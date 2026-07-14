Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en julio 2026

Los ingresos requeridos varían dependiendo del banco y del plazo con que se solicite el préstamo, pero hay un mínimo con el que se debe contar
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Las líneas de crédito hipotecario UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) volvieron al mercado argentino en 2024 y el principal dilema para los posibles tomadores de un préstamo para comprar su vivienda propia sigue siendo acreditar ingresos que respalden la cuota mensual.
La pregunta que surge entre la mayoría de los argentinos es la siguiente: ¿cuánto hay que ganar para calificar a un crédito hipotecario?
Los ingresos mínimos que solicitan los bancos
Aunque algunas entidades no exigen un ingreso mínimo, las siguientes sí lo establecen como requisito para acceder a sus créditos hipotecarios UVA:
- Banco Credicoop: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000
- Banco Del Sol: solicita ingresos mínimos por $1.000.000
- ICBC: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000
- BBVA: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.489.600 a la fecha
- Santander: $2.240.000 para compra de vivienda permanente
- Supervielle: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $5.000.000
Pero a su vez es necesario saber que la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que los bancos establecen cuáles son los ingresos mínimos, no puede solicitarse sin conocer este requisito indispensable.
Con estos números sobre la mesa, el sueño de acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario se vuelve un desafío mayor. El contexto cambiario y financiero tensionan tanto a los bancos, que elevan requisitos y tasas, como a las familias, que deben demostrar ingresos muy por encima del promedio salarial argentino.
La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.
Cuánto cuesta la cuota inicial por banco
Ahora, al analizar banco por banco, se puede observar cómo, dependiendo de la tasa que cada entidad financiera tenga, la cuota inicial va a cambiar. A continuación se presenta el monto a pagar por una propiedad de US$100.000 a pagar en 20 años, banco por banco:
- BBVA: $867.281 (tasa del 7,5%)
- Brubank: $1.181.664 (tasa del 12%)
- Ciudad: $867.281 (tasa del 7,5%)
- Comafi: $1.011.260 (tasa del 9,5%)
- Credicoop: $900.100 (tasa del 8%)
- Del Sol: $967.431 (tasa del 9%)
- Galicia: $1.001.908 (tasa del 9,5%)
- Hipotecario: $1.072.392 (tasa de 10,5%) -a pagar en 15 años-
- ICBC: $828.676 (tasa del 6,9%)
- Macro: $933.498 (tasa del 8,5%)
- Patagonia: $1.015.845 (tasa del 9,7%)
- Santander: $1.001.908 (tasa del 9,5%)
- Supervielle: $1.411.157 (tasa del 15%) -el plazo es de hasta 15 años-
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