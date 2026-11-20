Antes de pensar siquiera en que su nombre apareciera en los carteles de más de 150 agencias inmobiliarias alrededor del mundo, hubo una niña inglesa que soñaba con vivir en Francia. Su madre había pasado parte de su juventud en el país y, sin saberlo, le había transmitido una fascinación que terminaría definiendo su vida. La literatura, la arquitectura, el arte, la gastronomía y esa particular manera que tienen los franceses de disfrutar de las cosas cotidianas fueron alimentando una idea que, muchos años después, se convertiría en un negocio.

“Me enamoré de una forma de vivir y cuando tuve la oportunidad, fui y nunca volví atrás”, cuenta Heidi Barnes, quien, en un pequeño departamento de París en el 1995, fundó Barnes International Realty, una empresa que al principio tenía poco que ver con las inmobiliarias tradicionales.

Heidi Barnes fundó la empresa en los 90 en un departamento de París Fabián Marelli

La propuesta era recibir a extranjeros que llegaban a Francia y ayudarlos a sentirse parte de la ciudad: encontrarles una vivienda, acompañarlos en la elección del colegio de sus hijos, acercarlos a los museos, a los restaurantes y a las costumbres locales. “No se trataba solamente de entregarles las llaves de una propiedad, sino de abrirles las puertas a una vida nueva”, cuenta Heidi. Y, en el camino apareció Thibault de Saint-Vincent, un empresario francés que ya tenía sus propias agencias inmobiliarias y que terminaría convirtiéndose en su marido y socio.

Tres décadas, cuatro hijos y más de 150 agencias en 25 países después, aquella pequeña empresa familiar se transformó en una de las marcas internacionales del mercado inmobiliario de alta gama más importantes del mundo. Donde hoy comercializan departamentos, castillos franceses, villas frente al mar, chalets en los Alpes, viñedos, entre tantas otras propiedades de lujo. Pero el negocio no se limita al real estate, también llegó a yates, obras de arte, autos de colección, vinos y experiencias de lujo.

Y, pensando en el futuro, la compañía acaba de sumar un nuevo destino a su mapa: la Argentina, un desembarco impulsado por Félix y Piere de Saint-Vincent, dos de los hijos del matrimonio y parte de la nueva generación que comienza a participar cada vez más activamente en la empresa.

En una entrevista exclusiva con LA NACION, Heidi Barnes, Thibault de Saint-Vincent y sus hijos Félix y Piere reconstruyen los comienzos de la compañía, cuentan cómo fue construir un negocio sin separar la vida familiar de la profesional y explican por qué decidieron apostar por la Argentina.

La familia fundadora de la compañía de real estate de lujo

- Heidi, cuando empezaste con la empresa, tu idea era que los extranjeros que llegaban a París pudieran vivir la ciudad como un francés. ¿Cómo imaginabas esa experiencia y cómo la llevaste al negocio inmobiliario?

- Heidi Barnes (HB): Tenía una visión muy clara. Dentro de una casa viven seres humanos, con sus historias, sus pasiones, su amor por el arte, por la comida y por compartir. Eso fue lo que me inspiró desde el comienzo. Empezamos en un pequeño departamento, con un socio inglés. La idea era ofrecer algo diferente de una inmobiliaria clásica, ofrecer un servicio a medida para acompañar a ingleses y estadounidenses que llegaban a Francia. No se trataba únicamente de encontrarles una propiedad, sino de ayudarlos a instalarse, conocer la ciudad y disfrutarla.

- Y, en el camino, también se conocieron ustedes dos. Thibault, vos ya tenías experiencia en el mercado inmobiliario cuando apareció Heidi en tu vida, ¿cómo fue ese encuentro y cómo terminaron uniendo sus caminos también en lo profesional?

- Thibault de Saint-Vincent (TSV): Nos conocimos en París, en 1992, gracias a un amigo en común. Había creado mi primera agencia cuando todavía era estudiante y, para ese momento, tenía varias agencias inmobiliarias de barrio. Heidi empezó a trabajar conmigo en la actividad de alquileres. Después comenzamos nuestra relación y ella decidió desarrollar su propia empresa.

- HB: Nos casamos en 1997 y, unos años después, nos mudamos a Miami, pero Barnes seguía funcionando en París y Londres. En 2004 decidimos regresar a Francia y trabajar juntos en el desarrollo de la compañía, incorporando con más fuerza la venta de propiedades. Ahí comenzó una nueva etapa.

Heidi y Thibault en 2006

- Una cosa es construir una familia y otra es compartir también las decisiones de una empresa. ¿Cómo hicieron para trabajar juntos y, al mismo tiempo, mantener cada uno su lugar dentro de la compañía?

- HB: Nos dividimos muy bien las responsabilidades. Yo me concentré en todo lo relacionado con los eventos, las experiencias y el arte de vivir. Me gustaba acompañar a las familias, organizar visitas, ayudarlas a conocer París, sus museos y sus costumbres. Thibault, en cambio, se enfocó en la actividad inmobiliaria y en las ventas. Esa combinación terminó definiendo la identidad de Barnes. Por un lado, está el negocio inmobiliario; por el otro, todo lo que significa el arte de vivir. Porque una propiedad no es solamente arquitectura o paredes. Lo importante también es la gente que vive dentro de esa casa, las historias y las experiencias que se construyen allí.

- Hablando de las experiencias, hoy la empresa no solamente vende propiedades, también tiene negocios vinculados con el arte, los yates, autos de colección, vinos y hasta el polo. ¿En qué momento entendieron que el negocio podía ir mucho más allá de las propiedades?

