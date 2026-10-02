El incendio de la casa de Leandro Paredes: cómo es Saint Thomas, el exclusivo country donde vive el jugador de Boca y de la selección

Uno de los jugadores más reconocidos de la selección argentina y actual figura de Boca, Leandro Paredes, fue noticia en las últimas horas, aunque esta vez no por el fútbol. Un incendio afectó su vivienda, ubicada en el country Saint Thomas Este-Oeste, en la localidad de Canning, en el partido de Esteban Echeverría.

El episodio provocó daños materiales, pero no hubo heridos ni víctimas fatales, según informó el diario deportivo Olé.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, las llamas se habrían iniciado en el sector de un entrepiso donde funcionaba una caldera. El fuego no llegó a propagarse por el resto de la vivienda gracias a la intervención de los Bomberos.

El capitán del Xeneize vive junto con su mujer, Camila Galante, y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

El capitán del Xeneize vive junto con su mujer, Camila Galante, y sus tres hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro. Sin embargo, desde el Destacamento N.º 2 de Esteban Echeverría no precisaron quiénes se encontraban dentro de la propiedad al momento del incendio.

La vivienda fue escenario del incendio registrado este jueves (Captura: Instagram @ccamilagalantee)

Cuánto cuesta una casa en Saint Thomas

Ubicado en la ruta 52/58 (en el kilómetro 6,2), con acceso directo y rápido desde la Autopista Ricchieri, Saint Thomas Este-Oeste no está conformado por una única urbanización, sino por distintos sectores o emprendimientos dentro del mismo country. El complejo total abarca unas 360 hectáreas, de las cuales más de 220 hectáreas están destinadas exclusivamente a espacios verdes permanentes. Cuenta con una abundante y añosa arboleda con más de 40 variedades de especies y su estructura urbanística en forma de peine con calles en cul-de-sac prioriza la privacidad y tranquilidad de cada lote.

Entre los amenities del barrio hay cancha de golf de 18 hoyos, canchas de fútbol, tenis, pádel y hockey, pisicina abiertas y cubiertas para adultos y niños, gimnasio, spa y juegos infantiles.

Actualmente, hay más de 180 publicaciones de casas en venta en la plataforma Zonaprop, con valores que parten de los US$230.000 por una propiedad de 200 m², construida sobre un terreno de 815 m², con tres dormitorios y dos baños. En el otro extremo, los precios pueden superar los US$4.000.000. Entre las propiedades publicadas a la venta se encuentra una casa de 1000 m² cubiertos sobre un lote de 2000 m², con 10 ambientes y siete baños.

Así se ve una de las casas en venta en el country, con 745m² y 11 ambientes tiene un precio de US$2.000.000

El mercado de alquileres también cuenta con una oferta considerable. En Zonaprop se publican alrededor de 70 propiedades en alquiler dentro de Saint Thomas.

La alternativa más económica ronda los US$1600 mensuales y corresponde a una casa de 278 m² ubicada en la zona norte del barrio, desarrollada en dos plantas y con cinco ambientes.

En el extremo superior aparece una mansión de 700 m², con seis dormitorios y seis baños, publicada por US$15.000 mensuales. Entre los US$3000 y US$4000 por mes, hay aproximadamente 15 alternativas de alquiler, con diferentes superficies y ubicaciones dentro del country.

En Zonaprop se publican alrededor de 70 propiedades en alquiler dentro de Saint Thomas Zonaprop

Sin embargo, si se tiene en cuenta solo Saint Thomas Este Oeste el precio base de compra está en los US$489.000 por una casa de 230m2. El precio máximo sigue siendo US$4.000.000.

Esta casa tiene un precio de US$2.100.000 y se encuentra en Saint Thomas Sur

Canning, una zona en crecimiento

A unos 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires y sobre el corredor de la Ruta 58, Canning experimentó durante las últimas décadas una fuerte expansión de los barrios cerrados. La zona es elegida principalmente por familias que buscan mayor tranquilidad, espacios verdes y seguridad, y continúa incorporando nuevos desarrollos inmobiliarios.

El crecimiento también puede observarse en términos demográficos. De acuerdo con datos del Censo 2022, el corredor de Canning, que comprende áreas de Ezeiza, San Vicente, Esteban Echeverría y Presidente Perón, cuenta con alrededor de 18.500 habitantes, mientras que en la década de 1990 tenía unos 4100, según Poblaciones.org. Esto representa un crecimiento cercano al 351% en poco más de tres décadas.

La expansión de los barrios cerrados fue uno de los factores centrales de esta transformación urbana. Actualmente, la región reúne más de 60 urbanizaciones, entre clubes de campo, barrios privados y condominios de alta gama. A esto se sumaron las mejoras en la Ruta Provincial 52/58 y la extensión del Camino del Buen Ayre, que contribuyeron a mejorar la conectividad con la Ciudad de Buenos Aires.

Los especialistas del mercado inmobiliario de la zona coinciden en que existe un fuerte interés por Canning, algo que se refleja en el desarrollo de nuevos emprendimientos, la ampliación de urbanizaciones existentes y la incorporación de propuestas comerciales y de servicios.

Conocido por algunos desarrolladores como “el Pilar de la zona sur”, el corredor busca replicar parte del proceso que atravesó la zona norte del Gran Buenos Aires desde comienzos de los 2000: urbanizaciones cerradas de alta gama acompañadas por una creciente oferta de servicios de salud, educación, gastronomía y centros comerciales.