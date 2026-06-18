Barrio Parque: los precios de las casas más caras de la ciudad y por qué es tan difícil encontrar una

La compra de una de las mansiones más importantes de Barrio Parque por parte del magnate estadounidense Peter Thiel no solo sorprendió al mercado de lujo porteño, sino que pone en agenda un tema que puede resultar ajeno en el mercado tradicional: cómo se valora la inmediatez en el segmento de ultra lujo. La operación, cerrada en US$12 millones, marca un nuevo techo de precios para el exclusivo enclave diseñado por el arquitecto y urbanista Carlos Thays.

En un mercado donde la tierra escasea y las refacciones integrales de una propiedad pueden tardar incluso años de trabajo, la posibilidad de ingresar de inmediato a una casa parece haberse convertido en un atractivo tan valioso como la ubicación o los metros cuadrados totales.

La transacción inmobiliaria del cofundador de PayPal marcó un nuevo techo para Barrio Parque y abre una pregunta que empieza a resonar entre desarrolladores, brokers e inversores: ¿cuánto está dispuesto a pagar alguien para ingresar de inmediato a este exclusivo barrio?

Esta es la mansión que compró Peter Thiel en Barrio Parque y por la que pagó US$12 millones

Según un informe elaborado por la consultora Evoluer Real Estate, la propiedad adquirida por Thiel cuenta con 1000 m² cubiertos sobre un lote de 621 m² —uno de los cinco más grandes del barrio— y fue entregada en estado “a estrenar” luego de una refacción integral de alta gama.

El llamado “factor tiempo”

El análisis de la operación de Thiel permite entender mejor el fenómeno. De acuerdo con el informe, el valor de reposición de la construcción ronda los US$4,5 millones, mientras que el terreno aporta otros US$4,6 millones. Sin embargo, la suma de ambos no alcanza para explicar los US$12 millones pagados por el magnate estadounidense.

El comprador de Barrio Parque tiene un perfil que valida el posicionamiento internacional en el segmento de ultra-lujo PATRICIO PIDAL/AFV

La diferencia, unos US$2,9 millones, representa el 24,1% del valor total de la operación. Es lo que en el informe denominan como el “factor tiempo”: el monto adicional que un comprador está dispuesto a pagar para evitar atravesar un largo proceso de búsqueda, diseño, permisos, obra y puesta en valor. Pero también tiene que ver el perfil del comprador, que valida el posicionamiento internacional de Barrio Parque en el segmento de ultra lujo.

Esto se explica porque el verdadero desafío en el segmento más alto del mercado es encontrar una casa que reúna simultáneamente ubicación, lote, arquitectura, jardín, pileta, privacidad y un nivel constructivo acorde a las exigencias actuales. Y esas propiedades son cada vez más escasas.

Las propiedades en venta son cada vez más escasas silvana colombo

Un barrio exclusivo con poca oferta

Barrio Parque es una de las microzonas más exclusivas y singulares de la ciudad de Buenos Aires. Definida por cuatro vías principales: la avenida Figueroa Alcorta al norte, Ortiz de Ocampo al oeste, Juez Tedín al sur y Tagle al este, se destaca por ser un espacio residencial de alta categoría inspirado en los barrios jardín europeos, con calles sinuosas e irregulares en contraste con sus zonas aledañas.

“De las aproximadamente 300 propiedades que conforman el barrio, apenas 25 se encuentran actualmente en venta, es decir, poco más del 8% del stock total", cuenta Ignacio Camps, director de la compañía que elaboró el estudio.

La oferta, además, está lejos de ser homogénea. Mientras el denominado “Barrio Parque Interno” concentra las propiedades más buscadas por su privacidad y calles sinuosas, las viviendas ubicadas sobre los bordes del barrio suelen tener una valoración menor debido al mayor tránsito y exposición.

A eso se suma otro dato: dentro de esa oferta reducida, son muy pocas las casas que están listas para habitar. La mayoría requiere obras de distinta magnitud o atraviesa procesos de renovación. Es más, la distribución de las obras activas -unas 16 en total- muestra una concentración en el sector interno del barrio -un 62%- (Dardo Rocha, Castilla, Ombú, Manuel Obarrio) con presencia también sobre Juez Tedín y, en menor medida, sobre la avenida Figueroa Alcorta.

Dentro de la reducida oferta en la zona, son muy pocas las casas que están listas para habitar Silvana Colombo - LA NACION

Pero, detrás de este movimiento también aparece un fenómeno demográfico. Camps describe un recambio generacional que comienza a modificar lentamente la composición de uno de los barrios porteños más exclusivos. “Muchos propietarios históricos están cerrando ciclos de varias décadas, mientras una nueva generación empieza a ocupar esos espacios”, agrega el especialista.

