¿Cuál es el precio de alquiler de una casa de verano por día a menos de 100km de Caba?

Enero ofrece días largos y temperaturas que invitan a una escapada corta. En ese escenario, el alquiler de casas de verano por día sigue activo: familias y grupos de amigos buscan salir de la ciudad sin sumar demasiadas horas de ruta, pasar una o dos noches entre verde y pileta, y volver con la sensación de haber hecho una pausa real.

En este contexto, las propiedades ubicadas a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires siempre son una buena elección:

Alquilar por día en zona norte

La zona norte concentra buena parte de la oferta más buscada por su conectividad, infraestructura y diversidad de propuestas. En localidades como Pilar, Tigre, Ingeniero Maschwitz, Escobar o Capilla del Señor, lugares ubicados relativamente “cerca” de la Ciudad de Buenos Aires, se pueden encontrar desde casas de campo y chalets con pileta hasta cabañas más sencillas, pensadas para escapadas cortas.

En el Delta de Tigre, a unos 34 km de la ciudad, una cabaña equipada con parrilla y muelle propio se alquila alrededor de $180.000 por día los fines de semana. En estos casos, el valor está asociado al entorno: vivir sobre el río, acceder en lancha y sumar actividades náuticas es parte central de la propuesta.

Mientras que en zonas como Escobar e Ingeniero Maschwitz, a unos 47 km de CABA, las quintas con parques amplios —de 1800 m²—, pileta y quincho se ubican cerca de los $200.000 por día.

Por otra parte, en la zona de Pilar, a 55 km, el ticket sube cuando se trata de casas de mayor categoría: una propiedad amplia, con pileta cercada y varios baños, puede costar alrededor de US$350 diarios, generalmente con estadía mínima.

Quintas con grandes parques y pileta dominan la oferta en Escobar e Ingeniero Maschwitz, a menos de 50 km de CABA Gerardo Viercovich - LA NACION

Un escalón más lejos aparece Capilla del Señor, a la altura del km 68 de Panamericana. Allí, casas en barrios cerrados con lotes de 1500 m², pileta y galería con parrilla se alquilan por unos $190.000 por día, aunque suelen sumarse costos como limpieza final y depósito. A no muchos kilómetros de distancia, en Campana, a casi 78 km de CABA, el producto cambia: quintas con quinchos grandes y capacidad para muchas personas se alquilan por jornada, con valores que van desde $270.000 entre semana hasta $400.000 o más los fines de semana.

Otro factor clave a tener en cuanta es la infraestructura de la zona. Pilar, por ejemplo, combina barrios privados con centros comerciales, restaurantes y clubes deportivos, lo que lo convierte en un destino atractivo para quienes buscan comodidad y servicios.

Tigre, en tanto, ofrece la posibilidad de vivir la experiencia del Delta, con casas al agua que permiten practicar kayak o wakeboard. Ingeniero Maschwitz y Escobar, por su parte, se destacan por propuestas más verdes, con casas de estilo rústico.

Pasar unos días en la zona sur

El sur del Gran Buenos Aires mantiene una impronta rural, con quintas amplias, arboleda y espacios pensados para familias Gentileza: Remax

En la zona sur del Gran Buenos Aires, localidades como San Vicente, Cañuelas, Ezeiza y Brandsen se consolidaron como destinos elegidos por quienes buscan una tranquilidad más rural. En este corredor predominan las casas de campo y quintas con lotes amplios, arboleda, parrilla y pileta, un formato especialmente atractivo para grupos familiares o escapadas entre amigos.

En Ezeiza, a 40 km de CABA, una quinta equipada para grupos grandes, con pileta, solárium y parque arbolado, se alquila desde los US$200 por día. En Cañuelas, a unos 73 km, las casas quintas familiares con quincho, horno de barro y pileta muestran tarifas que varían entre $180.000 y $200.000 diarios, con descuentos cuando la estadía se extiende a una semana.

Algo similar ocurre en San Vicente, a unos 77 km de la ciudad, donde una quinta clásica con pileta y parrilla se ofrece alrededor de $160.000 por día, generalmente con un mínimo de dos noches.

Más al sur, Brandsen, a 80 km de CABA, combina opciones simples con casas de alta gama: una propiedad moderna, en entorno boscoso y con pileta de diseño, se alquila por unos US$220 diarios, con servicios incluidos como mantenimiento del parque y la piscina.

El no tan lejano oeste

El oeste aparece como una opción intermedia, con buena cercanía y quintas tradicionales rodeadas de verde

El corredor oeste del Gran Buenos Aires también se consolidó como una alternativa buscada para escapadas cortas de verano, especialmente por su cercanía a la Ciudad y la disponibilidad de quintas con grandes parques. Localidades como Moreno, General Rodríguez y Luján concentran una oferta variada que combina casas tradicionales con propuestas en barrios privados.

En Parque Leloir, dentro de Ituzaingó, a 48 km de CABA, una casa quinta con pileta protegida, quincho y hasta cancha de fútbol puede alquilarse desde $120.000 por día, uno de los valores más bajos del mercado para este tipo de propiedad.

Por otra parte, en la zona de General Rodríguez, a 57 km, las casas ubicadas en countries o barrios cerrados, con pileta y galería, se alquilan en torno a los $160.000 diarios, especialmente cuando están pensadas para grupos familiares.

Más hacia el interior, en Luján, a unos 90 km de la Ciudad de Buenos Aires, el perfil es más rural. Allí, una casa de campo dentro de un barrio cerrado, sobre un lote de una hectárea y con capacidad para diez personas, se ofrece desde $149.000 por día en temporada baja o durante los días de semana, una opción que gana atractivo cuando se reparte el costo entre varios ocupantes.

Las diferencias entre el norte, el sur y el oeste responden al perfil de cada corredor. El norte concentra la mayor cantidad de barrios privados, casas al río y propuestas de mayor categoría, con valores que suelen ser más elevados.

El sur mantiene una impronta más rural, con lotes amplios y precios, en general, algo más accesibles. Mientras que el oeste combina quintas tradicionales con countries y desarrollos más recientes, y se ubica en un punto intermedio en términos de distancia, servicios y costos.

Así, el precio de alquilar una casa de verano por día a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires hoy muestra un abanico amplio: desde unos $120.000 diarios en quintas más sencillas del oeste hasta valores que superan los US$300 por día en propiedades premium del norte o del sur, pasando por rangos intermedios en zonas rurales.