Cuál es el crédito hipotecario con mejores tasas y plazos en la Argentina

Son 24 los bancos que desde finales de abril de 2024 lanzaron sus líneas de préstamos en UVAs, para que cada vez más personas tengan la posibilidad de acceder a su vivienda propia, con tasas que van desde el 3% al 14% -con beneficios para los que tengan cuenta sueldo en los bancos-.

En general, una tasa de interés más baja en un crédito hipotecario implica que el préstamo sea más barato. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las cuotas del crédito pueden variar con el tiempo debido al ajuste por inflación.

Aunque también lo que va a impactar -en menor medida- en el monto de la cuota es el plazo en el que se devuelva el préstamo: mientras más años se tarde en pagar el crédito, menores serán las cuotas. Pero, esto también tiene su contra: a mayor plazo, mayor será la cantidad de años que pasa una persona endeudada.

“La tasa de un crédito hipotecario va a impactar más en el monto total de la cuota que el plazo en que se solicite”, explica José Rozados, director de Reporte Inmobiliario. Por lo que, los analistas del mercado inmobiliario concuerdan en que mientras más baja sea la tasa, “más barato” será el préstamo.

En la Argentina, no hay un solo crédito hipotecario con “la mejor” tasa y plazo, ya que las condiciones varían entre bancos y pueden depender de factores individuales como el ingreso y el historial crediticio. Sin embargo, algunos bancos se pueden presentar como las opciones más “bajas”.

Para encontrar el crédito hipotecario más adecuado, se recomienda:

Comparar diversas opciones: evaluar las tasas de interés (TNA y TEA), plazos, montos de financiamiento, y condiciones específicas de cada banco.

Considerar la tasa nominal anual (TNA): la TNA es el porcentaje de interés que se paga anualmente, pero no incluye otros cargos.

Revisar la tasa efectiva anual (TEA): la TEA incluye todos los costos asociados al crédito, por lo que es un indicador más completo del costo total.

Evaluar los plazos: los plazos pueden variar de 10 a 30 años, según el banco y las condiciones del crédito.

Los 5 bancos con las tasas más bajas del mercado

1) La tasa más baja: el Banco Municipal de Rosario

El Banco Municipal de Rosario lanzó sus líneas de créditos hipotecarios “NIDO”, con el objetivo de otorgar préstamos UVA dirigidos a toda la provincia de Santa Fe con la tasa más baja del mercado: del 3% para sus clientes con cuenta sueldo y del 4,2% para quienes no cobren sus haberes allí.

Por su parte, el plazo máximo en el que se ofrece es de hasta 20 años (240 cuotas).

2) Banco Ciudad

El Banco de la ciudad de Buenos Aires cuenta con una tasa promocional del 3,5% para comprar en el microcentro porteño y en el sur de la ciudad, mientras que para el resto de las zonas la tasa es del 5,5%. En este caso también el plazo es de hasta 20 años.

3) Banco de Neuquén

La entidad provincial cuenta con diferentes tasas para dos tipos de líneas, con plazo de amortización de hasta 20 años:

La primera otorga hasta hasta $50 millones y tiene la tasa más baja: del 3,5% para clientes con acreditación y paquete de productos, y del 4,5% para clientes autónomos y monotributistas.

La segunda línea es de hasta $100 millones, con una tasa del 8,5% para clientes del banco con paquete de productos y del 9,5% para los que no cobren sus haberes.

4) Banco de Chubut

El banco de la provincia de Chubut otorga créditos UVA para adquisición, construcción, terminación y refacción para vivienda de uso permanente y no permanente, siempre y cuando no tenga destino comercial ni profesional, y que estén ubicados dentro de la provincia de Chubut. En este caso, la Tasa Nominal Anual también es del 3,5% para quienes tengan cuenta sueldo y del 8% para quienes no acrediten sus haberes en el banco.

El plazo máximo de pago es de hasta 20 años (240 cuotas) y con un mínimo de cinco años (60 cuotas).

5) Banco Nación

La tasa del banco más importante del país también se encuentra entre las más bajas del mercado. En este caso, es del 4,5% para los clientes con cuenta sueldo que soliciten hasta 180.000 UVAs; mientras que para quienes no cobren sus haberes en la entidad o soliciten un monto mayor a 180 mil UVAs la tasa asciende al 8%.

El plazo para pedir el préstamo es de 5, 10, 15, 25 y hasta 30 años.

Para conocer las mejores opciones que se adaptan a tus necesidades, ingresá en la Calculadora de Créditos Hipotecarios de LA NACION que te permitirá saber en qué bancos calificás y cuáles son las condiciones en cada uno, según tus requisitos.