- Heidi: Cuando trabajás con personas que tienen determinadas pasiones, entendés que la relación no termina cuando compran una casa. Muchos de ellos aman el arte, los caballos, los autos, el golf o la gastronomía. Entonces empezamos a organizar eventos en propiedades extraordinarias, donde se presentan colecciones de joyería, moda, arte o diseño. La idea es compartir esas pasiones y mantener una relación con el cliente durante todo el año, porque hoy el verdadero lujo es la experiencia. Por eso desarrollamos Maison Barnes, espacios como los de París y Nueva York donde buscamos reunir todo ese universo. No se trata únicamente de la propiedad o de la arquitectura, sino del alma que las personas le dan a esos lugares. En algunos casos, los negocios aparecen justamente a partir de esos encuentros. En Roma, por ejemplo, vendimos un terreno de polo a un cliente que habíamos conocido en un evento vinculado con nuestra revista. Lo que buscamos es construir una comunidad.

Las Maison Barnes son espacios donde busca reunir el universo del lujo que caracteriza a la marca

Entre los verticales que abarcan se encuentra una colección de autos de lujo

- Si miran hacia atrás, resulta difícil imaginar que aquella pequeña oficina en París terminaría convirtiéndose en una compañía con más de 150 agencias en 25 países. ¿Cómo se fue dando ese crecimiento?

- TSV: Después de Francia llegaron otros mercados europeos, como España, y seguimos creciendo en Estados Unidos, con Miami y Nueva York, pero la expansión fue muy progresiva. A medida que fuimos consolidando una identidad, empezaron a aparecer personas interesadas en desarrollar la compañía en otros lugares. Hoy tenemos más de 150 agencias en 25 países, con una presencia muy fuerte en Francia y Suiza. España e Italia también son mercados importantes para nosotros, y ahora América Latina se convirtió en una prioridad.

- HB: Para nosotros, encontrar una oficina es lo más fácil. Lo difícil, y lo verdaderamente importante, es encontrar a la persona indicada. Buscamos socios que compartan nuestros valores, nuestra visión y ese interés por el arte de vivir. Cuando conocemos a un cliente por primera vez, no pensamos en venderle una propiedad la semana siguiente, sino en acompañarlo durante los próximos 30 años.

Hoy están presentes en 25 países

- Después de tantos años en el negocio, ¿cuáles son las claves del mercado premium?

TSV: En el mercado inmobiliario hay tres reglas que nunca cambian: location, location, location (ubicación, ubicación y ubicación). Es lo primero que miramos. Después están la calidad de la construcción y la presentación de la propiedad. No necesariamente tiene que ser una propiedad enorme. Puede ser un departamento pequeño o un penthouse extraordinario. El lujo no se define solamente por la cantidad de metros cuadrados. Importan la ubicación, la calidad y, sobre todo, lo que esa propiedad puede ofrecerle a quien va a vivir allí.

-¿Por qué desembarcaron en la Argentina?

- TSV: Mis hijos fueron los que nos convencieron de estar en Latinoamérica y además porque desde afuera vemos un renacimiento de la Argentina y mucha esperanza. En Europa, en cambio, la situación política y económica está bastante complicada. Vemos europeos que están vendiendo sus propiedades para instalarse en la Argentina o en Uruguay. Hay una conexión cultural muy fuerte y Buenos Aires tiene una arquitectura, una historia y un estilo de vida que siempre miraron mucho hacia París.

- Félix, vos fuiste uno de los impulsores de la expansión en América Latina. ¿De dónde surgió esa idea y en qué momento empezaste a imaginar que podías continuar esa historia familiar?

- Félix de Saint-Vincent: Mis hermanos y yo crecimos durante muchos años en Miami, rodeados de amigos latinoamericanos. Además, veíamos que muchos de nuestros compradores en España y Estados Unidos eran de América Latina. Hace unos tres años les propuse a mis padres desarrollar la región porque veía una oportunidad muy importante. Hoy estamos muy contentos de haber abierto en Buenos Aires.

Félix y Piere de Saint-Vincent fueron los impulsores de llevar la marca a América Latina Fabián Marelli

- Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir?

- PSV: Queremos seguir creciendo en América Latina. Además de Buenos Aires, vemos oportunidades en otros lugares de la Argentina, como Mendoza y Tucumán, y estamos conversando sobre la posibilidad de desembarcar en Brasil. También queremos expandir el concepto de Maison Barnes y las branded residences, estos desarrollos residenciales que incorporan servicios de hotelería de cinco estrellas, gastronomía, bienestar y experiencias personalizadas. Estamos trabajando en oportunidades en ciudades como Venecia y Roma, y Buenos Aires también podría ser un destino interesante.

La familia estuvo en Buenos Aires para el lanzamiento de la marca Fabián Marelli

- Heidi, si mirás hacia atrás, desde aquella primera oficina en París hasta que lo que llegaron a convertir hoy, ¿qué sentís que aprendiste en todo este camino?

- HB: Recuerdo perfectamente mi primera transacción inmobiliaria bajo el nombre de Barnes, fue el alquiler de un departamento cerca de la Torre Eiffel que renovamos con mucho cuidado y con mucha elegancia, de un médico parisino especializado en Alzheimer que también producía vino. Cuando miro todo lo que pasó desde entonces, creo que lo más importante fue avanzar paso a paso, sin perder nuestra identidad, sin dispersarme, hacerlo con energía y profesionalismo, pero sobre todo con mucho amor. Siempre digo lo mismo: “Cuando hay que hacerlo, hazlo bien”.