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Una mamá construyó con su hija una casa de siete ambientes con “cosas” que están en casa y suelen tirarse

Durante la construcción enfrentaron varias dificultades como la falta de un baño convencional y recursos básicos

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EL TIEMPO (GDA)
Edna Dantas, de 55 años, y su hija Maria Gabrielly Dantas, de 27, construyeron una casa con 8000 botellas y tubos de pastas de dientes
Edna Dantas, de 55 años, y su hija Maria Gabrielly Dantas, de 27, construyeron una casa con 8000 botellas y tubos de pastas de dientesInstagram

Una madre y su hija construyeron una vivienda de siete habitaciones con más de 8000 botellas de vidrio recicladas en la isla brasileña de Itamaracá, en Brasil, un proyecto que demuestra cómo los residuos pueden convertirse en una alternativa de construcción sostenible.

De acuerdo con información compartida por la educadora socioambiental Edna Dantas en su cuenta de Instagram @ednadantas.eco, la iniciativa surgió con el propósito de dar una segunda vida a miles de botellas de vidrio abandonadas en las playas de la isla.

Madre e hija reutilizan 8000 botellas de vidrio y consiguen hacerse una casa con 7 ambientes
Madre e hija reutilizan 8000 botellas de vidrio y consiguen hacerse una casa con 7 ambientesInstagram
Tuvieron la idea de dar una segunda vida a miles de botellas de vidrio abandonadas en las playas de la isla
Tuvieron la idea de dar una segunda vida a miles de botellas de vidrio abandonadas en las playas de la islaInstagram
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La iniciativa fue impulsada por Edna Dantas, de 55 años, y su hija Maria Gabrielly Dantas, de 27, quienes comparten una visión de respeto por el medioambiente inspirada en sus raíces quilombolas e indígenas.

En una entrevista con el medio brasileño O Globo, Edna compartió que su pasión por reutilizar materiales nació en su infancia; aprendió a hacer juguetes con bambú y a encontrar nuevas formas de dar utilidad a lo que tenía a su alrededor, una costumbre que con el tiempo se transformó en su filosofía de vida.

La idea de construir una casa con botellas cobró impulso durante la pandemia de Covid-19. Al ver la gran cantidad de basura acumulada en las playas de Itamaracá, Edna tuvo la brillante idea de transformar esos desechos en un recurso útil. Así fue como nació “la Casa de Sal”, un proyecto que tomó casi dos años de esfuerzo para materializarse.

El proyecto tomó casi dos años de esfuerzo para materializarse
El proyecto tomó casi dos años de esfuerzo para materializarseInstagram

La vivienda fue construida con más de 8000 botellas de vidrio, madera reciclada, palets reutilizados y tejas elaboradas con tubos vacíos de pasta de dientes. El primer espacio sirvió como taller de costura mientras avanzaba la obra.

Durante la construcción enfrentaron varias dificultades, como la falta de un baño convencional y recursos básicos. Aun así, nunca abandonaron su objetivo de demostrar que era posible edificar un hogar con materiales reciclados.

Primero hicieron la habitación que se destinó a taller de costura y luego avanzaron con los demás ambientes
Primero hicieron la habitación que se destinó a taller de costura y luego avanzaron con los demás ambientesInstagram
Además de botellas tamién utilizaron madera y pallets
Además de botellas tamién utilizaron madera y palletsInstagram

Edna menciona que las botellas de vidrio pueden tardar años en descomponerse en el entorno si no se gestionan adecuadamente. Por eso, considera crucial impulsar su reutilización mientras se desarrollan políticas más efectivas para manejar y reducir este tipo de residuos.

Hoy, ‘la Casa de Sal’ es mucho más que solo un hogar hecho con materiales reciclados. Para Edna y Maria Gabrielly, representa una prueba de que la creatividad, el compromiso con el medio ambiente y la perseverancia pueden transformar un problema de contaminación en una propuesta innovadora que inspire nuevas maneras de construir.

Por Katherine Shirley Bravo
EL TIEMPO (GDA)
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