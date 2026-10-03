Con US$100.000: cuántos metros cuadrados se pueden comprar en cada barrio de CABA en octubre 2026

El reacomodamiento del mercado inmobiliario sigue su curso, aunque en cuestión de precios parece haber encontrado su freno.

En este sentido, el precio medio de publicación de los departamentos subió 0,2% en agosto y se ubica en US$2476/m² en promedio en CABA, mientras que en lo que va del año el precio acumula un incremento de 1,1%.

En lo que va del año el precio del m2 acumula un incremento de 1,1% Ricardo Pristupluk

En este sentido, el precio actual se mantiene 11,5% por debajo del máximo histórico de la serie.

En números, un monoambiente de 40 m² tiene un valor de US$110.000; uno de dos ambientes y 50 m² se encuentra en torno a US$131.000; y uno de tres ambientes y 70 m² alcanza los US$180.000, tomando precios promedio de publicación según Zonaprop, donde aclaran que los departamentos chicos son los que registran mayor incremento de precio en el año.

Un dato clave de la situación actual tiene que ver con que hacia fines de 2022, el 20% de los barrios registraba subas mensuales de precio. A partir de ese momento, el indicador creció hasta alcanzar el 90% de los barrios en junio de 2024 y a principios de 2025 esta situación se mantuvo. Pero desde entonces comenzó a retroceder y en agosto de 2026, alrededor del 65% registró una suba de precios.

En agosto de 2026, alrededor del 65% de los barrios registraron una suba de precios Ricardo Pristupluk

En este contexto, es relevante analizar cuántos metros cuadrados se pueden comprar en cada barrio de la ciudad con US$100.000.

Puerto Madero (US$6148): 16,27 m²

Palermo (US$3437): 29,10 m²

Núñez (US$3399): 29,42 m²

Belgrano (US$3290): 30,40 m²

Colegiales (US$3091): 32,35 m²

Saavedra (US$2890): 34,60 m²

Chacarita (US$2843): 35,17 m²

Coghlan (US$2842): 35,19 m²

Recoleta (US$2804): 35,66 m²

Villa Urquiza (US$2794): 35,79 m²

Villa Devoto (US$2752): 36,34 m²

Villa Ortúzar (US$2643): 37,84 m²

Retiro (US$2614): 38,26 m²

Villa Crespo (US$2540): 39,37 m²

Parque Chas (US$2452): 40,78 m²

Caballito (US$2420): 41,32 m²

Villa Pueyrredón (US$2307): 43,35 m²

Almagro (US$2298): 43,52 m²

Villa del Parque (US$2273): 43,99 m²

Parque Chacabuco (US$2254): 44,37 m²

Agronomía (US$2243): 44,58 m²

Monserrat (US$2215): 45,15 m²

San Telmo (US$2203): 45,39 m²

Villa Luro (US$2151): 46,49 m²

Barracas (US$2141): 46,71 m²

Santa Rita (US$2140): 46,73 m²

Monte Castro (US$2110): 47,39 m²

Liniers (US$2096): 47,71 m²

Boedo (US$2078): 48,12 m²

Paternal (US$2071): 48,29 m²

Mataderos (US$2065): 48,43 m²

Villa Real (US$2008): 49,80 m²

Flores (US$1996): 50,10 m²

Villa General Mitre (US$1976): 50,61 m²

Vélez Sarsfield (US$1895): 52,77 m²

San Cristóbal (US$1865): 53,62 m²

Constitución (US$1839): 54,38 m²

Versalles (US$1834): 54,53 m²

San Nicolás (US$1801): 55,52 m²

Balvanera (US$1786): 55,99 m²

Villa Riachuelo (US$1761): 56,79 m²

Parque Patricios (US$1754): 57,01 m²

Floresta (US$1707): 58,58 m²

Parque Avellaneda (US$1665): 60,06 m²

La Boca (US$1583): 63,17 m²

Nueva Pompeya (US$1501): 66,62 m²

Lugano (US$1056): 94,70 m²

Estos valores muestran una brecha: con los mismos US$100.000 se compran 16,27 m² en Puerto Madero frente a 94,70 m² en Lugano, es decir, casi seis veces más superficie.

Con US$100.000 se pueden adquirir 63,17m² en La Boca

Si se tienen en cuenta los metros cuadrados promedio por tipología que plantea Zonaprop, hay 33 barrios en los que con US$100.000 se puede comprar un monoambiente (40 m²), mientras que en 15 barrios esa suma alcanza para un departamento de dos ambientes (50 m²). En tanto, solamente en Lugano se puede acceder a un tres ambientes (70 m²) con el monto establecido.