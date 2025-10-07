Créditos hipotecarios: montos, tasas y plazos de los bancos en octubre 2025

Cada entidad bancaria tiene sus propias tasas y condiciones para otorgar préstamos que permitan comprar una propiedad
Las condiciones de las líneas de créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) no son las mismas para todos: las tasas de interés, los montos máximos otorgables y los plazos de financiación varían según la entidad bancaria y el perfil del solicitante.
En octubre de 2025, varias entidades volvieron a modificar alguna de sus condiciones. En este contexto, cada punto porcentual en la tasa puede significar una diferencia importante en la cuota mensual y en el monto total a pagar.
¿Qué bancos están otorgando créditos? ¿Cuánto prestan y en qué condiciones? Esta nota repasa las principales opciones disponibles para quienes buscan acceder a la vivienda propia con financiamiento bancario.
Los que no tienen tope de monto a prestar
1) Banco Santander
- Con una tasa fija nominal anual del 15% para vivienda de uso permanente
- El plazo máximo es de 30 años
- Se financiará hasta un máximo de 80% del valor de la propiedad para adquisición de vivienda permanente
- Es necesario acreditar haberes en Santander Argentina
- La relación cuota-ingreso es de hasta el 25%
- Ingresos mínimos de $1.540.000 para compra de vivienda permanente
2) Banco Supervielle
- Este crédito es sin límite de monto
- La Tasa Nominal Anual es del 15%
- El plazo máximo será a 15 años
- El financiamiento es de hasta el 65% del valor de la propiedad.
- La cuota del crédito no podrá superar el 25% de los ingresos netos verificados
- La edad del solicitante tiene que ser de 18 a 65 años (con cancelación hasta los 75 años)
3) Banco Macro
- Tiene un plazo que puede llegar hasta los 20 años
- El préstamo se debe destinar a primera o segunda vivienda
- Permite financiar hasta el 70% del valor escriturable del inmueble para propiedades con valores hasta $350.000.000; 60% por más; y 90% para su línea joven
- Se ofrece una una tasa fija nominal anual del 15%
- Para los clientes con plan sueldo selecta, la cuota del crédito no podrá superar el 30% de los ingresos. Para el resto de los usuarios, la cuota no podrá estar por encima del 25% del sueldo
4) Banco BBVA
- Se ofrece por un plazo de hasta 30 años.
- Con una tasa de interés anual de 10,5% para aquellos que acrediten al menos tres meses de haberes en la entidad y del 17% para quienes no lo hagan
- El capital se ajusta por UVA
- Financia hasta el 80% del valor de la propiedad para uso permanente.
- El préstamo es para destinar a la compra de primera o segunda vivienda
- La relación entre la cuota del crédito y el ingreso del solicitante podrá ser de hasta un 25% y se podrán sumar ingresos entre cónyuges o pareja para acceder a la línea
Son 24 las entidades que tienen líneas de créditos hipotecarios
5) Banco Galicia
- El capital también se ajusta por UVA
- Tiene una tasa del 15% y, si es dejás de cobrar el sueldo en la entidad, sube a 17%
- El crédito es por un plazo de hasta 20 años para el caso de compra de vivienda, y de hasta 10 años para aquellos que se destinan a refacción y ampliación
- En el caso de adquisición de primera y segunda vivienda, se financia hasta el 70%, y para ampliación y refacción el 50%
- El monto no puede superar el 25% de los ingresos del solicitante. De todas formas, se podrán sumar los ingresos del cónyuge, conviviente o del grupo familiar (hasta cuatro personas), para la adquisición de la vivienda
6) Del Sol
- Tiene una tasa de interés de 9% para aquellos que acrediten sus haberes en el banco y del 12,5% para los que no cobren su sueldo ahí
- El crédito es por un plazo de hasta 20 años
- El banco financia hasta el 80% de la propiedad
- El monto no puede superar el 25% de los ingresos del solicitante
7) Banco de Corrientes
- Destinado a financiar la construcción, adquisición, ampliación y refacción de una vivienda única o segunda, destino familiar u ocupación permanente y compra de terreno para clientela en general
- Pueden acceder todas aquellas personas físicas que perciban sus haberes mediante acreditación en cuentas habilitadas en el Banco de Corrientes
- El plazo para la adquisición y construcción de vivienda es de 180 meses (15 años); para ampliación, refacción o compra de terreno es de 120 meses (10 años)
- Monto máximo: se financia hasta el 80% del menor valor entre tasación de garantía y valor de compra. Para construcción el 80% del valor del proyecto
- Es ajustable por UVA + tasa fija de 12% con cuenta sueldo y 13% para los clientes sin cuenta sueldo
Prestan desde $250.000.000 hasta $360.000.000
8) Banco ICBC
- El monto máximo es $360.000.000 para compra de vivienda principal y de uso permanente. Y $180.000.000 para refacción, ampliación o compra de vivienda de uso no permanente
- Modalidad de pago en UVA
