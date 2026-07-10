Vivían en una mansión de más de 900 metros cuadrados pero la vendieron para “mudarse” a una casa rodante

Una familia de Estados Unidos ha establecido a Disney World como su principal punto de residencia, donde permanece entre el 60% y el 70% del año viviendo en una casa rodante estacionada dentro del complejo turístico de Orlando, Florida.

La decisión se enmarca en un cambio de vida iniciado después de la pandemia de Covid-19 y se desarrolla en uno de los campings del parque de atracciones.

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La familia está integrada por Adam y Lauren Ewing y sus dos hijos, de 10 y 12 años. De acuerdo con un reportaje de la revista People, el grupo reside en un motorhome de lujo ubicado en el área de camping Fort Wilderness Resort, dentro del complejo de Disney World en Orlando.

Antes de este modelo de vida, los Ewing vivían en una casa de aproximadamente 930 metros cuadrados en las afueras de Athens, Georgia. Durante la pandemia compraron una casa rodante y comenzaron a realizar viajes en familia por distintas zonas de Estados Unidos. Parte de esa experiencia ha sido compartida en una cuenta de Instagram administrada por la familia.

Antes de este modelo de vida, los Ewing vivían en una casa de aproximadamente 930 metros cuadrados en las afueras de Athens, Georgia Instagram

Con el paso del tiempo, Disney World se convirtió en su base principal, aunque también realizan desplazamientos a otros destinos como Utah para actividades relacionadas con la nieve, Canadá para esquiar y Vermont durante el verano. Según Adam Ewing, el vínculo con el parque comenzó años atrás, cuando la pareja pasó allí su luna de miel, lo que derivó en visitas frecuentes y en la creación de relaciones dentro del complejo.

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La rutina dentro del complejo

La vida diaria de la familia no se centra exclusivamente en las atracciones del parque, a pesar de contar con pases anuales. Lauren Ewing ha señalado que la rutina incluye las mismas que las de una casa de familia: actividades escolares de los hijos, ejercicio físico, trabajo remoto y preparación de comidas. Las visitas a los parques suelen realizarse en horas de la noche o cuando reciben invitados.

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La organización del estilo de vida también implica planificación financiera. Según la familia, las tarifas de estacionamiento para la casa rodante varían según la temporada. Durante un periodo de vacaciones de primavera, el costo alcanzó aproximadamente US$300 por noche, lo que superó los US$8000 por una estadía de 26 días.

El complejo cuenta con una norma interna que establece que los visitantes pueden permanecer hasta 26 días consecutivos, tras lo cual deben abandonar las instalaciones durante 24 horas antes de regresar. La familia ha incorporado esta regla a su dinámica y utiliza ese periodo para viajar y reorganizar su estancia.

La familia realiza desplazamientos a otros destinos como Utah para actividades relacionadas con la nieve, Canadá para esquiar y Vermont durante el verano Instagram

Adam Ewing explicó el motivo de la decisión familiar con la siguiente declaración:

“Crecí en una generación donde tenés que ir a la escuela, graduarte de la universidad y trabajar 40 años para disfrutar los 20 años antes de morir. Y yo pienso: ´No, hombre, mis hijos solo son pequeños una vez. Quiero disfrutar de su infancia. Quiero cosechar los frutos de mi éxito mientras mis hijos aún son lo suficientemente pequeños para disfrutarlo’”, dice Adam.

Las tarifas de estacionamiento varían según la temporada. Durante un periodo de vacaciones de primavera, el costo alcanzó los US$300 por noche Instagram

También añadió una reflexión sobre el uso del tiempo familiar:

“No quiero llegar a los 70 y mirar atrás diciendo: ´Vaya, ojalá hubiera ido a ese viaje a Disney, o a ese viaje de buceo, o a ese viaje de esquí´. Quiero hacerlo ahora con mis hijos, cuando tenemos recuerdos que crear para ellos”.