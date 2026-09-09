Créditos hipotecarios: 3 bancos se suman a la baja de tasas y uno la reduce a la mitad

La primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que se llevó a cabo el lunes pasado, empezó a mover con fuerza el tablero de los créditos hipotecarios. Después de las primeras bajas anunciadas por distintas entidades financieras, otros tres bancos notificaron la modificación de sus tasas de sus préstamos UVA.

El cambio más significativo es el de Supervielle, que decidió reducir su tasa a la mitad: pasará del 15% al 7,5%. Pero la entidad también modificará otra de las principales barreras de entrada al crédito y bajará de $5 millones a $3 millones los ingresos mínimos requeridos para solicitarlo.

Galicia, por su parte, redujo su tasa del 9,5% al 7,5%, con un máximo de hasta 20 años para devolverlo y financian hasta el 70% del valor de tasación y/o escrituración. Mientras que el Patagonia la llevó del 9,7% al 8,5%, con un tope de hasta 30 años.

Se espera que en los próximos días continúen las bajas en las demás entidades Daniel Basualdo

Con estas modificaciones, Galicia y Supervielle pasan a alinearse con el límite establecido por el Gobierno para los créditos hipotecarios financiados con recursos del FGS, que no pueden superar una tasa de 7,5%. El banco Patagonia, en cambio, aunque redujo su tasa al 8,5%, todavía se mantiene por encima de ese techo. Esto no le impide sostener esa tasa en líneas fondeadas con recursos propios, pero si solicita dinero adjudicado en las licitaciones del FGS, los préstamos originados con esos fondos deberán ofrecerse por debajo del 7,5%.

Los movimientos se conocen apenas después de la primera subasta del programa impulsado por el Gobierno para inyectar fondeo de mayor plazo al sistema financiero que se realizó el lunes. El plan contempla colocar hasta dos billones de pesos del FGS en depósitos UVA en los bancos, dinero que deberá ser posteriormente canalizado hacia préstamos hipotecarios para primera vivienda.

Se suman a más bancos que ya anunciaron sus bajas

El movimiento de estas tres entidades se suma a una serie de cambios que habían empezado, incluso, antes de que se llevara a cabo la primera licitación del FGS.

Uno de los primeros bancos en reaccionar al anuncio fue el Macro, que redujo al 7,5% la tasa de sus préstamos la semana pasada. Es importante aclarar que la nueva propuesta de este banco solo está destinada a clientes del Plan Sueldo Selecta y también a sus hijos, que podrán solicitar el financiamiento de manera individual y acceder a las mismas condiciones preferenciales. La línea podrá utilizarse para la compra de una vivienda, así como para la mejora, ampliación o refacción de un inmueble, y tendrá alcance en todo el país. Según informó la entidad, además de bajar la tasa, el plazo de financiación es de hasta 20 años.

Otro en modificar las condiciones en estos últimos días fue el Credicoop que también llevó su tasa al 7,5%. Mientras que bancos como el Ciudad, BBVA y Nación, que son justamente quienes hoy lideran el desembolso de los préstamos, ya tenían propuestas por debajo del 7,5%.

A ellos se sumó esta semana también el Banco Hipotecario, que el lunes mismo anunció a LA NACION que decidió bajar del 9,5% al 7,5% la tasa de sus líneas. La nueva tasa estará disponible para los créditos destinados a compra, construcción, ampliación, terminación y refacción de la primera vivienda, con un plazo de hasta 180 meses (15 años) y financiará hasta el 80% del valor de la vivienda. La gestión podrá realizarse de manera 100% online. Para la segunda vivienda, en cambio, la tasa continuará en 9,5%. Pero el otro dato relevante es que la baja no se limitará a los nuevos clientes que comiencen a gestionar un préstamo a partir de ahora. También alcanzará a todos aquellos créditos hipotecarios que ya se encontraban en trámite pero todavía no habían sido liquidados.

Los bancos que hayan participado de la licitación del FGS deberán tener líneas hipotecarias con tasas por debajo del 7,5% Shutterstock

Una tasa del 7,5%: el nuevo número que mira el mercado

La velocidad con la que comenzaron a modificarse las ofertas después del anuncio del Gobierno muestra uno de los primeros efectos del programa. En la primera licitación participaron 18 entidades financieras, que presentaron 42 ofertas por $258.640 millones. Frente a un monto disponible de $200.000 millones, finalmente fueron 13 los bancos que resultaron adjudicatarios.

Ahora tendrán 120 días corridos para transformar esos recursos en préstamos hipotecarios, que deberán destinarse a primera vivienda, tener un plazo mínimo de 15 años, un máximo de 150.000 UVA por operación y una tasa que no supere el 7,5%.

De acuerdo a datos aportados por Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria, la brecha entre la tasa promedio de los bancos públicos y los privados pasó de 5,9 puntos a 0,8 desde las elecciones hasta hoy.

Se espera que en los próximos días se conozcan más entidades que bajarán sus tasas hipotecarias y si se mantendrán en el 7,5% o habrá bancos que las lleven por debajo de ese número.