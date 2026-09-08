Cómo es la casa de Mario Pergolini: sótano retro, espacio nerd y una biblioteca exclusiva

El presentador de radio y televisión Mario Pergolini volvió a llamar la atención, esta vez por un aspecto alejado de su carrera profesional: su casa. A través de entrevistas y publicaciones en sus redes sociales, el conductor dejó ver algunos de los ambientes de su hogar, donde la tecnología, los objetos de colección y los detalles retro son protagonistas.

Pergolini está casado desde hace 30 años con Dolores Galán, psicóloga de bajo perfil mediático, con quien tuvo tres hijos: Tomás, que conduce el programa Esto no sucedió en el canal de streaming Vorterix; Matías, músico y psicólogo; y Valentina, actriz y cantante de comedia musical —quien participó del reality Popstars pero decidió abandonar—.

¿Cómo es la casa de Mario Pergolini?

La familia suele preservar la intimidad de su hogar, por lo que no se conocen demasiados detalles sobre la propiedad. Sin embargo, a través de videos, reels, posteos de TikTok y entrevistas, Pergolini dejó entrever algunos de sus ambientes.

En la cocina predominan los colores claros, con el blanco como protagonista. Los tonos de madera aparecen en el mueble de la televisión y en la mesa, acompañada por sillas beige. Uno de los aspectos que más se destaca es la entrada de luz natural: un gran ventanal permite ver el jardín, mientras que una puerta vidriada refuerza la conexión con el exterior.

En la cocina predominan los colores claros, con el blanco como protagonista Instagram

Las alacenas mantienen una estética ordenada: los diferentes ingredientes, especias y alimentos están guardados en frascos de vidrio etiquetados. En el medio del ambiente hay una isla de granito gris, a juego con la mesada, donde se encuentran las hornallas.

Las alacenas mantienen una estética ordenada: los diferentes ingredientes, especias y alimentos están guardados en frascos de vidrio etiquetados Instagram

Sin embargo, hay un espacio que llama especialmente la atención: el sótano de estética retro, que se convirtió además en uno de los principales escenarios desde donde Pergolini graba sus videos y programas de streaming.

Las paredes y estanterías están llenas de objetos que reflejan sus intereses personales: hay guitarras colgadas, discos, libros y figuras de colección, además de una pelota de básquet. Entre los elementos más llamativos aparecen una figura de Stormtrooper —personaje de Star Wars— de tamaño real, una cinta caminadora con monitor y una antigua balanza de estilo médico.

El sótano también cuenta con un sector de trabajo equipado con una standing desk —un escritorio que permite trabajar de pie—, otro escritorio tradicional, diferentes parlantes, luces, un teclado, consolas de sonido y una silla gamer.

Mario a la obra

Entre sus equipos también tiene instalada una impresora 3D Instagram

Así se ve el espacio destinado a herramientas, con una radio antigua y espacio para arreglar objetos Instagram

La tecnología ocupa un lugar central en la vida de Pergolini, ya que refleja una de las grandes aficiones del conductor. Es por eso que tiene un espacio dedicado a esto. Entre sus equipos tiene instalada una impresora 3D, con la que fabrica distintos objetos que luego suele mostrar en sus redes sociales, como por ejemplo un organizador de controles remoto donde tenerlos a mano en un lugar fijo y no perdidos en algún sillón.

Lo artesanal también es una de sus pasiones: su habilidad para construir, arreglar o confeccionar muebles o elementos para la casa lo llevaron a crear en ese mismo espacio un taller con infinidad y variedad de herramientas, con una radio antigua y espacio para reparar objetos.

Su búnker más íntimo

Por último, otro de los ambientes que se destaca es su oficina. Allí instaló una gran biblioteca con libros y objetos de colección, además de un escritorio, cuadros en las paredes y sillones que completan el espacio.