- Una tasa del 8,9% para quienes tengan cuenta sueldo en la entidad y del 10,5% para el resto de los solicitantes
- La relación de la cuota con el ingreso del solicitante es del 25%
- El plazo para pedir el préstamo es de hasta 20 años
- La financiación es de hasta el 75% del valor de venta de la propiedad a adquirir
- Se puede acceder con ingresos mínimos de $1.100.000
- Se pueden sumar ingresos de cónyuge, conviviente o uno de los padres
9) Banco Hipotecario
- El crédito es por hasta $250.000.000
- Financian hasta el 80% de la vivienda a comprar o construir. Hasta el 50% en caso de una terminación de obra. Y el 100% para ampliación
- Tiene una tasa de 13,9%
- El plazo máximo de pago es de 20 años
- La cuota mensual a pagar no puede exceder el 20% del ingreso del solicitante
10) Brubank
- El préstamo es para la compra de una primera o segunda vivienda
- El plazo máximo del crédito es hasta 30 años
- El crédito ofrece un monto máximo de $250 millones
- Son otorgados en pesos, a una tasa fija, ajustable por UVA
- La tasa es de 8% para los clientes que acrediten el sueldo en Brubank y 10% para los que no lo hagan
- Se puede sumar ingresos del cónyuge, padres, hijos o concubina/o para aplicar
- La relación cuota-ingreso es de hasta el 25%
- Financia hasta el 70% de la propiedad
- Ingreso mínimo de $850.000
11) Banco Credicoop
- Hasta 240 meses de plazo (20 años)
- Monto máximo: $200.000.000
- Tope del 70% de financiación para primera vivienda y 50% para la segunda vivienda
- 25% de relación cuota/ingreso
- El financiamiento es para adquisición, construcción, ampliación, mejora y/o terminación de vivienda de uso familiar y ocupación permanente o segunda vivienda
- Con la línea UVA con tasa fija del 10,5% (para quienes acrediten sus haberes en el banco) y del 11,5% (sin acreditación)
12) Banco Comafi
- Entrega hasta $350 millones
- El créditos es hasta 20 años de financiación
- La tasa es del 10,5% para clientes con cuenta sueldo y del 12,5% para quienes no acrediten sus haberes en el banco
- Financia hasta el 75% de la primera y segunda vivienda; y hasta el 50% en refacción o ampliación
- La relación cuota-ingreso es del 25%
- La edad máxima al tomar el préstamo debe ser de 65 años, y 75 años al finalizar
- Se pueden sumar ingresos con hasta cuatro codeudores
13) Banco de Entre Ríos
- Plazo de devolución de hasta 20 años y es en pesos ajustables por UVA
- Tasa fija nominal anual del 9,9% para clientes que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del 12,3% para quienes no acrediten haberes
- Financia hasta el 75% del valor del inmueble
- Otorga un monto máximo de $315 millones
- La relación cuota-ingreso no debe exceder el 30% de los ingresos netos del solicitante para clientes bancarizados, y 25% para clientes sin haberes
14) Banco de San Juan
- Plazo de devolución de hasta 20 años y es en pesos ajustables por UVA
- Tasa fija nominal anual del 9,9% para clientes que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del 12,3% para quienes no acrediten haberes
- Financia hasta el 75% del valor del inmueble
- Otorga un monto máximo de $315 millones
- La relación cuota-ingreso no debe exceder el 30% de los ingresos netos del solicitante para clientes bancarizados, y 25% para clientes sin haberes
15) Banco de Santa Cruz
- Plazo de devolución de hasta 20 años y es en pesos ajustables por UVA
- Tasa fija nominal anual del 9,9% para clientes que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del 12,3% para quienes no acrediten haberes
- Financia hasta el 75% del valor del inmueble
- Otorga un monto máximo de $315 millones
- La relación cuota-ingreso no debe exceder el 30% de los ingresos netos del solicitante para clientes bancarizados, y 25% para clientes sin haberes
16) Banco de Santa Fe
- Plazo de devolución de hasta 20 años y es en pesos ajustables por UVA
- Tasa fija nominal anual del 9,9% para clientes que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del 12,3% para quienes no acrediten haberes
- Financia hasta el 75% del valor del inmueble
- Otorga un monto máximo de $315 millones
- La relación cuota-ingreso no debe exceder el 30% de los ingresos netos del solicitante para clientes bancarizados, y 25% para clientes sin haberes
17) Banco Nación
- El monto máximo es de 260.000 UVAs (unos $417.000.000)
- La tasa es del 4.5% para los clientes del banco con cuenta sueldo y del 8% sin cuenta sueldo
- Quienes cobren sus haberes en la entidad tendrán una opción “anti-inflación”: cuando soliciten los préstamos podrán contratar una opción que les permitirá poner un tope a la cuota con una prima del 1.5% anual. El tope resultará de aplicar al préstamo un ajuste a través del coeficiente de variación salarial. La diferencia de los montos se trasladarán al final del préstamo actualizados por UVA, y una vez que esté finalizado el cronograma de pagos, se reprogramará el saldo que resulte. Este podrá pagarse con un préstamo personal o con una extensión de la hipoteca.
