Con la temporada de verano 2027 cada vez más cerca, Punta del Este vuelve a consolidarse como uno de los destinos más elegidos por los argentinos ABC1, en un mercado de alquileres que muestra una fuerte demanda, reservas anticipadas y precios que alcanzan cifras récord en las zonas más exclusivas. Este año, las consultas comenzaron a intensificarse desde junio y, según operadores inmobiliarios, buena parte de las propiedades premium ya está reservada para Año Nuevo y la primera quincena de enero.

Para este verano los turistas comenzaron a reservar sus alojamientos en junio

¿Cuánto cuesta alquilar en Punta del Este este verano? Los valores varían considerablemente según la ubicación, el tipo de propiedad y las fechas elegidas. Para la primera quincena de enero, un departamento de un dormitorio en Punta del Este promedia los US$3700, mientras que uno de dos dormitorios ronda los US$7800. En zonas como La Barra, Manantiales y José Ignacio, los precios pueden superar los US$20.000 por quincena. En este escenario, conocer las diferencias entre los playas y elegir cuándo viajar se vuelve clave para quienes buscan asegurarse un lugar en la costa uruguaya.

Los precios por quincena

La fecha es un factor crucial que define tanto la disponibilidad como el precio de las propiedades. “La semana de Año Nuevo es el pico absoluto: es lo primero que se reserva y lo que más caro se paga por noche”, describe Pereyra. Es más, según Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades, los precios de fin de año pueden ser un 30% más altos que los del resto de la temporada.

La popularidad de estos días se traslada a las opciones disponibles ya que en Airbnb en la semana del 28 de diciembre al 3 de enero quedan menos de 15% de alojamientos disponibles.

Las propiedades premium son las que más rápido se alquilaron esta temporada según los especialistas

Después, coinciden los profesionales, sigue la primera quincena de enero que es “la más demandada en volumen y la que marca el precio de referencia”.

El valor continúa bajando para la segunda quincena de enero, entre un 25% y un 45% según la zona, explica Santiago Pereyra, dueño de la inmobiliaria homónima, y remarca que en febrero los valores vuelven a descender y aparecen las mejores oportunidades para quienes tienen flexibilidad de fechas.

En números, desde la inmobiliaria Santiago Pereyra Propiedades relevaron en septiembre 3700 avisos de alquiler de temporada y sacaron un promedio de precio por quincena en cada zona.

Departamentos

Punta del Este

Un dormitorio:

Año nuevo (1 semana): US$2500

Primera quincena de enero: US$3700

Segunda quincena de enero: US$3200

Primera quincena de febrero: US$2600

Segunda quincena de febrero: US$2500

Dos dormitorios:

Año nuevo: US$5400

Primera quincena de enero: US$7800

Segunda quincena de enero: US$5800

Primera quincena de febrero: US$4800

Segunda quincena de febrero: US$4400

Tres dormitorios:

Año nuevo: US$10.500

Primera quincena de enero: US$13.500

Segunda quincena de enero: US$9500

Primera quincena de febrero: US$7500

Segunda quincena de febrero: US$6900

La Barra

Un dormitorio:

Año nuevo: US$5200

Primera quincena de enero: US$7200

Segunda quincena de enero: US$5000

Primera quincena de febrero: US$4000

Segunda quincena de febrero: US$4000

Dos dormitorios:

Año nuevo: US$10.000

Primera quincena de enero: US$13.300

Segunda quincena de enero: US$7850

Primera quincena de febrero: US$5800

Segunda quincena de febrero: US$5000

Tres dormitorios:

Año nuevo: US$20.000

Primera quincena de enero: US$19.750

Segunda quincena de enero: US$13.000

Primera quincena de febrero: US$8800

Segunda quincena de febrero: US$7000

Manantiales

Un dormitorio:

Año nuevo: US$3200

Primera quincena de enero: US$6250

Segunda quincena de enero: US$3600

Primera quincena de febrero: US$3000

Segunda quincena de febrero: US$2500

Dos dormitorios:

Año nuevo: US$9000

Primera quincena de enero: US$14.500

Segunda quincena de enero: US$8500

Primera quincena de febrero: US$5000

Segunda quincena de febrero: US$4500

Tres dormitorios:

Año nuevo: US$14.500

Primera quincena de enero: US$22.000

Segunda quincena de enero: US$12.000

Primera quincena de febrero: US$8000

Segunda quincena de febrero: US$7500

José Ignacio

Dos dormitorios:

Año nuevo: sin disponibilidad

Primera quincena de enero: US$15.000

Segunda quincena de enero: US$8500

Primera quincena de febrero: US$6700

Segunda quincena de febrero: US$7000

Punta Ballena

Un dormitorio:

Año nuevo: US$4950

Primera quincena de enero: US$5800

Segunda quincena de enero: US$4500

Primera quincena de febrero: US$4000

Segunda quincena de febrero: US$3800

Dos dormitorios:

Año nuevo: US$6500

Primera quincena de enero: US$8500

Segunda quincena de enero: US$6000

Primera quincena de febrero: US$5300

Segunda quincena de febrero: US$4700

Tres dormitorios:

Año nuevo: US$13.000

Primera quincena de enero: US$13.000

Segunda quincena de enero: US$9300

Primera quincena de febrero: US$7850

Segunda quincena de febrero: US$7500

Casas de tres dormitorios

Punta del Este:

Año nuevo: US$9500

Primera quincena de enero: US$10.600

Segunda quincena de enero: US$8500

Primera quincena de febrero: US$5600

Segunda quincena de febrero: US$5500

La Barra

Año nuevo: US$10.500

Primera quincena de enero: US$15.750

Segunda quincena de enero: US$9600

Primera quincena de febrero: US$6000

Segunda quincena de febrero: US$5600

Manantiales

Año nuevo: US$11.500

Primera quincena de enero: US$16.500

Segunda quincena de enero: US$7750

Primera quincena de febrero: US$6000

Segunda quincena de febrero: US$5450

José Ignacio

Año nuevo: US$18.200

Primera quincena de enero: US$20.500

Segunda quincena de enero: US$14.000

Primera quincena de febrero: US$10.000

Segunda quincena de febrero: US$8500

Punta Ballena

Año nuevo: US$11.500

Primera quincena de enero: US$6850

Segunda quincena de enero: US$5500

Primera quincena de febrero: US$4600

Segunda quincena de febrero: US$4000

Aunque estos valores son promedios por zona, hay factores que pueden modificar significativamente el precio. Uno de ellos es la cercanía al mar. “Una unidad frente al mar con vista, puede costar entre un 50% y un 100% más que una a tres o cuatro cuadras”, remarca Pereyra y distingue entre las diferentes vistas: no es lo mismo primera línea con vista franca que una unidad baja o con vista lateral.

La semana de Año Nuevo es el pico absoluto: es lo primero que se reserva y lo que más caro se paga por noche Pilar Camacho

Un detalle no menor, es que aunque la duración de las estadías suele medirse por quincena, esta modalidad está cambiando. “Se acortan”, señala Pereyra. Muchos turistas llegan para las fiestas y se van el 6 o el 10 de enero, las quincenas tradicionales conviven cada vez más con reservas de una semana o diez días. Según explica, esto se debe en muchos casos a que los vacacionistas combinan Punta del Este con otro viaje después, por eso reducen su estadía.