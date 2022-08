Compraventa: cuáles son los barrios en los que los precios de venta de las propiedades están aumentando

Desde hace algunos meses, los referentes del sector advierten que ya no hay margen para continuar bajando el valor de las propiedades. Más allá de los ajustes cambiarios, la inestabilidad económica, los cambios de ministros de Economía, para los especialistas el valor del metro cuadrado ya habría tocado piso, por lo menos en algunas zonas y segmentos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Además, diferentes señales estarían indicando un cambio de ciclo en el corto plazo, que genera cierta expectativa entre los propietarios acerca del aumento de precio de los inmuebles.

En este sentido, en algunos barrios ya empieza a registrarse una leve alza del valor el metro cuadrado a la vez que se reduce la caída del metro cuadrado en CABA y ya acumula un período de 14 trimestres consecutivos.

Según un informe de Reporte Inmobiliario, el precio del metro cuadrado promedio de los departamentos usados se ubica en agosto en los US$1546/m². En tanto, las ofertas de venta de departamentos usados de dos y tres ambientes mostraron una retracción del 1,3 % durante el último trimestre. Pero, con relación a agosto del 2021, la cotización promedio del m² se redujo un 5,9 % mientras que en la última medición -correspondiente al mes de mayo- la caída interanual había sido del 9,5 %.

Si se comparan los valores con agosto de 2018 -período en el cual se registraron los precios más elevados desde el inicio de la serie en 2005- la cotización actual promedio del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires experimenta una caída que alcanza al 35,4 %.

¿Cuáles son los barrios que registraron un aumento de precios?

La cotización del m² en Barrio Norte y Flores aumento un 0,7 % mientras que en la zona de Recoleta -lindera a Retiro- el valor sobrepasó también apenas al del año anterior en un 0,2 %.

Un dato que destaca el informe es que los valores y cantidades evidencian un nuevo equilibrio en un punto mucho más bajo tanto en precio como en volumen de operaciones.

“Es difícil hablar de un comportamiento particular de las subas en los distintos barrios; se puede hablar más de una generalidad en el sentido de que hoy tenemos un mercado muy polarizado. El inmueble que más atrae es para el segmento premium, gente que posee los ahorros, o compra con fines de inversión, o para los hijos, o percibe que están baratos y los compra a la espera de que se revaloricen”, explica Germán Gómez Picasso, titular de Reporte Inmobiliario.

Los precios cayeron un 40% en los últimos años a la inversa de lo que ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Para Gómez Picasso, más allá del barrio que sube un poco o deja de bajar, existe una percepción, sobre todo por parte de los propietarios, de que no hay lugar para perforar aún más los precios, más allá de que la actividad no haya repuntado tanto. Comenzó a aparecer algo de demanda, se ha empezado a reactivar y ya los dueños no están dispuestos a bajar aún más los valores”.

El piso en el precio de las propiedades fue uno de los temas que se abordaron en durante el Summit de Real Estate de LA NACION. En su presentación, el economista Federico González Rouco detalló que los precios en CABA cayeron, en dólares, un 11% con respecto al mínimo de los últimos ocho años. “Esto sucede por la baja demanda, y al mismo tiempo porque no es fácil saber el valor real por las pocas operaciones que se cierran. Nos preguntan si van a seguir cayendo los precios. Vemos pocas posibilidades”, indicó.

Aún a pesar de la importante caída de los precios de los inmuebles, el número de operaciones de compraventa continúa en niveles históricamente bajos. En junio se concretaron 3005 escrituras, un 4,8% más que en mayo, cuando se firmaron 2866 operaciones de compraventa. En tanto, la cantidad de escrituras de inmuebles registró un incremento interanual del 23,2%.

Los barrios más atractivos por el valor del metro cuadrado

La caída del precio de las propiedades que se viene registrando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) abre oportunidades. Con la sobreoferta de unidades a la venta y las pocas operaciones que se concretan todos los meses, el valor del metro cuadrado cae en la mayoría de los barrios. En algunos, ya existe la posibilidad de adquirir un inmueble por menos de US$1500/m². Y hay barrios que comienzan a llamar la atención por los valores promedio de oferta para el usado. Estas son barrios en los que el valor del metro cuadrado no supera los US$1500:

San Telmo (US$1245/m²)

(US$1245/m²) Boedo (US$1435/m²)

(US$1435/m²) Flores (US$1450/m²)

(US$1450/m²) Almagro (US$1465/m²)

(US$1465/m²) Paternal (US$1485/m²)

“Se trata de barrios medios de la Ciudad que llaman la atención a esos valores. Hay barrios a niveles más bajos pero que siempre tuvieron cotizaciones menores” señala Gómez Picasso.