Esta es la provincia más barata de Argentina para vivir con alquileres y alimentos a bajo costo

A la hora de elegir la provincia ideal para vivir, la comparación entre distintos factores es crucial para tomar una decisión informada. No solo se ponderan aspectos vinculados a la calidad de vida, las oportunidades laborales o el entorno, sino también variables económicas que impactan de manera directa en el día a día.

En este sentido, el costo de vida se posiciona como uno de los indicadores más relevantes: tanto el valor de los alquileres como el precio de los alimentos condicionan el presupuesto mensual y determinan, en gran medida, el nivel de bienestar de quienes residen en cada región.

Alquileres

Departamentos de dos ambientes

A lo largo del país, los precios de los alquileres muestran brechas significativas entre provincias, especialmente en las principales ciudades de cada región. Si se toma a Bariloche como referencia de Río Negro, se observa el valor más alto del relevamiento: alquilar un departamento de dos ambientes cuesta en promedio $1.328.335 mensuales, según Relevamiento Inmobiliario.

Bariloche tiene el precio de alquiler más alto del país Argenway

En el extremo opuesto se ubica San Miguel de Tucumán, la ciudad más accesible del ranking, con un valor promedio de $597.000 por mes, lo que la convierte en una opción 55% más económica que Bariloche. Le siguen Santa Fe capital, con $694.445, y Córdoba capital con $771.665.

San Miguel de Tucumán es la ciudad más barata para alquilar con un precio 55% menor que Bariloche Sofía López Mañán

El ranking promedio de alquileres de dos ambientes relevados en el informe queda conformado por:

Río Negro (Bariloche): $1.328.335

Neuquén (Capital): $1.037.500

Misiones (Posadas): $903.335

Salta (Capital): $845.000

Mendoza (Capital): $833.330

Córdoba (Capital): $771.665

Santa Fe (Capital): $694.445

Tucumán (San Miguel de Tucumán): $597.000

Departamentos de tres ambientes

Al ampliar el análisis a unidades de tres ambientes, el ranking se mantiene similar. Bariloche vuelve a posicionarse como la ciudad menos accesible, con un valor promedio de $1.733.330 mensuales, seguida por Neuquén con $1.653.750.

En el otro extremo, San Miguel de Tucumán conserva su lugar como la alternativa más económica con un promedio de $896.250, seguida por Santa Fe con $938.890, según el mismo informe.

Córdoba Capital se ubica entre las ciudades más económicas para alquilar un tres ambientes Shutterstock

El ranking queda conformado de la siguiente manera:

Río Negro (Bariloche): $1.733.330

Neuquén (capital): $1.653.750

Misiones (Posadas): $1.653.750

Salta (capital): $1.077.780

Mendoza (capital): $1.156.250

Córdoba (capital): $956.665

Santa Fe (capital): $938.890

Tucumán (San Miguel de Tucumán): $896.250

Las unidades de dos ambientes relevadas por el informe en el interior del país aumentaron un 44% interanual, mientras que las unidades de tres ambientes lo hicieron en un 48% interanual (mayo 2025 vs. mayo 2026).

El costo de los alimentos

Los alimentos constituyen otro factor determinante en el costo de vida de las distintas provincias. Al analizar las mismas regiones relevadas en el mercado de alquileres, Río Negro vuelve a encabezar el ranking, esta vez como la provincia con la canasta básica más cara, según un informe de la consultora Analytica.

El estudio compara el precio de una selección de productos de consumo habitual para una familia tipo, de dos adultos y dos menores, y muestra que en mayo 2026 el costo mensual del carrito de compras en la provincia patagónica alcanzó los $931.368.

Rio Negro es la provincia con la canasta alimentaria más cara Shutterstock

En el extremo opuesto se ubica Misiones, con un valor de $867.273, es decir, $60.000 menos que Río Negro.

El ranking de la canasta básica en mayo de 2026 fue:

Río Negro: $ 931.368

Neuquén: $911.677

Salta: $893.406

Mendoza: $871.149

Córdoba: $870.149

Tucumán: $869.497

Santa Fe: $868.613

Misiones: $867.273

Entonces, ¿cuál es la provincia más económica para vivir?

Decidir cuál es la provincia más barata para vivir requiere considerar de manera conjunta el costo de alquiler y el precio de la canasta alimentaria.

En el mercado inmobiliario, las provincias del sur del país concentraron los valores más elevados, mientras que Tucumán se consolidó como la opción más accesible, tanto en alquileres de unidades de dos como de tres ambientes.

Sin embargo, Tucumán no lidera el ranking de alimentos más económicos: en ese rubro se ubica en la parte media de la tabla, como la cuarta provincia con mayor valor de canasta básica.

Si se suman los valores promedio de alquiler de una unidad de tres ambientes, con los valores de canasta alimentaria de cada provincia, el ranking final queda conformado de la siguiente manera:

Río Negro: $2.664.698

Neuquén: $2.565.427

Misiones: $2.521.023

Mendoza: $2.027.399

Salta: $1.971.186

Córdoba: $1.826.814

Santa Fe: $1.807.503

Tucumán: $1.765.747

Entonces, Tucumán se posiciona como la provincia más económica para vivir, seguida por Santa Fe y Córdoba. Mientras que Río Negro, Neuquén y Misiones concentran los costos mensuales más elevados.