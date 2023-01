Bienes Personales: el valor fiscal de una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires se debe multiplicar por 36

escuchar

Quienes tienen un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires y pagan Bienes Personales sentir√°n un ajuste al bolsillo.

Se conoció el IPC de diciembre y con ese dato ya puede calcularse el índice que define el ajuste que debe hacerse a las valuaciones fiscales. Con una inflación anual del 94,8 por ciento, ese índice es 9,0915, es decir de 909,15%.

‚ÄúEsto implica que a los fines de calcular el pago de Bienes Personales, la Valuaci√≥n Fiscal Homog√©nea (VFH) de los inmuebles porte√Īos deber√° multiplicarse por 36, mientras que a los de la Provincia de Buenos Aires ser√° por nueve‚Ä≥, adelanta Sebasti√°n Dom√≠nguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

La distorsi√≥n con otros inmuebles del pa√≠s se genera porque el a√Īo pasado la AFIP cambi√≥ el criterio que usaba exclusivamente para valuar inmuebles porte√Īos y estableci√≥ que la VFH de los inmuebles debe multiplicarse por cuatro.

Por ejemplo, si la VFH de un inmueble en 2017 era de $500.000, la nueva medida hizo que se multiplique por cuatro a $2 millones. ‚ÄúEsta ser√≠a la valuaci√≥n del 2017 y luego hay que actualizar ese n√ļmero al 2022 multiplic√°ndolo con el IPC (inflaci√≥n), por eso el n√ļmero es 36‚ÄĚ, detalla Dom√≠nguez. Y agrega que ‚Äúel a√Īo pasado ya se hab√≠a actualizado 16 veces‚ÄĚ.

Vale aclarar que se toma al 2017 porque con la reforma tributaria de ese a√Īo se estableci√≥ que hasta que el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles creado por el Decreto 938/2018 fije un criterio de valuaci√≥n general se va a aplicar la valuaci√≥n al 31 de diciembre del 2017 actualizada al IPC al periodo que se est√© liquidando.

La medida de la AFIP gener√≥ que el valor fiscal de los inmuebles porte√Īos se cuadruplique de un tir√≥n, aumento que le peg√≥ de lleno al bolsillo de los aportantes. En algunos casos, implic√≥ que el contribuyente pase a una escala superior del impuesto y tenga que pagar una al√≠cuota mayor sobre sus bienes. De hecho tras la medida, el impuesto sum√≥ 220.000 contribuyentes. ‚ÄúDe todas formas en la pr√°ctica no es que se tributar√° mucho m√°s porque en la mayor√≠a de los casos, en las tablas, los m√≠nimos no imponibles y la deducci√≥n se ajust√≥ al 88 por ciento y la inflaci√≥n del 2022 fue poco m√°s de noventa por ciento‚ÄĚ, aclara.

Si se contin√ļa el ejemplo anterior, para calcular cu√°nto aumentar√≠a la valuaci√≥n del inmueble ubicado en la ciudad de Buenos Aires se deber√≠a tomar la valuaci√≥n de $500.000 del 2017, multiplicarla por nueve ($4,5 millones) para poner el monto al d√≠a con la inflaci√≥n acumulada desde entonces y luego esa cifra cuadruplicarla ($18 millones) por el nuevo r√©gimen de la AFIP que rige para las propiedades ubicadas en la Capital Federal.

Cabe destacar que los inmuebles destinados a casa-habitaci√≥n que est√©n valuados debajo de los $56.410.705,41 no tributan sobre Bienes Personales. ‚ÄúSi supera ese valor, se considera el excedente junto a los restantes bienes (incluyendo otros inmuebles). Luego se aplica un m√≠nimo no imponible de $11.282.141,08, y se tributa por el excedente a la escala progresiva que va del 0,25% al 1,75%‚ÄĚ, agrega Dom√≠nguez.

Bienes Personales: tras la medida de la AFIP el impuesto sumó 220.000 contribuyentes. shutterstock - Shutterstock

A continuación, el especialista aclara otras preguntas clave relacionadas con la valuación de una propiedad.

