Créditos hipotecarios: montos, tasas y plazos de los bancos en octubre 2025

Las condiciones de las líneas de créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) no son las mismas para todos: las tasas de interés, los montos máximos otorgables y los plazos de financiación varían según la entidad bancaria y el perfil del solicitante.

En octubre de 2025, varias entidades volvieron a modificar alguna de sus condiciones. En este contexto, cada punto porcentual en la tasa puede significar una diferencia importante en la cuota mensual y en el monto total a pagar.

¿Qué bancos están otorgando créditos? ¿Cuánto prestan y en qué condiciones? Esta nota repasa las principales opciones disponibles para quienes buscan acceder a la vivienda propia con financiamiento bancario.

Los que no tienen tope de monto a prestar

1) Banco Santander

Con una tasa fija nominal anual del 15% para vivienda de uso permanente

El plazo máximo es de 30 años

Se financiará hasta un máximo de 80% del valor de la propiedad para adquisición de vivienda permanente

Es necesario acreditar haberes en Santander Argentina

La relación cuota-ingreso es de hasta el 25%

Ingresos mínimos de $1.540.000 para compra de vivienda permanente

2) Banco Supervielle

Este crédito es sin límite de monto

La Tasa Nominal Anual es del 15%

El plazo máximo será a 15 años

El financiamiento es de hasta el 65% del valor de la propiedad.

La cuota del crédito no podrá superar el 25% de los ingresos netos verificados

La edad del solicitante tiene que ser de 18 a 65 años (con cancelación hasta los 75 años)

3) Banco Macro

Tiene un plazo que puede llegar hasta los 20 años

El préstamo se debe destinar a primera o segunda vivienda

Permite financiar hasta el 70% del valor escriturable del inmueble para propiedades con valores hasta $350.000.000; 60% por más; y 90% para su línea joven

Se ofrece una una tasa fija nominal anual del 15%

Para los clientes con plan sueldo selecta, la cuota del crédito no podrá superar el 30% de los ingresos. Para el resto de los usuarios, la cuota no podrá estar por encima del 25% del sueldo

4) Banco BBVA

Se ofrece por un plazo de hasta 30 años.

Con una tasa de interés anual de 10,5% para aquellos que acrediten al menos tres meses de haberes en la entidad y del 17% para quienes no lo hagan

El capital se ajusta por UVA

Financia hasta el 80% del valor de la propiedad para uso permanente.

El préstamo es para destinar a la compra de primera o segunda vivienda

La relación entre la cuota del crédito y el ingreso del solicitante podrá ser de hasta un 25% y se podrán sumar ingresos entre cónyuges o pareja para acceder a la línea

5) Banco Galicia

El capital también se ajusta por UVA

Tiene una tasa del 15% y, si es dejás de cobrar el sueldo en la entidad, sube a 17%

El crédito es por un plazo de hasta 20 años para el caso de compra de vivienda, y de hasta 10 años para aquellos que se destinan a refacción y ampliación

En el caso de adquisición de primera y segunda vivienda, se financia hasta el 70%, y para ampliación y refacción el 50%

, y El monto no puede superar el 25% de los ingresos del solicitante. De todas formas, se podrán sumar los ingresos del cónyuge, conviviente o del grupo familiar (hasta cuatro personas), para la adquisición de la vivienda

6) Del Sol

Tiene una tasa de interés de 9% para aquellos que acrediten sus haberes en el banco y del 12,5% para los que no cobren su sueldo ahí

El crédito es por un plazo de hasta 20 años

El banco financia hasta el 80% de la propiedad

El monto no puede superar el 25% de los ingresos del solicitante

7) Banco de Corrientes

Destinado a financiar la construcción, adquisición, ampliación y refacción de una vivienda única o segunda, destino familiar u ocupación permanente y compra de terreno para clientela en general

Pueden acceder todas aquellas personas físicas que perciban sus haberes mediante acreditación en cuentas habilitadas en el Banco de Corrientes

El plazo para la adquisición y construcción de vivienda es de 180 meses (15 años); para ampliación, refacción o compra de terreno es de 120 meses (10 años)

Monto máximo: se financia hasta el 80% del menor valor entre tasación de garantía y valor de compra. Para construcción el 80% del valor del proyecto

Es ajustable por UVA + tasa fija de 12% con cuenta sueldo y 13% para los clientes sin cuenta sueldo

Prestan desde $250.000.000 hasta $360.000.000

8) Banco ICBC

El monto máximo es $360.000.000 para compra de vivienda principal y de uso permanente. Y $180.000.000 para refacción, ampliación o compra de vivienda de uso no permanente

