Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en julio 2025

Este año, el sistema bancario argentino destinó cerca de US$ 1487 millones a créditos hipotecarios indexados en UVA -US$ 294 millones corresponden a junio, frente a US$ 305 millones de mayo- según estadísticas de la consultora Empiria basadas en el Banco Central. Una cifra que revela tanto la reactivación del mercado como sus límites: desde hace seis meses, los desembolsos se mantienen estancados en torno a los US$ 280 a US$300 millones mensuales, un “techo técnico” que frena su expansión.

“La caída es circunstancial, no es tan marcada. Pero, creo que el punto es ese: cuesta crecer, le está costando mucho crecer a este mercado”, analiza Federico González Rouco, economista especializado en vivienda.

El especialista explica además que desde hace unos meses se consolida un promedio de US$280 millones por mes, un reflejo del techo técnico que enfrenta el sistema crediticio. No se trata de un colapso, aclara, sino de un parate en un momento en el que se esperaba un nuevo envión. Dijo que “los bancos están corridos del crédito, la mayoría”, y aunque las tasas de los bancos en general subieron, “la tasa pactada, que es del 6%, no se mueve: el Banco Nación sostiene el crédito”.

Los créditos hipotecarios UVA actualizan el capital en función de la inflación, mientras que la tasa de interés fija suele ser baja en comparación con los préstamos tradicionales.

Pero, la barrera salarial sigue siendo alta. A pesar del regreso de los créditos UVA, los salarios en relación de dependencia muestran una brecha significativa con los niveles de ingreso necesarios.

¿Cuánto hay que ganar para solicitar un crédito hipotecario? Inna Kot - Shutterstock

Por lo que, miles de personas se preguntan: ¿qué ingresos se necesitan para calificar a un crédito de $100 millones (aproximadamente US$ 78.125, tomando un dólar a $1280)?

Los ingresos mínimos que solicitan los bancos

El ingreso mínimo para calificar pidiendo $100 millones es de $2.026.741, este es el caso del Banco Nación a 30 años para los clientes con cuenta sueldo (que tiene una tasa de interés del 4,5%). La cuota inicial será de $506.685.

Las demás opciones a 30 años

Galicia (con una tasa del 10.5%):

Cuota inicial: $917.118

Ingresos mínimos requeridos: $3.668.472

BBVA (tasa de interés 9,5%):

Cuota inicial: $852.720

Ingresos mínimos requeridos: $3.410.880

Patagonia (TNA 9,5%):

Cuota inicial: $841.204

Ingresos mínimos requeridos: $3.364.819

Santander (tasa del 9,5%):

Cuota inicial: $852.720

Ingresos mínimos requeridos: $3.410.880

Crédito a 20 años (240 meses)

Ciudad (TNA del 8,1%):

Cuota inicial: $842.674

Ingresos mínimos requeridos: $3.370.697

Hipotecario (tiene una tasa del 10,9%):

Cuota inicial: $1.025.392

Ingresos mínimos requeridos: $4.101.566

ICBC (con una tasa del 8,9%):

Cuota inicial: $893.305

Ingresos mínimos requeridos: $3.573.219

Macro (la tasa es del 9,5%):

Cuota inicial: $932.131

Ingresos mínimos requeridos: $3.728.525

Vale aclarar que los ingresos mínimos requeridos y el valor de la cuota del crédito va a depender de algunas variables: del monto que se solicite de préstamo, del plazo y del banco en el que se realice la operación.

Antes de iniciar cualquier trámite, conviene simular el préstamo con la calculadora de LA NACION para poder comparar plazos, tasas y montos. Además, contar con un colchón financiero para afrontar eventuales saltos inflacionarios y evitar el descalce presupuestario.