¬ŅC√≥mo se val√ļa un inmueble seg√ļn la ley de Bienes Personales?

La Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales establece que para valuar un inmueble, se debe tomar el costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio actualizado deducida la amortización correspondiente (valor residual), responde Domínguez y sigue detallando los detalles del proceso.

Ese valor no puede ser menor a la base imponible fijada para el pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares vigente al 31 de diciembre del a√Īo por el que se liquida el impuesto o al valor fiscal determinado a esa fecha.

Actualmente, conforme a la Ley 27.480, se debe tomar la base imponible o valor fiscal al 31 de diciembre de 2017 actualizada por el IPC al 31 de diciembre del a√Īo en que se liquide el impuesto.

Es decir, se debe tomar el mayor de los tres valores (valor residual, base imponible para los impuestos inmobiliarios, valor fiscal).

En el caso que el inmueble no tenga al 31 de diciembre de 2017 base imponible fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares o valuación fiscal -por ejemplo un inmueble construido en 2020 y comprado en 2021- de acuerdo a la redacción de la ley, no se debería hacer la comparación con el valor fiscal.

Para 2022, si el inmueble está destinado a casa habitación, se toma un mínimo no imponible de $ 56.410.705,41.

Si supera ese valor, se considera el excedente junto a los restantes bienes (incluyendo otros inmuebles).

Luego se aplica un mínimo no imponible de $ 11.282.141,08, y se tributa por el excedente a la escala progresiva que va del 0,25% al 1,75%.

La AFIP cambi√≥ el criterio que usaba exclusivamente para valuar inmuebles porte√Īos y ahora las valuaciones fiscales deber√°n cuadruplicarse en la Ciudad de Buenos Aires Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

¬ŅCu√°l es criterio de la AFIP para valuar los bienes situados en CABA?

En la Ciudad de Buenos Aires, el Código Fiscal establece que la base imponible del impuesto inmobiliario es la valuación fiscal homogénea (VFH) y no puede ser superior al 20% del valor de mercado del inmueble.

La AGIP indica que VFH es el valor fiscal del inmueble y se calcula considerando el valor econ√≥mico e incidencia del terreno seg√ļn ubicaci√≥n geogr√°fica y entorno y la incidencia comercial del distrito, por un lado, y el valor real de edificaci√≥n seg√ļn la categor√≠a, destino, calidad y caracter√≠sticas.

Por otro lado, el Código Fiscal crea la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC) y la define como el coeficiente utilizado para modificar con carácter general al tributo. La USC fue fijada en 4 desde 2012.

‚ÄúDeber√° multiplicarse la valuaci√≥n fiscal homog√©nea de los inmuebles en CABA nada menos que por 36,366 (4 x 9,0915) para determinar la valuaci√≥n fiscal a los fines del impuesto sobre los bienes personales‚ÄĚ, resume Dom√≠nguez Archivo

Un dato clave es que en la Ciudad de Buenos Aires, la base imponible del impuesto inmobiliario es la valuación fiscal homogénea (VFH) y no puede ser superior al 20% del valor de mercado del inmueble. A su vez, el impuesto inmobiliario no puede ser mayor al 1% del valor del inmueble en CABA.

La rentabilidad de las propiedades porte√Īas cerr√≥ el a√Īo en 4,19%

El impacto en la renta que deja un inmueble

A la hora de analizar el impacto en el negocio de los alquileres, Domínguez afirma que “el ajuste de las tablas del mínimo no imponible se actualizó un 88%, un 6% debajo de la actualización de las valuaciones fiscales que fue del 94,8%, por lo que no será muy relevante para la variación de la rentabilidad que deja el contrato de alquiler de un inmueble.

Para tener como referencia, la rentabilidad anual de las propiedades porte√Īas en alquiler cerr√≥ el a√Īo en 4,19%, por lo que se necesitan casi 24 a√Īos de alquiler para recuperar la inversi√≥n, 26% menos de lo requerido un a√Īo atr√°s, seg√ļn el √ļltimo relevamiento de Zona Prop..

