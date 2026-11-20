La tercera licitación de fondos del FGS representa un avance importante para el mercado inmobiliario argentino. La posibilidad de ampliar el financiamiento hipotecario, con una tasa máxima de UVA + 7,5% y un plazo de 90 días para que los bancos coloquen los fondos, puede contribuir a dinamizar las operaciones y facilitar el acceso a la vivienda.

Sin embargo, el verdadero desafío es lograr que una parte significativa de ese financiamiento llegue a las viviendas nuevas y en construcción, generando un impacto que trascienda la compraventa de inmuebles existentes.

El verdadero desafío es lograr que una parte significativa de ese financiamiento llegue a las viviendas nuevas Ricardo Pristupluk

Venimos trabajando desde hace tiempo para que el crédito hipotecario también se convierta en una herramienta de financiamiento de la producción de viviendas.

En ese camino, hemos conseguido un avance normativo fundamental: la hipoteca divisible, establecida mediante el DNU 1017/2024 y reglamentada en julio de 2025. Este instrumento permite constituir garantías hipotecarias sobre proyectos inmobiliarios en desarrollo y posteriormente dividirlas entre las distintas unidades funcionales.

Su implementación permitiría que las familias accedan a créditos hipotecarios para comprar departamentos en pozo, sin tener que esperar a la finalización y escrituración del edificio. Al mismo tiempo, los desarrolladores podrían contar con un flujo de fondos más previsible durante la construcción, facilitando el inicio de nuevos proyectos y reduciendo la dependencia del financiamiento aportado exclusivamente por los compradores.

A pesar de contar con esta herramienta reglamentada, todavía no se ha logrado su utilización efectiva y generalizada por parte del sistema bancario. Por eso, la incorporación de viviendas en construcción entre los destinos admitidos en esta tercera licitación constituye una señal positiva.

La incorporación de viviendas en construcción entre los destinos admitidos en esta tercera licitación constituye una señal positiva Ricardo Pristupluk

No obstante, hay una cuestión central: los fondos licitados también pueden destinarse a la adquisición de viviendas terminadas, tanto nuevas como usadas, y a otras operaciones habitacionales elegibles. No existe un porcentaje mínimo obligatorio que los bancos deban asignar a viviendas en pozo. Esto significa que podrían utilizar la totalidad de los recursos adjudicados sin financiar ninguna unidad en construcción.

Consideramos que este es uno de los aspectos que deberían evolucionar en las próximas licitaciones. Establecer un cupo específico para financiar viviendas en pozo permitiría asegurar que una parte de los recursos se traduzca efectivamente en nuevos desarrollos, ampliando la oferta habitacional y generando mayor previsibilidad para la inversión privada.

La diferencia es sustancial. Mientras que el financiamiento de una vivienda existente facilita el acceso a la propiedad y moviliza el mercado inmobiliario, el financiamiento de una vivienda en construcción agrega un efecto multiplicador sobre la economía.

Cada nuevo proyecto moviliza inversiones, demanda materiales, activa industrias y servicios, genera trabajo para profesionales, técnicos y proveedores, y crea empleo directo e indirecto en toda la cadena de valor de la construcción.

La construcción es uno de los grandes motores de la actividad económica argentina y tiene una enorme capacidad para transformar el financiamiento en inversión productiva.

La construcción es uno de los grandes motores de la actividad económica argentina Imagen creada con IA

Por eso, creemos que el crédito hipotecario debe cumplir un doble objetivo: facilitar el acceso de las familias a la vivienda y, al mismo tiempo, impulsar la construcción de nuevas unidades.

Esta tercera licitación es un paso en la dirección correcta, pero el próximo desafío es transformar la posibilidad de financiar viviendas en pozo en una realidad concreta.

Contamos con una herramienta jurídica reglamentada, con desarrolladores capaces de generar nuevos proyectos y con una demanda habitacional que necesita alternativas de financiamiento a largo plazo. Lo que falta es consolidar los mecanismos para que estos elementos funcionen de manera articulada.

Porque financiar una vivienda en pozo no significa solamente ayudar a una familia a acceder a su hogar. Significa también poner en marcha una obra, generar empleo, movilizar inversiones y contribuir al crecimiento económico del país.

La autora es directora ejecutiva de CEDU+AEV