- La financiación es de hasta el 75% del valor de venta de la vivienda adquirir
- La relación de la cuota con el ingreso del solicitante no debe superar el 25%
- El plazo para pedir el préstamo es hasta 30 años
- El crédito esta destinado a la compra, cambio, construcción, refacción y ampliación de viviendas en todo el país como así también para la adquisición de una segunda casa.
18) Bancor (Córdoba)
- Se financia hasta el 75% de la propiedad
- Por solicitante (que sean clientes del banco) se otorga un máximo, a la fecha, de alrededor de $320 millones (250.000 UVAs)
- El plazo para la financiación es entre 5 y 20 años
- El capital es ajustable por UVAs con una tasa del 8.9% para quienes tengan cuenta sueldo y 9,9% para quienes no cobren sus haberes en el banco
- El porcentaje de relación cuota/ingreso máximo es del 25%
De $100.000.000 a $200.000.000
19) Banco Patagonia
- El crédito es para la adquisición de vivienda para uso permanente o inversión y además, para refacción del hogar
- El crédito es en pesos, ajustables por UVA
- Ofrece una tasa nominal anual del 14%
- El plazo máximo del crédito es hasta 30 años
- El préstamo ofrece un máximo de $120 millones
- Se financia hasta el 75% del valor de tasación para el caso de compra y hasta el 25 % del valor tasado para refacción de vivienda
- La relación entre la cuota del préstamo y el ingreso del solicitante podrá ser de hasta un 25%
20) Banco Municipal de Rosario
- El crédito otorga hasta $100 millones
- Financia el 75% del valor del inmueble
- El plazo máximo de pago es de hasta 20 años (240 cuotas)
- Sistema de amortización: francés, mensual
- El capital es ajustable por UVA
- La tasa es del 3% para quienes tengan cuenta sueldo y del 4,2% para quienes no tengan cuenta sueldo
21) Banco de Neuquén
- La tasa es del 3,5% para clientes con acreditación y paquete de productos, y la otra es del 4,5%, abarca a clientes autónomos y monotributistas, que pidan hasta $75 millones
- Mientras que la segunda línea es de hasta $150 millones, con una tasa del 8,5% para clientes del banco con paquete de productos y del 9,5% para los que no cobren sus haberes
- Financia hasta un 80% en el caso de adquisición y un 100% para la construcción
- Destinados a viviendas únicas y de ocupación permanente, tanto para la compra como para la construcción (la obra deberá desarrollarse en terreno propio y libre de ocupación)
- El plazo para la amortización es de hasta 20 años
- El valor de la cuota no puede superar el 30% de los ingresos
- Edad Mínima es de 18 años y la máxima de 65 años
- No tener un préstamo para Construcción, remodelación y/o ampliaciones vigente
- La construcción o el inmueble debe encontrarse en la Provincia del Neuquén
22) Banco del Chubut
El Banco del Chubut habría pausado el otorgamiento de nuevos créditos, pero desde la entidad confirmaron a LA NACION que continúan, aunque en su web actualmente no se brinda información. La última publicada informaba lo siguiente:
- El crédito otorga hasta $180 millones, tanto para adquisición como para construcción, y se financia el 75% del valor del inmueble.
- El plazo máximo de pago es de hasta 15 años y con un mínimo de 5 años (60 cuotas)
- Sistema de amortización: francés, mensual
- El capital es ajustable por UVA
- La tasa es del 10%
- La cuota mensual a pagar no puede exceder el 30% del ingreso del solicitante
El Banco Ciudad informó que sus líneas de préstamos hipotecarios fueron pausadas hasta nuevo aviso.