Modalidad de pago en UVA

Una tasa del 8,9% para quienes tengan cuenta sueldo en la entidad y del 10,5% para el resto de los solicitantes

para quienes tengan cuenta sueldo en la entidad para el resto de los solicitantes La relación de la cuota con el ingreso del solicitante es del 25%

El plazo para pedir el préstamo es de hasta 20 años

La financiación es de hasta el 75% del valor de venta de la propiedad a adquirir

a adquirir Se puede acceder con ingresos mínimos de $1.100.000

Se pueden sumar ingresos de cónyuge, conviviente o uno de los padres

9) Banco Hipotecario

El crédito es por hasta $250.000.000

Financian hasta el 80% de la vivienda a comprar o construir. Hasta el 50% en caso de una terminación de obra. Y el 100% para ampliación

Tiene una tasa de 13,9%

El plazo máximo de pago es de 20 años

La cuota mensual a pagar no puede exceder el 20% del ingreso del solicitante

10) Brubank

El préstamo es para la compra de una primera o segunda vivienda

El plazo máximo del crédito es hasta 30 años

El crédito ofrece un monto máximo de $250 millones

Son otorgados en pesos, a una tasa fija, ajustable por UVA

La tasa es de 8% para los clientes que acrediten el sueldo en Brubank y 10% para los que no lo hagan

en Brubank y para los que no lo hagan Se puede sumar ingresos del cónyuge, padres, hijos o concubina/o para aplicar

La relación cuota-ingreso es de hasta el 25%

Financia hasta el 70% de la propiedad

Ingreso mínimo de $850.000

11) Banco Credicoop

Hasta 240 meses de plazo (20 años)

de plazo (20 años) Monto máximo: $200.000.000

Tope del 70% de financiación para primera vivienda y 50% para la segunda vivienda

25% de relación cuota/ingreso

El financiamiento es para adquisición, construcción, ampliación, mejora y/o terminación de vivienda de uso familiar y ocupación permanente o segunda vivienda

Con la línea UVA con tasa fija del 10,5% (para quienes acrediten sus haberes en el banco) y del 11,5% (sin acreditación)

12) Banco Comafi

Entrega hasta $350 millones

El créditos es hasta 20 años de financiación

La tasa es del 10,5% para clientes con cuenta sueldo y del 12,5% para quienes no acrediten sus haberes en el banco

para clientes con cuenta sueldo y del 12,5% para quienes no acrediten sus haberes en el banco Financia hasta el 75% de la primera y segunda vivienda; y hasta el 50% en refacción o ampliación

La relación cuota-ingreso es del 25%

La edad máxima al tomar el préstamo debe ser de 65 años, y 75 años al finalizar

Se pueden sumar ingresos con hasta cuatro codeudores

13) Banco de Entre Ríos

Plazo de devolución de hasta 20 años y es en pesos ajustables por UVA

Tasa fija nominal anual del 9,9% para clientes que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del 12,3% para quienes no acrediten haberes

que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del Financia hasta el 75% del valor del inmueble

Otorga un monto máximo de $315 millones

La relación cuota-ingreso no debe exceder el 30% de los ingresos netos del solicitante para clientes bancarizados, y 25% para clientes sin haberes

14) Banco de San Juan

Plazo de devolución de hasta 20 años y es en pesos ajustables por UVA

Tasa fija nominal anual del 9,9% para clientes que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del 12,3% para quienes no acrediten haberes

que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del Financia hasta el 75% del valor del inmueble

Otorga un monto máximo de $315 millones

La relación cuota-ingreso no debe exceder el 30% de los ingresos netos del solicitante para clientes bancarizados, y 25% para clientes sin haberes

15) Banco de Santa Cruz

Plazo de devolución de hasta 20 años y es en pesos ajustables por UVA

Tasa fija nominal anual del 9,9% para clientes que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del 12,3% para quienes no acrediten haberes

que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del Financia hasta el 75% del valor del inmueble

Otorga un monto máximo de $315 millones

La relación cuota-ingreso no debe exceder el 30% de los ingresos netos del solicitante para clientes bancarizados, y 25% para clientes sin haberes

16) Banco de Santa Fe

Plazo de devolución de hasta 20 años y es en pesos ajustables por UVA

Tasa fija nominal anual del 9,9% para clientes que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del 12,3% para quienes no acrediten haberes

que cobren su sueldo en cada una de las entidades y del Financia hasta el 75% del valor del inmueble

Otorga un monto máximo de $315 millones

La relación cuota-ingreso no debe exceder el 30% de los ingresos netos del solicitante para clientes bancarizados, y 25% para clientes sin haberes

17) Banco Nación

El monto máximo es de 260.000 UVAs (unos $417.000.000)

La tasa es del 4.5% para los clientes del banco con cuenta sueldo y del 8% sin cuenta sueldo

Quienes cobren sus haberes en la entidad tendrán una opción "anti-inflación": cuando soliciten los préstamos podrán contratar una opción que les permitirá poner un tope a la cuota con una prima del 1.5% anual. El tope resultará de aplicar al préstamo un ajuste a través del coeficiente de variación salarial. La diferencia de los montos se trasladarán al final del préstamo actualizados por UVA, y una vez que esté finalizado el cronograma de pagos, se reprogramará el saldo que resulte. Este podrá pagarse con un préstamo personal o con una extensión de la hipoteca.

La financiación es de hasta el 75% del valor de venta de la vivienda adquirir

adquirir La relación de la cuota con el ingreso del solicitante no debe superar el 25%

El plazo para pedir el préstamo es hasta 30 años

El crédito esta destinado a la compra, cambio, construcción, refacción y ampliación de viviendas en todo el país como así también para la adquisición de una segunda casa.

18) Bancor (Córdoba)

Se financia hasta el 75% de la propiedad

Por solicitante (que sean clientes del banco) se otorga un máximo, a la fecha, de alrededor de $320 millones (250.000 UVAs)

El plazo para la financiación es entre 5 y 20 años

El capital es ajustable por UVAs con una tasa del 8.9% para quienes tengan cuenta sueldo y 9,9% para quienes no cobren sus haberes en el banco

para quienes tengan cuenta sueldo y para quienes no cobren sus haberes en el banco El porcentaje de relación cuota/ingreso máximo es del 25%

De $100.000.000 a $200.000.000

19) Banco Patagonia

El crédito es para la adquisición de vivienda para uso permanente o inversión y además, para refacción del hogar

El crédito es en pesos, ajustables por UVA

Ofrece una tasa nominal anual del 14%

El plazo máximo del crédito es hasta 30 años

El préstamo ofrece un máximo de $120 millones

Se financia hasta el 75% del valor de tasación para el caso de compra y hasta el 25% del valor tasado para refacción de vivienda

del valor tasado La relación entre la cuota del préstamo y el ingreso del solicitante podrá ser de hasta un 25%

20) Banco Municipal de Rosario

El crédito otorga hasta $100 millones

Financia el 75% del valor del inmueble

El plazo máximo de pago es de hasta 20 años (240 cuotas)

Sistema de amortización: francés, mensual

, mensual El capital es ajustable por UVA

La tasa es del 3% para quienes tengan cuenta sueldo y del 4,2% para quienes no tengan cuenta sueldo

21) Banco de Neuquén

La tasa es del 3,5% para clientes con acreditación y paquete de productos, y la otra es del 4,5%, abarca a clientes autónomos y monotributistas, que pidan hasta $75 millones

Mientras que la segunda línea es de hasta $150 millones, con una tasa del 8,5% para clientes del banco con paquete de productos y del 9,5% para los que no cobren sus haberes

Financia hasta un 80% en el caso de adquisición y un 100% para la construcción

Destinados a viviendas únicas y de ocupación permanente, tanto para la compra como para la construcción (la obra deberá desarrollarse en terreno propio y libre de ocupación)

, tanto para la compra como para la construcción (la obra deberá desarrollarse en terreno propio y libre de ocupación) El plazo para la amortización es de hasta 20 años

El valor de la cuota no puede superar el 30% de los ingresos

Edad Mínima es de 18 años y la máxima de 65 años

No tener un préstamo para Construcción, remodelación y/o ampliaciones vigente

La construcción o el inmueble debe encontrarse en la Provincia del Neuquén

22) Banco del Chubut

El Banco del Chubut habría pausado el otorgamiento de nuevos créditos, pero desde la entidad confirmaron a LA NACION que continúan, aunque en su web actualmente no se brinda información. La última publicada informaba lo siguiente:

El crédito otorga hasta $180 millones, tanto para adquisición como para construcción, y se financia el 75% del valor del inmueble.

El plazo máximo de pago es de hasta 15 años y con un mínimo de 5 años (60 cuotas)

Sistema de amortización: francés, mensual

, mensual El capital es ajustable por UVA

La tasa es del 10%

La cuota mensual a pagar no puede exceder el 30% del ingreso del solicitante

El Banco Ciudad informó que sus líneas de préstamos hipotecarios fueron pausadas hasta nuevo aviso.