La desconocida microzona de la costa argentina que tiene 15 proyectos top en solo 5 cuadras

La ciudad de Pinamar es un destino frecuentado por muchos argentinos en el verano, que en el último tiempo experimentó un gran cambio en su oferta vacacional. La zona norte de la ciudad creció en emprendimientos inmobiliarios y atrajo a inversores y compradores argentinos a sus playas. Pero además del despunte de esa franja, en el último tiempo creció a grandes zancadas una microzona que algunos llaman Pinamar Hollywood, un tramo de una avenida de menos de 500 metros que suma 15 proyectos inmobiliarios nuevos.

Efectivamente, sobre la avenida Aquitecto Bunge, entre la calle Del Tridente y la Avenida Intermédanos, se fueron levantando varios edificios que combinan características singulares: se trata de torres de seis pisos, todas equipadas con amenities como pileta, gimnasio, SUM y coworking, a 15 cuadras del mar, pero con un valor similar al de los productos cercanos a la playa. “Son 450 metros de construcciones sobre ambos lados de Bunge, donde hay edificios modernos separados de las construcciones antiguas de la ciudad y que no se encuentran en otro lado de Pinamar”, explica Iván Renkine, influencer y CEO de Creadora de Ideas, la desarrolladora que construyó cuatro edificios en la zona.

Pinamar Hollywood es una zona que comprende 450 metros sobre la Avenida Bunge, entre la calle Del Tridente y la Avenida Intermédanos Google Maps

Pinamar Hollywood, el nuevo destino buscado por la demanda ABC1

El dato curioso de la microzona es que efectivamente se encuentra a 1,8 km de la avenida Del Mar -el corredor a metros de la playa-, pero se ha ido posicionando como una zona top, que defiende un metro cuadrado de entre US$2200 y US$3300, valores similares a productos a estrenar, pero ubicados a pocas cuadras de la playa, “que giran en torno a los US$3000/m²”, señala Renkine y agrega: “Aunque la norma es que cuanto más cerca del mar, más caros es la propiedad, la zona de Pinamar Hollywood se convirtió en una de las más onerosas de Pinamar”.

Pareciera que lo distintivo del lugar que lleva a elevar su valor se centra en otros aspectos: “Esta zona tiene la calidad y prestaciones de Pinamar norte, pero la ubicación del centro”, revela Nicolás De Chiara, broker de EPIC Real Estate, una de las inmobiliarias que comercializa Luxury Park, uno de los proyectos de Pinamar Hollywood. Efectivamente, la zona cuenta con edificios con servicios premium y se ubica muy cerca del centro de Pinamar, al lado de los comercios, restaurantes y cafés, “por lo que no sacás el auto para pasear”, agrega De Chiara.

“No dejan de aparecer proyectos”

Los desarrolladores que construyen en la zona coinciden en que el boom del lugar se dio por la demanda de un target específico. “Existe un público de buen poder adquisitivo, pero que no es afín a Pinamar norte, donde el único acceso a las playas es a través de vehículos 4x4, y donde las distancias son mayores, por lo que es necesario usar el auto”, explica De Chiara, que comercializa Luxury Parc, uno de los proyectos en la zona que sumará 23 departamentos de dos, tres, cuatro y cinco ambientes, que arrancan en US$205.000 y llegan a US$800.000. Ya están vendidas la mitad de las unidades y proyectan terminar de construir el edificio antes del comienzo del verano.

Pinamar Hollywood combina edificios con servicios cercanos al centro y a avenidas importantes Mariano Imperial - EPIC Real Estate

Los desarrolladores que construyen en Pinamar Hollywood buscan satisfacer un target específico, distinto al público del norte de la ciudad

“En el tramo de Bunge entre la avenida Intermedanos y el Tridente -Pinamar Hollywwod- no tenés mucha tierra para comprar, hay poco y vale”, señala Carlos Montiel, que desarrolla The Kalem 3 en la zona, un emprendimiento de 36 unidades, que contará con unidades de tres ambientes que arrancan en 75 m² y llegan a los 83 m², y cuatro ambientes de 165 m². El valor del metro cuadrado en los departamentos arranca en US$2200 y se proyecta que termine en 24 meses.