Ese proceso explica en parte el aumento de operaciones de gran magnitud registradas en los últimos dos años y anticipa una posible reducción de la oferta disponible futura. “Las 25 casas hoy en venta probablemente empiecen a ser menos”, señala el broker.

Los precios en la zona

Para determinar los valores promedio de las propiedades en venta en Barrio Parque, el informe propone una metodología particular que separa el valor del terreno del valor de la construcción, tomando como referencia el estado de conservación de cada inmueble. El valor de la tierra en Barrio Parque no es homogéneo: la posición dentro del polígono y las características del espacio exterior son factores que el mercado pondera de manera consistente.

Según datos de junio de 2026, el estado de la vivienda es el principal motor de valorización. Tomando como referencia las 25 casas actualmente en venta, el informe calcula una superficie cubierta promedio cercana a los 490 m² y lotes de alrededor de 310 m², en cada una.

La mansión de Susana Giménez en Barrio Parque

De esta manera, una vez descontado el valor de la tierra, las casas en estado “impecable” (aquellas que fueron construidas o sometidas a una refacción integral durante los últimos 10 años) registran un valor promedio de US$5263/m², con casos que alcanzan los US$7686/m². En esta categoría ya está incorporado el denominado “factor tiempo”, es decir, el valor adicional que el mercado asigna a una propiedad lista para habitar.

Las propiedades recicladas presentan una media de US$3025/m² construido, mientras que las casas a refaccionar se ubican en US$2338/m², aunque con una amplia dispersión de valores según el potencial de cada lote y la calidad arquitectónica original.

El terreno también juega un papel determinante; allí, la incidencia de la tierra para lotes superiores a 200 m² se ubica en torno a los US$5000/m². En cambio, las propiedades ubicadas sobre arterias perimetrales, como Tagle o Figueroa Alcorta, muestran valores de entre US$3000/m² y US$3500/m² de tierra.

Otra de las casas en venta en Barrio Parque es la propiedad que pertenece a la familia Macri Martín Pinus

Es importante aclarar que Barrio Parque tiene estatus de Área de Protección Histórica, que restringe las alturas máximas a cuatro pisos y limita los usos comerciales. Esta condición, sumada a la escasez de oferta y una demanda que busca seguir viviendo como en una casa, influyen en la posibilidad de crear nuevos proyectos. Ya que, a la hora de pensar en un lanzamiento inmobiliario hay una pregunta clave que surge entre los desarrolladores: ¿cómo se innova en un sector tan exclusivo sin romper su mística? El desafío no es construir metros cuadrados, sino capturar esa sensación de “pertenencia” que define a esta elegante zona de Palermo Chico.

Vivir como en una casa pero en un edificio

Bajo esta premisa, un nuevo proyecto se levanta en la zona sin buscar altura, sino que se despliega de forma horizontal en una estructura de “barra” de solo nueve pisos y que se extiende por casi dos cuadras -200 metros-. La apuesta fue clara: no hacer una torre, sino crear un “emprendimiento de viviendas con alma de casa”, resume Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, la firma a cargo de la comercialización de Line Ocampo. Y en un barrio donde la identidad pesa tanto como el valor del metro cuadrado, ese concepto no es un detalle: es la condición de entrada.

En la misma línea, Goldszer explica que “un nuevo proyecto en un barrio tan tradicional siempre le agrega fuerza, vigor y lo moderniza con un diseño contemporáneo que le suma confort, muy valorado por los consumidores finales que aprecian el emplazamiento, pero también lo que les da el proyecto”.

Con una inversión de US$160 millones, el proyecto exclusivo de la zona despliega de forma horizontal en una estructura de “barra” de solo nueve pisos y que se extiende por casi dos cuadras

La particularidad de este proyecto es que para evitar la sensación de hotel o edificio masivo de 55.000 m², los arquitectos decidieron fragmentarlo. “En lugar de los clásicos palieres compartidos, el edificio cuenta con 23 núcleos de ascensores para sus 120 unidades”, cuenta Juan Martín Santagada, socio de Anchezar-Santagada, el estudio que lleva adelante el proyecto.

Con una inversión de US$160 millones, Line Ocampo tiene una superficie total de 50.000 metros cuadrados: 120 unidades de entre 150 m² y 700 m², con terrazas y jardines que se venden desde los US$8000/m². Ubicado en Ortiz de Ocampo y Juez Tedín, tiene nueve pisos, tres subsuelos y amenities: desde un restó/bar hasta gimnasio, sala de juegos, salón de eventos, estacionamiento de cortesía y microcine, entre otras.

La apuesta del desarrollo busca construir una narrativa que dialogue con el entorno de uno de los submercados residenciales de mayor resiliencia y exclusividad de Buenos Aires. La combinación de escasez estructural de oferta, protección normativa vigente, actividad constructiva significativa y validación internacional a través de operaciones de ultra lujo configura un mercado con fundamentos sólidos de largo plazo.