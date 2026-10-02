Robin Williams, actor y comediante, tenía una casa con habitaciones secretas y vistas al Golden Gate

El recuerdo de Robin Williams, el carismático actor que falleció de manera inesperada hace más de una década, sigue vivo en los corazones de sus admiradores. Su legado fue objeto de numerosos homenajes a lo largo del tiempo, y una vez más, su nombre ocupa los titulares, pero esta vez en el mundo inmobiliario por una extraña casa.

La mansión de San Francisco en la que el actor vivió durante años con su familia volvió a cambiar de manos. La propiedad, una particular villa de estilo renacentista italiano con pasadizos secretos, habitaciones escondidas y vistas al Golden Gate, se vendió por US$18,1 millones, después de haber salido al mercado por US$25 millones.

Ubicada en el exclusivo barrio de Sea Cliff, en 540 El Camino Del Mar, la residencia fue publicada en octubre de 2023. Tras casi un año sin encontrar comprador, su precio bajó a US$20 millones en septiembre de 2024 y, pocos meses después, entró en contrato. La operación finalmente se cerró el 23 de enero de 2025, por casi US$7 millones menos que la cifra originalmente pretendida.

La operación se cerró en 2025 Open Homes

Son 987 metros cuadrados en tres niveles y aún conserva los raros y valiosos materiales de construcción de 1926.

Ubicada en uno de los terrenos privados más grandes de San Francisco, esta residencia cuenta con seis dormitorios, un bar oculto que bien podría haber salido de la época de la Ley Seca y vistas al majestuoso puente Golden Gate.

Casi 100 años de historia

La mansión es una joya que resistió el paso del tiempo. Originalmente construida en 1926, fue adquirida por Robin Williams y su ex esposa, Marsha Williams, en 1991. Sin embargo, no se contentaron con lo que encontraron. Decidieron derribar la casa hasta los cimientos y reconstruirla casi por completo. El resultado: una propiedad de 987 metros cuadrados en tres niveles que aún conserva los raros y valiosos materiales de construcción de 1926, algo que no se encuentra en las casas modernas.

Siendo un lugar tan único como lo era Robin Williams, la mansión tiene toques caprichosos que la hacen destacar. Desde un pasillo secreto entre las habitaciones de los chicos hasta figuras de metal de iguanas y tortugas que parecen trepar por la fachada, esta casa es un testimonio del encanto y la originalidad del artista.

El salón, minimalista y elegante, cuenta con una chimenea de piedra y un balcón privado.

La cocina, diseñada por chefs expertos, y el comedor adyacente presentan una isla impresionante bajo una elegante iluminación colgante.

La entrada principal recibe a sus invitados con columnas de piedra adornadas con detalles sumamente intrincados que rinden homenaje al Art Nouveau, con máscaras sonrientes, crestas elegantes y remolinos que evocan a la naturaleza. Los detalles originales se mantuvieron a lo largo de las renovaciones, como los suelos de madera de roble con cobre, bronce y hierro en el vestíbulo, hasta los techos con vigas y las puertas francesas que enmarcan la sala de estar, donde una chimenea se alza sobre una gran repisa de color gris. La cocina, diseñada por chefs expertos, y el comedor adyacente presentan una isla impresionante bajo una elegante iluminación colgante.

Dentro del dormitorio principal se encuentra un baño de inspiración japonesa con una bañera profunda, un oasis de tranquilidad en medio del lujo. Además, la casa cuenta con una biblioteca, una sala multimedia y otras comodidades, como una bodega, múltiples trasteros y un departamento independiente de un dormitorio con entrada propia.

Los detalles originales se mantuvieron a lo largo de las renovaciones, como los suelos de madera de roble con cobre, bronce y hierro en el vestíbulo, hasta los techos con vigas y las puertas francesas que enmarcan la sala de estar. Open Homes

La mansión ofrecen vistas excepcionales al océano Pacífico. Open Homes

Las tres plantas de la mansión ofrecen vistas excepcionales al océano Pacífico, la bahía de San Francisco y el icónico Golden Gate. El salón, minimalista y elegante, cuenta con una chimenea de piedra y un balcón privado. En el piso superior se ubican cuatro habitaciones adicionales con dos baños completos, así como habitaciones secretas estratégicamente ubicadas en toda la mansión. Una de ellas se esconde detrás de un panel en el cuarto principal, un lugar versátil que puede ser una oficina privada o una sala de meditación.

Esta propiedad es mucho más que una mera obra maestra arquitectónica; es un hogar completo diseñado para la vida de lujo. Además de las impresionantes características principales, como la oficina y el comedor formal, ofrece un oasis de comodidades. La propiedad incluye una casa para invitados independiente con su propia entrada. En su interior, se encuentra un gimnasio excepcionalmente equipado, un sauna finlandés, una bodega perfecta para los amantes del vino y un sereno jardín que brinda un refugio de paz en medio del ajetreo de la ciudad.