Por otra parte, si bien el cambio de criterio de la AFIP hab√≠a levantado sospechas sobre si la suba de impuestos iba a desmotivar la compra de inmuebles, el 2022 mostr√≥ un repunte en el n√ļmero de escrituras registradas en noviembre mostrar√≠a indicios de recuperar niveles pre pandemia.

Al contrario, el mercado inmobiliario vaticina mejoras para este a√Īo, ya que con la publicaci√≥n del decreto en el Bolet√≠n Oficial, ya es oficial la posibilidad de usar dinero blanqueado para comprar unidades usadas en todo el pa√≠s.

Ya es oficial la posibilidad de usar dinero blanqueado para comprar unidades usadas en todo el país Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Los atajos

Para finalizar, Domínguez indica que existen argumentos legales para sostener que no corresponde aplicar el nuevo criterio de la AFIP.

Por ejemplo, puede que haya contribuyentes que no apliquen el coeficiente USC a la base imponible del VFH para determinar el impuesto sobre los bienes personales.

En ese caso, la AFIP podría realizar acciones de inducción (por ejemplo, notificaciones al domicilio fiscal electrónico indicando que surgirían de sus bases de datos que no se valuaron correctamente los inmuebles e invitando a rectificar la declaración jurada) y si el contribuyente no rectifica la declaración jurada, abrir una fiscalización para luego iniciar un procedimiento de determinación de oficio del impuesto sobre los bienes personales.

La resolución se podría apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación siempre que supere los $25.000.

En caso de no hacerlo, s√≥lo se podr√≠a plantear el Recurso de Reconsideraci√≥n para ante el Superior que terminar√≠a ratificando la determinaci√≥n de oficio ya que es un recurso administrativo dentro de la √≥rbita de la AFIP‚ÄĚ, detalla el tributarista, y aclara que mientas dure la discusi√≥n en el Tribunal Fiscal de la Naci√≥n no ser√° necesario pagar ya que el recurso tiene efecto suspensivo.

Existen argumentos legales para sostener que no corresponde aplicar el nuevo criterio de la AFIP Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

En el caso de que la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación fuera a favor del Fisco, dice el especialista que se podría recurrir ante la Cámara Nacional competente para luego, eventualmente llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

‚ÄúAnte una sentencia del Tribunal Fiscal de la Naci√≥n ratificando el criterio fiscal, se deber√° pagar el impuesto y los intereses mientras se contin√ļa discutiendo, no as√≠ la multa que s√≥lo se deber√° pagar si la sentencia queda firme a favor del Fisco.

En este caso, si finalmente se le da la raz√≥n al contribuyente, el Fisco deber√° devolver el dinero pagado‚ÄĚ, analiza este caso hipot√©tico.

Si esta no es la v√≠a elegida, Dom√≠nguez se√Īala que existen tambi√©n otros caminos ‚Äúcomo pagar el impuesto aplicando la USC y luego solicitar la devoluci√≥n del mismo o establecer una estrategia judicial como podr√≠a ser plantear una acci√≥n judicial para obtener una medida cautelar a los efectos de que el Fisco no pueda exigir la diferencia de impuesto mientras se resuelve si se debe o no aplicar la USC‚ÄĚ.

Todo dependerá de los valores involucrados ya que en puede suceder que la diferencia del impuesto sobre los bienes personales por aplicar la USC no justifique los riesgos y costos que implica una discusión contenciosa con el Fisco.

En la estrategia que se implemente no se debe dejar de lado en análisis del Régimen Penal Tributario cuando se supere el monto objetivo de punibilidad.

Por ejemplo, si el contribuyente opta por disminuir la VHF por 4 para que no tenga efecto la multiplicación que realiza el aplicativo y la diferencia de impuesto supera $1.500.000 debe analizarse la conveniencia de presentar una nota ante la AFIP informando esta modificación para eliminar la consideración de una conducta dolosa.

Estas opciones deben considerar los costos que implica una discusión contenciosa con el Fisco.