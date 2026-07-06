Se vendió el famoso terreno ubicado en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón, en pleno Barrio Norte

El viernes 3 de julio se subastó uno de los terrenos más estratégicos de Barrio Norte, ubicado en Recoleta. El lote, de 395,60 m² perteneciente a Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), se encuentra sobre la avenida Santa Fe 2489/97/99, una de las arterias más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Su principal particularidad es que sobre el predio está construido el acceso a la estación Santa Fe–Carlos Jáuregui de la Línea H de subte, que ocupa parte de la planta baja y el subsuelo.

Sobre el predio está construido el acceso a la estación Santa Fe–Carlos Jáuregui de la Línea H

Por ese motivo, el inmueble posee una servidumbre administrativa gratuita, perpetua e irrevocable a favor de Subterráneos de Buenos Aires S.E. “La misma cuenta con un acceso peatonal sobre la avenida Santa Fe que da ingreso al hall de distribución de pasajeros hacia las estaciones Facultad de Derecho y Hospitales, respectivamente”, detallaba el pliego de la subasta.

El inmueble posee una servidumbre administrativa gratuita, perpetua e irrevocable a favor de Subterráneos de Buenos Aires S.E Banco Ciudad

El remate tenía una base de US$1.679.000 y, para participar, era necesario constituir un depósito en garantía de US$50.370. Finalmente, el terreno fue adjudicado por US$1.720.000.

Además, aunque aplica el Código Urbanístico vigente, deberán respetarse restricciones específicas de edificabilidad detalladas en un anexo.

Sobre el lote está construido el acceso a la estación Santa Fe - Carlos Jáuregui de la Línea H, que ocupa parte de la planta baja y el subsuelo

¿Qué se puede construir en el espacio?

El terreno tiene 10,12 metros de frente sobre Santa Fe, 33,73 metros sobre la avenida Pueyrredón, 35,50 metros de profundidad sobre uno de sus laterales y una ochava de 2,52 metros, ya que está ubicado en una esquina. Según explican fuentes del sector, el lote fue utilizado para la obra de la línea H, y al igual que lo que pasó con el terreno de Córdoba y Pueyrredón, al terminar la construcción se venden con el objetivo de lograr una mejor integración y revalorizar la zona.

Un informe técnico de Subterráneos de Buenos Aires señala que el acceso a la estación Santa Fe fue diseñado estructuralmente para admitir la construcción de un edificio sobre el terreno. Según la documentación, las fundaciones fueron dimensionadas para soportar una edificación de hasta 13 pisos —con retiros en los niveles superiores—, prevista con sobrecarga para oficinas.

El terreno, tiene 10,12 metros de frente sobre Santa Fe, 33,73 metros sobre la avenida Pueyrredón y 35,50 metros de profundidad

No obstante, el mismo informe aclara que, si bien la estructura fue concebida para el máximo aprovechamiento edificable permitido por la normativa vigente al momento de su construcción, cualquier proyecto deberá ajustarse al Código Urbanístico actual y a las restricciones específicas establecidas en el pliego de la subasta y sus anexos.