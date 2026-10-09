Créditos UVA en octubre 2026: qué bancos ofrecen las mejores tasas y cuánto hay que ganar

Antes de pensar en sacar un crédito hipotecario es importante conocer las condiciones y requisitos de cada banco para tomar la mejor decisión
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Los créditos hipotecarios UVA resurgieron en el mercado argentino en 2024 y, a medida que más bancos ajustan sus condiciones, elegir la entidad adecuada puede representar una diferencia importante en la cuota inicial.
Para quienes buscan comprar una vivienda, la tasa de interés no es el único dato que importa. También es necesario conocer cuánto dinero se puede solicitar, qué porcentaje del valor de la propiedad financia cada entidad y, sobre todo, qué ingresos hay que demostrar para acceder al préstamo.
Las tasas más bajas de los créditos hipotecarios UVA
Entre las propuestas más económicas aparecen el Banco Provincia del Neuquén, el Banco Municipal de Rosario, el Ciudad y el Banco Nación, aunque las condiciones para acceder a esas tasas varían según el perfil del cliente.
El Banco Provincia del Neuquén ofrece una de las tasas más bajas del mercado, con una TNA de 3,5% para clientes que acreditan sus haberes y cuentan con paquete de productos. Esa tasa se aplica para créditos de hasta $75 millones. Para montos de hasta $150 millones, la tasa asciende al 8,5%. En el caso de clientes autónomos o monotributistas con paquete de productos, las tasas son de 4,5% y 9,5%, respectivamente.
Otra de las opciones destacadas es el Banco Municipal de Rosario, que a través de los créditos hipotecarios NIDO ofrece una tasa fija de 4,2%. La línea está destinada a la compra de vivienda única y exige, entre otros requisitos, residir en la provincia de Santa Fe.
Luego de la primera licitación del FGS, el Banco Ciudad decidió disminuir el interés de sus préstamos hipotecarios y llevó su tasa al 6,5%, convirtiéndose en una de las entidades más bajas del mercado actualmente. Cabe aclarar, igualmente, que esta línea es exclusiva para la ciudad de Buenos Aires, para primera vivienda, familiar y permanente, y con dos topes: de hasta 80 m² y con un valor máximo de US$2280 el metro cuadrado.
En el caso del Banco Nación, la tasa para vivienda única y de ocupación permanente es de 6,7% para quienes cobran sus haberes en la entidad y adquieren una propiedad cuyo valor no supera las 210.000 UVAs.
Entre las entidades privadas también se encuentran alternativas competitivas, ICBC mantiene una tasa de 6,9%, mientras que BBVA, Macro, Hipotecario, Galicia, Supervielle, Santander, Credicoop, Patagonia y los bancos del Grupo Petersen ofrecen 7,5%, ya que la mayoría acomodó su tasa hacia ese número luego de la primera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
De esta manera, la diferencia entre las tasas más bajas y las más altas puede tener un impacto significativo en el monto de la primera cuota y, por lo tanto, en los ingresos necesarios para acceder al préstamo.
Los ingresos mínimos que solicitan los bancos
No todos los bancos fijan un ingreso mínimo como requisito de entrada. Entre los que sí lo hacen, los pisos van desde alrededor de $850.000 hasta $5 millones mensuales. Sin embargo, superar ese umbral no garantiza acceder al monto buscado: en la mayoría de las entidades, la primera cuota del préstamo no puede representar más del 25% de los ingresos netos del solicitante o grupo familiar.
- Banco Credicoop: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000
- Banco Del Sol: solicita ingresos mínimos por $1.000.000
- ICBC: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000
- BBVA: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.564.800 a la fecha
- Santander: $2.240.000 para compra de vivienda permanente
- Supervielle: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $3.000.000
- Comafi: exige ingresos mínimos por $5.000.000
- Hipotecario: entre sus condiciones se encuentra que el solicitante tenga un ingreso mínimo superior a 2,2 SMVM que suman $860.640
- Patagonia: en este caso, se exigen ingresos por $1.000.000 o más
Pero a su vez es necesario saber que en todos los bancos la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que hay entidades que exigen un ingreso mínimo y otras no lo hacen, no puede solicitarse un crédito sin informar este requisito indispensable.
Con estos números sobre la mesa, el sueño de acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario se vuelve un desafío mayor. El contexto cambiario y financiero tensionan tanto a los bancos, que elevan requisitos y tasas, como a las familias, que deben demostrar ingresos muy por encima del promedio salarial argentino.
La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.
Cuánto cuesta la cuota inicial por banco
Ahora, al analizar banco por banco, se puede observar cómo, dependiendo de la tasa que cada entidad financiera tenga, la cuota inicial va a cambiar. A continuación se presenta el monto a pagar en 20 años cada US$10.000 prestados realizado por la consultora Empiria en base a relevamiento de bancos:
- BBVA: $105.931 (tasa del 7,5%)
- Brubank: $155.835 (tasa del 12%)
- Ciudad: $102.294 (tasa del 6,4%)
- Comafi: $122.047 (tasa del 9,5%)
- Credicoop: $122.047 (tasa del 7,5%)
- Galicia: $122.047 (tasa del 7,5%)
- Hipotecario: $140.442 (tasa de 7,5%)
- ICBC: $116.550 (tasa del 6,9%)
- Macro: $122.047 (tasa del 7,5%)
- Nación: $97.760 (6,7%)
- Patagonia: $116.490 (tasa del 8,5%)
- Santander: $122.047 (tasa del 7,5%)
- Supervielle: $122.047 (tasa del 7,5%)
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