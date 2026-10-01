Se vendió una de las propiedades más caras de Buenos Aires, la había construido un piloto de TC y su nuevo dueño la transformará por completo

Una de las propiedades residenciales más caras publicadas en la ciudad de Buenos Aires encontró comprador, lo que demuestra que el mercado de lujo porteño va por su propio camino. Se trata de un imponente edificio ubicado sobre Superí al 1600, en pleno Belgrano R, una de las zonas más exclusivas, que había llegado al mercado con un precio de publicación de US$12 millones.

Pero, el dato que más llama la atención es que el nuevo propietario del inmueble no conservará la distribución actual. Durante su comercialización, la propiedad se había presentado como una alternativa apta para una sede institucional, una embajada o determinados usos comerciales. Sin embargo, el nuevo dueño decidió que transformará sus cuatro pisos, hasta ahora independientes, en una única casa familiar de más de 3300 m² cubiertos.

El nuevo propietario del inmueble decidió que convertirá a la propiedad en una única residencia familiar Ramos Couriel

“Se van a unir todos los pisos. La idea es reconvertir todo en una casa familiar”, explicó Leonardo Ramos Couriel, titular de la firma que comercializó el inmueble, quien estimó que la obra podría extenderse durante entre 12 y 18 meses.

La propiedad fue construida en 1973 y se levanta sobre un terreno de 2511 m², una superficie difícil de encontrar dentro de la ciudad. En total tiene 3367 m² cubiertos distribuidos en cuatro niveles, además de un gran parque privado.

La venta se cerró después de varios meses en el mercado y luego de haber sido comercializada por distintas inmobiliarias. El valor final quedó sujeto a confidencialidad y no fue informado, aunque la última referencia era de US$12 millones.

“En una propiedad de este tipo el atractivo no estaba solamente en la cantidad de metros construidos, sino en algo todavía más escaso en Buenos Aires: la escala del terreno y la posibilidad de reinventar completamente el edificio”, explió Ramos Couriel.

El valor de venta quedó sujeto a confidencialidad y no fue informado Ramos Couriel

“Lo determinante fue la cantidad de metros disponibles para que una familia pudiera reconvertirlo en una casa y, especialmente, el tamaño del lote”, señaló.

Parte de las instalaciones y sectores requieren una renovación integral, mientras que otros espacios serán adaptados a una forma de habitar muy diferente de aquella para la cual había sido diseñado originalmente el edificio. “No es habitual encontrarse con este tipo de transacciones ni con viviendas de esta escala”, agregó el broker.

Se trata de imponente edificio ubicado sobre Superí al 1600 Ramos Couriel

16 dormitorios, jardín y lugar para hasta 20 autos

Actualmente la propiedad tiene 16 dormitorios, varios de ellos en suite, además de distintos livings y sectores de estar, playrooms, dependencias de servicio y baños con revestimientos de mármol.

Uno de sus espacios de mayor escala es un salón de eventos vinculado directamente con el jardín, pensado para recibir alrededor de 200 personas. El inmueble también tiene un quincho vidriado con parrilla, cocina y baño propio, gimnasio y diferentes sectores de apoyo.

Actualmente la propiedad tiene 16 dormitorios y diversos livings Ramos Couriel

Pero también, un atributo poco frecuente en una residencia porteña es el estacionamiento: cuenta con 14 cocheras cubiertas y capacidad hasta aproximadamente 20 autos.

“Quien compró vio la posibilidad de convertir toda esa superficie en una sola vivienda”, resumió Ramos Couriel.

Así es por dentro la propiedad de Belgrano R Ramos Couriel

La historia detrás del edificio: lo construyó un piloto de TC

El edificio fue construido por Arturo Julio Dubourg, un arquitecto nacido en 25 de Mayo en 1912 en Buenos Aires, que además desarrolló durante décadas una carrera como piloto. Compitió en Turismo Carretera y Turismo Nacional bajo el seudónimo “Grey Rock”.

Dubourg, recibido en la UBA a los 23 años, encabezó un estudio de arquitectura que llegó a reunir a numerosos profesionales y participó en proyectos de viviendas, hoteles, galerías comerciales y edificios de distintos usos tanto en la Argentina como en Uruguay. Entre sus obras más emblématicas se encuentran: el Claridge Hotel, el Hotel Bristol, la sede original del INDEC y en Vialidad Nacional, con Juan Antonio Arias, realizó múltiples obras públicas, entre muchos otros.

El arquitecto falleció el 13 de septiembre de 2003 a los 91 años y ahora su edificio de Belgrano R tendrá un nuevo uso y será sometido a una transformación integral para recuperar una tipología cada vez más difícil de encontrar dentro de la ciudad: una gran casa familiar en un terreno de más de 2500 m², en pleno Buenos Aires.