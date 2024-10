Claudio Zuchovicki: “Con crédito hipotecario les aconsejo a mis hijos que compren casa porque es más barato que alquilar”

Escuchar

El economista y especialista en finanzas, Claudio Zuchovicki, habló en una conferencia organizada por la inmobiliaria Century 21 y aseguró que, con crédito hipotecario, prefiere ser propietario a alquilar.

“Nunca fui pro-propiedad privada, siempre preferí tener un bono del tesoro británico y que mis hijos alquilen toda la vida”, reveló Zuchovicki, y agregó: “Ahora, con crédito hipotecario, que me va a salir más barato el alquiler, prefiero que mis hijos tomen un préstamo, para que se capitalicen -no para toda la vida-. Si la propiedad va a subir, de última la vendés, porque, si le tenés miedo a la inflación para sacar un crédito, tenés que tener presente que el alquiler sube de la misma manera”.

El economista se refirió a la situación económica del país y aseguró que el escenario empezó a mejorar. “Por supuesto que es muy desigual en cada sector, no a todos les va igual, pero se viene un panorama completamente distinto”, aseguró.

Zuchovicki habló sobre créditos hipotecarios y la situación económica argentina Shutterstock

Zuchovicki aludió a una metáfora, para ejemplificar mejor el plan económico nacional. Explicó que, cuando un avión empieza a carretear en la pista y se llega a ver por la ventana el cartel B1, “crucen los dedos, porque a esa altura, si no despega, se estrola”. En ese sentido, se refirió a la famosa frase de Javier Milei de que “no hay plata”, por lo que “donde afloja con el plan económico, vamos todos para abajo; pase lo que pase, no puede ceder”. Explicó que en economía lo más importante es identificar si un ciclo es permanente o transitorio y “si es transitorio, resisto; si es permanente, cambio yo”. En este sentido, se animó a separar la ideología, lo que cada uno opina y quiere que ocurra, y entender qué busca el Presidente. “Sostiene que va a mantener el superávit fiscal cueste lo que cueste; el superávit empodera y es su único aliado político”, agregó el economista y remarcó: “Protesten o no nos guste, yo creo que no va a aflojar; si afloja, no tiene lugar en la pista para aterrizar”.

Zuchovicki también aseguró que los mercados castigan los consensos y explicó que no entró todavía dinero, porque aún no hay credibilidad. “La gente no cree que va a poder bajar el déficit fiscal o que no va a seguir emitiendo, pero cuando eso se convalide, vendrá el flujo de fondos”, explicó. Señaló que países como Chile y Brasil tienen déficit fiscal de dos puntos del PBI y un riesgo país de 200 puntos básico. Ucrania, país en guerra, cuenta con un riesgo país de 800 puntos y la Argentina, con un superávit fiscal de 1 punto del PBI aún mantiene un riesgo país de 1200. También señaló que los argentinos tienen en el exterior US$279.000 millones, además del dinero en negro, cuando todas las empresas argentinas juntas valen US$90.000 millones. “La confianza no se compra ni se vende, se siente o no se siente; por más q haya un plan, el argentino perdió esa credibilidad”.

“Nunca hubo una crisis sin un boom subsiguiente”

Zuchovicki explicó los ciclos de crisis y despuntes económicos, y señaló que nunca hubo una crisis sin un boom subsiguiente. Declaró que, cuando hay mucha inflación, todos los bancos centrales suben la tasa de interés, para frenar el consumo y generar recesión. De esta forma, bajan los precios, se genera recesión, pero luego bajan la tasa de interés para que la gente consuma. “Todo lo q nosotros operamos es una derivada de la tasa de interés. Si esta sube, deprecia el valor de los activos, pero la buena noticia es que se está desplomando la tasa de interés”.

Zuchovicki aseguró que "la buena noticia es que se está desplomando la tasa de interés”. Shutterstock

Aludió al plan económico del Gobierno, que consiste en llevar el gasto público al 25%, para poder cobrar impuestos por el 30% del PBI y contar con superávit para pagar la deuda. “Si tengo un gasto publico por encima del 52% del PBI y nadie lo quiere financiar, tengo que cobrar impuestos por el 50% del PBI, pero ¿puede ser rentable una empresa si le cobrás 50% en impuestos? La única manera de ser rentable es bajar los impuestos al 30% del PBI”, resaltó Zuchovicki.

Explicó que, cuando Javier Milei arrancó su gobierno, el gasto público era el 47% el PBI y ahora está en el 32%, hecho que logró pisando los gastos que tiene la Argentina: jubilaciones y pensiones, inversión directa (obra pública), subsidios, salarios, transferencias a las provincias, etc. Señala que ahora quiere llevarlo al 25%, eliminando subsidios en el transporte, la luz y el gas. “Ahora, con la inflación en 3% no puede seguir licuando, sino que necesita que la economía crezca. La primera etapa del plan era bajar el gasto y la segunda hacer crecer los ingresos para reactivar la economía”, agregó Zuchovicki.

Detalló que el PBI se calcula sumando el consumo, el gasto público, la inversión y la diferencia entre exportación e importación. En ese sentido, señaló que la última parte de la ecuación (exportaciones menos importaciones) viene hacia adelante: “Si bien se abrieron mucho más las importaciones y la soja cayó en el segundo trimestre, ahora empezó a mejorar y, por primera vez, en casi 15 años, la Argentina vuelve a ser exportadora de energía”, señaló.

El economista también se refirió a la necesidad de que aumente el consumo, para lo cual es necesario que crezca el salario real o el crédito que “es un gran dinamizador”.

Por último, Zuchovicki aludió al tipo de cambio y preguntó al público si les sonaba conocido haber escuchado que el dólar, las jubilaciones, la educación, las obras sociales y otros rubros se encuentran atrasados. Explicó el recorrido de la economía en los últimos años y concluyó que la Argentina necesita “resolver su principal problema, algo que creo que van a hacer: el índice Zara”. Se trata de un indicador que señala que el precio de un blazer de mujer en distintos países; en la Argentina en específico, vale el doble que en España, “ya que cada cosa que usamos en este país, el 48% son impuestos. Para mí tenemos que desregular la economía, para abaratar el costo argentino. Si se logra, creo que la Argentina para la próxima generación será uno de los mejores países del mundo”, finalizó.