer nivel”, reconocen los inversores.

Cómo es la casa por dentro

La casa ubicada en Barrio Parque, sobre la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000 es de estilo francés, tiene 700 m² totales, de los cuales 500 m² son cubiertos.

Los ambientes se distribuyen en tres plantas conectadas por un ascensor privado y tiene siete ambientes, cuatro suites, cinco baños, dependencia de servicio y dos cocheras. Además, posee jacuzzi, sauna, ducha finlandesa y una terraza con solárium.

La casa, en fotos

Los socios compraron una residencia en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires REIT

El inmueble se distribuye en tres plantas conectadas por un ascensor privado REIT

Los socios compraron la casa por US$3,6 millones REIT

La residencia está ubicada en Barrio Parque, sobre la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000 REIT

La propiedad es de estilo francés y tiene 700 m² totales, de los cuales 500 m² son cubiertos REIT

La casa tiene siete ambientes, cuatro suites, cinco baños, dependencia de servicio y dos cocheras

Así se ve uno de los cinco baños de la propiedad REIT

Por qué comprar en Barrio Parque

Barrio Parque, donde se encuentra la primera propiedad del fondo, es una de las microzonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. Delimitado por las avenidas Figueroa Alcorta, Ortiz de Ocampo, Juez Tedín y Tagle, se caracteriza por su diseño inspirado en los barrios jardín europeos, con calles sinuosas y una impronta marcadamente residencial.

“De las aproximadamente 300 propiedades que conforman el barrio, apenas 25 se encuentran actualmente en venta, es decir, poco más del 8% del stock total“, cuenta Ignacio Camps, de la consultora Evoluer Real Estate, quienes elaboraron un informe de la zona.

La oferta tampoco es homogénea. Las casas ubicadas en el denominado “Barrio Parque Interno” concentran la mayor demanda por su privacidad y menor circulación vehicular, mientras que las propiedades sobre los bordes suelen cotizar a valores inferiores.

A eso se suma otro dato: dentro de esa oferta reducida, son muy pocas las casas que están listas para habitar. La mayoría requiere obras de distinta magnitud o atraviesa procesos de renovación.

Es importante aclarar que Barrio Parque tiene estatus de Área de Protección Histórica, que restringe las alturas máximas a cuatro pisos y limita los usos comerciales. Esta condición, sumada a la escasez de oferta y una demanda que busca seguir viviendo como en una casa, influyen en la posibilidad de crear nuevos proyectos. Ya que, a la hora de pensar en un lanzamiento inmobiliario hay una pregunta clave que surge entre los desarrolladores: ¿cómo se innova en un sector tan exclusivo sin romper su mística? El desafío no es construir metros cuadrados, sino capturar esa sensación de “pertenencia” que define a esta elegante zona de Palermo Chico.