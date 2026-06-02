Las cuatro zonas de la ciudad de Buenos Aires por las que apuestan desarrolladores de edificios de lujo

En un momento en que el costo de construcción en dólares continúa creciendo y la incertidumbre para el sector es grande, algunos proyectos inmobiliarios mantienen la demanda despierta y se constituyen como protagonistas indiscutidos del escenario urbano. En este marco, desarrolladores enfocados en el segmento ABC1 conversaron en la 11ª edición del Summit de Real Estate, el encuentro anual del mercado inmobiliario organizado por LA NACION, y dieron detalles del estado actual de sector, los proyectos que tienen entre manos y qué piensan que pasará con el costo de construcción.

El inicio del panel, moderado por Verónica Rubí, editora de Propiedades de LA NACION, estuvo marcado por un indicador que preocupa especialmente al sector: el aumento del costo de construcción. “Creo que el costo es el que es y, lejos de bajar próximamente, va a subir”, fue contundente Alejandro Furst, CEO de Landmark Developments, y agregó: “Por supuesto que nos preocupa, porque todavía la demanda no encontró el nuevo equilibrio respecto del valor, no está dispuesto a pagar el nuevo costo, entonces es complejo”.

Ioram Amsel, socio fundador y codirector de ABV Fabián Malavolta

“El costo está alto”, coincidió Marcos Juejati, socio fundador de NorthBaires, pero aclaró que buscan poner el foco en otro lado, concretamente, en la multiplicación de valor: “No estamos parados en que baje el costo de construcción, sino que buscamos la manera de ofrecerle al segmento y al mercado proyectos que sean distintos, que sean singulares, irrepetibles”. Además, agregó que “todavía falta que el país se siga acomodando, algo que validará precios más cercanos al internacional”.

El creciente aumento en el costo de construcción hace más difícil la ecuación de equilibrio entre rentabilidad y construcción. En ese sentido, Ignacio Trabucchi, socio fundador y director de ATV Arquitectos, coincidió con Juejati y señaló que lo esencial “es construir valor urbano; me parece que justamente los proyectos que van a trascender son los que ofrecen una experiencia de habitar diferente y que todavía hay mucho espacio para construir valor con productos diferenciales”. Insistió en quitar la mirada del corto plazo, para enfocarse en “qué es lo que estamos construyendo con lo que hacemos, qué impacto generamos y qué soluciones urbanas y habitacionales estamos brindando en un mercado que es cambiante, más exigente y sofisticado, y donde el lujo se redefine constantemente; ya no es más el lujo de lo que es aparente, de lo que es hacia afuera, de lo que se ve en la superficie, sino que ahora el lujo va a tener que ver con lo que sentimos, con lo sensible”.

Ioram Amsel, socio fundador y codirector de ABV, retomó el tema del costo de construcción y explicó el motivo detrás del aumento: “La moneda por la que nos regimos y valoramos todo se depreció a nivel internacional; el dólar no es el mismo, con lo cual no puedo analizar el costo en valores absolutos cuando hay una dinámica inflacionaria a nivel mundial”. Además, agregó un análisis, en relación a los precios argentinos: “Nosotros desarrollamos en la región y, en Paraguay, se construye por la mitad en el mismo segmento, pero en Uruguay al doble, con lo cual el que estemos caros es algo relativo”.

Marcos Juejati, socio fundador de NorthBaires Fabián Malavolta

En su caso, explicaron que los costos están siendo validados por un público internacional: “Hay mercados, ni hablar del internacional, que están mirándonos con ojos incipientes. La ciudad de Buenos Aires es maravillosa y tuvimos la oportunidad, a través del proyecto Decó Polo de acceder a ese público, en donde hay una convalidación de valores”.

Una trasformación profunda de la Ciudad

Los proyectos premium que están construyendo los desarrolladores invitados al panel se ubican en lugares muy disímiles de la ciudad, pero comparten un mismo propósito: transformar espacios urbanos.

En Puerto Madero, por ejemplo, NorthBaires empezará a construir el primer edificio residencial del mundo con la marca Sofitel. “Está localizado en Buenos Aires, porque estuvimos tres años convenciendo a Sofitel de que este era el lugar y el momento para hacer este tipo de apuestas”, explicó Juejati y detalló que la obra contará con los servicios de hospitalidad de un hotel cinco estrellas. El edificio tendrá 43 pisos, 188 unidades y más de 3000 m² de amenities, y se ubicará en lo ancho de la Avenida Corrientes.

Ignacio Trabucchi, socio fundador y director de ATV Arquitectos Fabián Malavolta

En Núñez, un punto del corredor norte de la Ciudad que sigue ganando en demanda, está tomando forma otro proyecto, que contempla la construcción de tres torres residenciales de aproximadamente 100 metros de altura cada una, con una superficie total proyectada de más de 165.000 m² y 7600 m² de amenities, mejor conocido como Udaondo Buenos Aires. “Tendrá un lujo inteligente; habrá servicios que incluyan una mejora en el uso del tiempo, que le hacen la vida más fácil a la gente”, detalló Furst y explicó que incorporarán cámaras frigoríficas para poder recibir pedidos de supermercados las 24 horas, más allá de donde cada uno esté. Además, contará con certificación internacional en cuanto a la sustentabilidad, con propuestas que buscan generar un consumo responsable de energía o una mejora en otros aspectos del bienestar, como el sonido. “Contratamos al arquitecto Basso, quien estuvo en la remodelación del Colón y trabajó el tema de la insonorización, porque los ruidos son muy importantes a la hora de convivir”, agregó Furst.

En Palermo, Trabucchi detalló cómo fueron adquiriendo terrenos, a través de subastas que hizo el Estado de tierras que estaban en desuso, pero en el corazón de un barrio epicéntrico como Palermo. Poco a poco fueron comprando también terrenos linderos, hasta consolidar una manzana completa. “Es un proyecto que condensa nuestra historia del pensamiento sobre la arquitectura, sobre las nuevas formas de habitar. Contará con normas LEED, que miden el impacto que generamos en el entorno, pero también con las Fitwel, que van a medir, de alguna manera, el impacto que generamos en las personas”, explicó Trabucchi.

Alejandro Furst, CEO de Landmark Developments Fabián Malavolta

El sur y el norte de la Ciudad también están atravesando cambios profundos, con proyectos como el Parque de la Innovación -los terrenos del ex Tiro Federal, que se están transformando en calles, plazas y edificios- y Ramblas del Plata -el megadesarrollo inmobiliario de IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca-, para el cual “nos convocó un grupo inversor para desarrollar las dos torres icónicas de la parte inicial, de 145 metros de altura, con 40.000 m² cada torre”, señaló Amsel. “Apostamos por esos lugares porque nos parece que tienen nuevas características de relación urbana. Son áreas donde el habitar va a ser mucho más interesante, un poco diverso a la clásica relación de barrio que tiene Buenos Aires, donde el verde es escaso; en estos barrios, tanto en Parque de la Innovación como en Ramblas, el porcentaje de áreas verdes es enorme”, agregó.

La desarrolladora también está refuncionalizando un edificio ubicado en Puerto Madero, anterior sede de Mercedes-Benz. “El desafío es justamente cómo, con esa misma cáscara, generar un producto que sea para vivienda, con amenities, sin tocar la estructura”, concluyó Amsel.