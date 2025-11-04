Calendario de remates de propiedades de noviembre 2025

Durante noviembre, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado realizarán una nueva ronda de subastas públicas de inmuebles sin herederos, ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Subastas del Banco Ciudad

Los valores base de los inmuebles que se subastarán el miércoles cinco de noviembre parten desde US$8109 y alcanzan los US$92.440, según la ubicación y características de cada lote. Para participar, los interesados deben inscribirse con al menos 48 horas hábiles de anticipación al remate a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad y efectuar la transferencia del monto de caución, que varía según las condiciones de cada caso. El precio acordado se paga en pesos.

Palermo

Con un precio base de US$41.510 y un depósito en garantía de US$1245, se subastará un inmueble ubicado en Gascón 1771/3, en el barrio de Palermo, sobre una propiedad de 30,78 m². Se trata de un monoambiente en noveno piso al contrafrente identificado con la letra “B”. Consta de ambiente único, cocina independiente, baño con espacio para ducha, lavadero semicubierto y terraza con vistas al contrafrente.

El inmueble está ubicado en en Gascón 1771/3, en el barrio de Palermo

Belgrano

En la calle La Pampa 2193/95, se rematará una propiedad de 62,37 m² totales. Es un departamento en el tercer piso al frente identificado con la letra “C”. Consta de: living comedor, cocina, lavadero semicubierto, baño completo, paso y dos habitaciones, una de ellas con balcón francés y la otra con salida al balcón corrido al que también se puede acceder por el living. Todos los ambientes ventilan al exterior. El precio base es de US$92.440,58 y el depósito en garantía de US$2.773,21.

La propiedad cuenta con 62,37 m2

Recoleta

En este barrio se encuentra el inmueble a subastar con el valor más bajo: Se trata de una cochera que tiene un precio base de US$8109 y un depósito en garantía de US$243,27. Se trata de una cochera cubierta ubicada en el segundo subsuelo. Se encuentra en el sector ubicado entre las avenidas Santa Fe, Pueyrredón, Córdoba y Coronel Díaz. El ingreso a las cocheras se realiza por Gallo 1658 y la Salida de estas por Gallo 1636 con portón automático.

Cochera cubierta ubicada en el segundo subsuelo

Flores

En la calle José Bonifacio 2932/38, se subastará un departamento de dos ambientes en séptimo piso al contrafrente identificado con la letra “C”. Consta de estar comedor con cocina incorporada y salida a balcón semicubierto con lavadero, baño completo, dormitorio con placard y cortina de enrollar plástica. Tiene una superficie total de 42,57 m² y el precio base es de US$48.842 y el depósito en garantía de US$1465,26.

Tiene una superficie total de 42,57 m2

Balvanera

En esta zona, se rematará un monoambiente interno en primer piso. La unidad ubicada en Larrea 738 consta de: living-dormitorio, espacio cocina, baño y placar. Cuenta con un precio base de US$18.303,62 y con un depósito en garantía de US$549,10.

Monoambiente ubicado en Larrea 738

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la Subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

San Nicolás

Av. Córdoba 948, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En esta subasta se ofrecerá un inmueble destinado a ser oficina ubicado sobre la avenida Córdoba 948, a 50 mts de la Avenida 9 de Julio, y a 900 metros de la Plaza de Mayo. El inmueble tiene una superficie total de 99,61 m². Dicho inmueble cuenta con la Unidad Complementaria “XXXI” de 2,14 m² de superficie cubierta que se ubica en el 6º piso, esta está destinada al alojamiento del equipo que integra la instalación central de aire acondicionado frio-calor. El precio base es de US$138.408,30. La subasta se realizará el lunes 17 de noviembre a las 14 y el cierre de inscripción es el 10 de noviembre a las 12.

Lavalle 605/33 esq. Florida 524, UF. 105, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

También en San Nicolás se subastará un departamento/oficina de un ambiente ubicado en Lavalle 605/33. Su división actual determina dos espacios en los 61,90 m² totales de superficie (uno de ellos con ventana con salida al patio interno del edificio), existiendo asimismo un baño y cocina completos. El precio es de US$66.192,33. La subasta será el martes 18 de noviembre a las 14 y el cierre de inscripción es el 11 de noviembre a las 12.

Otra propiedad disponible en esta dirección es un inmueble que se ubica en el 2º piso y consiste en un ambiente único con un mueble divisorio biblioteca, asimismo posee dos grandes ventanas al pulmón del edificio y baño completo. Su valor es de US$35.070 y la subasta será el día 19 de Noviembre a las 14:00. Cerrarán las inscripciones el 12 de noviembre a las 12:00 horas.

Almagro

Francisco Acuña de Figueroa 981, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se trata de un terreno baldío de forma rectangular confinado entre medianeras. La propiedad ubicada en Francisco Acuña de Figueroa 981 cuenta con una superficie total de 230,31 m² y se valúa en US$472.982. La subasta se realizará el jueves 20 de noviembre a las 14 y habrá tiempo de inscribirse hasta el de 13 de noviembre a las 12.

Palermo

Fray Justo Santa María de Oro 2245 y 2251, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En este caso se subastarán dos inmuebles ubicados en Fray Justo Santa María de Oro 2245 y 2251. Se trata terrenos linderos que corresponden a un espacio baldío de forma rectangular y confinado entre medianeras cuyo frente sobre la vía pública se encuentra constituido por un muro de mampostería. Entre los dos espacios reúnen 1.038,85 m² de superficie total (698,86 m2 y 349,43 m2).

El precio base por los dos terrenos es de US$2.923.344. La subasta se llevará a cabo el Viernes 28 de Noviembre a las 10. La inscripción finalizará el 20 de noviembre a las 12:00 horas.

Cómo participar en las subastas de la AABE

Para intervenir en las subastas públicas organizadas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es necesario realizar los siguientes pasos: