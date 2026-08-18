Créditos para comprar un departamento: una desarrolladora financia a cuatro años pisos listos para mudarse

El crédito hipotecario promete recomponerse, pero todavía se mantiene con limitaciones. En este contexto, los desarrolladores comenzaron a cobrar protagonismo con alternativas de financiación propias para la compra de propiedades.

“Estamos haciendo lo que las entidades bancarias no hacen. Nos anticipamos para mejorar el flujo de ventas en años que son complicados”, dice Gerardo Azcuy, socio fundador y director general de la desarrolladora que lleva su apellido.

La desarrolladora comenzó a ofrecer créditos en dólares para comprar departamentos ya terminados Rodrigo Nespolo,Rodrigo Néspolo

El desarrollador financiará la compra de departamentos terminados con créditos en dólares con un anticipo del 50% y el resto a pagar en 48 cuotas a una tasa anual del 6%. “Este porcentaje equivale a un tercio de lo que sería el costo de un crédito bancario y, además, es sin gasto administrativo y sin seguro”, resume Azcuy.

Sin embargo, la disponibilidad no es infinita. “Tenemos unos US$10 millones en stock de metros cuadrados residenciales terminados y otros US$5 millones en locales. Es decir, US$15 millones terminados para ofrecer estos créditos”, explicó el desarrollador, quien detalla que tiene aproximadamente 3000 m² disponibles en proyectos ubicados en Caballito.

¿Por qué lo hace en dólares en un contexto en el que esa moneda está “planchada”? El desarrollador no esquiva la pregunta y aclara: “Son obras calzadas, son m² terminados, dólares ahorrados de mi giro comercial. Es una oportunidad y difícil de replicar”.

So Riverie, un proyecto que tiene la desarrolladora en Nordelta

A la hora de hablar del precio de las unidades, los tickets van desde los US$600.000 hasta US$1 millón. Si se toma como referencia el valor más bajo, el comprador deberá desembolsar US$300.000 como anticipo y financiar los US$300.000 restantes.

“Estos son los últimos metros disponibles, entonces los liquido para centrarme en los 100.000 m² nuevos en ejecución”, comenta su estrategia.

¿Por qué ahora?

El momento elegido para lanzar la herramienta no es aleatorio. “En un escenario en el que el mercado está supertomador, no necesitás financiar”, señala Azcuy, quien reconoce que desde el lanzamiento de esta financiación ya recibieron varias consultas. En otras palabras, cuando el mercado está muy activo, la financiación pierde atractivo porque los compradores están dispuestos a concretar las operaciones sin recurrir a ella.

Azcuy define al contexto actual como el “ideal” para poner en marcha este tipo de herramientas. “Hay estabilidad cambiaria, una inflación mensual que se ubica en valores cercanos al 2% y con expectativas de desaceleración. El momento es ahora”, afirma. A ese escenario se suma otro factor: todavía es limitada la presencia del crédito bancario.

Pedro Goyena, la avenida en la que está uno de los emprendimientos que financia departamentos listos Catherina Lapini

La herramienta supone, además, un beneficio para ambas partes. Por un lado, facilita la compra a quienes cuentan con una parte importante del capital, pero no con el monto total necesario para cerrar la operación.

Por el otro, permite a la desarrolladora impulsar las ventas sin recurrir a una reducción de precios. “No podemos financiar a 30 años, ni 20, ni 10. Por eso hemos lanzado esta alternativa con los metros que tenemos en stock para impulsar la venta”, comenta Azcuy, quien de los cuatro edificios que terminó durante los últimos dos años, que suman casi 50.000 m², solo le quedan alrededor de 3000 m² disponibles.

Así se ve Donna Terra, uno de los desarrollos de Azcuy

Otras financiaciones

En el caso de los departamentos en pozo, otro es el modelo de financiación: un anticipo del 30% y el saldo financiado en 36 cuotas en dólares.

Otra alternativa es la financiación en 72 cuotas en pesos ajustadas por el índice CAC. El esquema se divide en dos etapas: 36 cuotas durante el plazo de obra y otras 36 posteriores a la posesión. Al tratarse de un plazo de seis años, la desarrolladora opta por utilizar pesos ajustados por CAC.