“Esta era la única zona multifamiliar que no es del norte y que no se había desarrollado con edificios”, explica Montiel y agrega: “Pinamar tiene muchos edificios antiguos y en los últimos años se empezaron a construir otras propuestas con amenities. La gente busca otro tipo de servicios, no sólo un alojamiento para ir a la playa”.

“Faltaba promover edificios con amenities en Pinamar y esta fue la primera propuesta fuerte”, señala Renkine, que además apunta que están muy cerca de la sede de la UADE, por lo que apuesta a ese público joven durante la temporada baja del año.

El influencer explica que en los alrededores se encuentra el barrio Náyades, donde hay casas y edificios de baja densidad, de máximo dos pisos de altura: “En Pinamar Hollywood encontramos una potencialidad constructiva muy grande, ya que se pueden hacer edificios de seis pisos, hay un FOT de 2.1 (un coeficiente que se utiliza para calcular cuántos metros vendibles se pueden construir en un lote) y una densidad de 1000 habitantes por hectárea; además, estás muy cerca del centro, sin perder el contacto con la naturaleza”.

A partir de este incentivo, se lanzaron a construir cuatro edificios en la zona, que suman un total de 138 unidades y que tuvieron una inversión total de US$16 millones. Positive tiene departamentos de dos, tres y cuatro ambientes, que arrancan en 50 m² y llegan a 150 m² cubiertos.

Pinamar Hollywood: los desarrolladores que construyen en la zona coinciden en que el boom del lugar se dio por la demanda de edificios con amenities cercanos al centro

La zona estrella de Pinamar

La ciudad de Pinamar ubicada a tan sólo 357 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un lugar de descanso frecuentado por los argentinos en el verano. “La pandemia nos mostró que no es necesario viajar a Uruguay o cruzar fronteras para encontrar un poco de reposo, sino que se puede vacacionar o contar con un proyecto que genere una inversión, a pocos kilómetros de la capital bonaerense”, asegura Felicitas Peralta, del sector emprendimiento de Achával Cornejo.

Pinamar se ha desarrollado ampliamente en el último tiempo y se ubica en el podio de las zonas que más crecieron en los últimos años. Efectivamente, comparado con el censo del 2010, los departamentos que experimentaron un mayor crecimiento poblacional según el censo del 2022 fueron San Vicente (66,4%), General Rodríguez (64,2%), Pinamar y Mar Chiquita (56,4% en ambos casos).

Sin embargo, existe una zona de la ciudad que experimentó un particular crecimiento. Se trata de Pinamar norte, un lugar donde priman los bosques y algunos paradores salvajes, donde se pueden encontrar costas abiertas, con playas más exclusivas y circuitos para cuatriciclos y caballos. La zona fue creciendo a grandes zancadas en el último tiempo y se consolidó como una nueva propuesta para los argentinos. “Hay más de 22 proyectos inmobiliarios entre terminados, en construcción y próximos a lanzarse, y más de 880 unidades entre construidas y en construcción, de las cuales aproximadamente el 60% están vendidas”, comparten desde la desarrolladora Pinamar SA, pionera en la ciudad.

La presencia de árboles es algo característico de Pinamar Norte g1h2m9gqfalmt5s113a_

“En esta zona se encuentra otro paisaje y una arquitectura distinta al área céntrica de Pinamar. Las familias jóvenes, que buscan más tranquilidad, se empiezan a trasladar hacia el norte; además, la gente viaja más durante el año, incluso a hacer home office, ya que se dejó atrás el concepto de la casa de playa que visito solo en el verano”, cuenta Carolina Laschera Lenti, Gerente de Marketing y Comunicación de Pinamar S.A.

La comercialización de macrolotes y el desarrollo de proyectos multifamiliares en Pinamar norte mostraron un gran dinamismo en los últimos años. El desarrollo de nuevos barrios como Pioneros, La Herradura y Bosque en la zona, impulsaron la creación de un corredor nuevo, llamado Camino Parque de Los Pioneros. Ni bien se ingresa a la Avenida Bunge en Pinamar, se puede tomar esta nueva vía y desembocar directamente en Pinamar norte, evitando el ingreso por el centro de la ciudad. Este lugar se caracteriza por ofrecer departamentos, townhouses y barrios con seguridad, todos con servicios y amenities.