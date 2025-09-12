¿Cuáles son los barrios de Caba donde más bajó el precio de las propiedades en septiembre 2025?

Los precios de las propiedades en la ciudad de Buenos Aires siguen subiendo y acumulan un aumento del 5,4% en sus departamentos publicados en lo que va del año. Sin embargo, algunos barrios no tuvieron incrementos en sus valores, sino que, incluso, bajaron de precio.

Efectivamente, de acuerdo a un informe realizado por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, en agosto (el último relevamiento) el precio medio en la ciudad subió un 0,4%, en comparación con el mes anterior, y se ubica en US$2450/m².

En números concretos, un monoambiente tiene un valor de US$107.530 (con US2560/m²), mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en US$129.621 (US$2469/m²) y uno de tres ambientes cuesta US$178.155 (US$2431/m²).

Si el análisis de precios se traslada a las casas, estas subieron 0,7% en agosto, aunque acumulan un incremento del 6% en lo que va del 2025 y un 6,7% en los últimos 12 meses. El metro cuadrado promedio está en US$1828.

De esta forma, una casa de 170 m² cubiertos, con tres habitaciones, promedia los US$298.993. Por su parte, una de mayor tamaño, con 260 m² y cuatro dormitorios, ronda los US$493.081.

Algunos barrios no tuvieron incrementos en sus valores, sino que, incluso, bajaron de precio. Daniel Basualdo

¿Qué barrios de CABA bajaron de precio?

Según ese mismo informe de la plataforma inmobiliaria, el 98% de los barrios registra subas interanuales.

En el caso de los departamentos, hay un barrio que vislumbró una baja en el m² promedio de sus departamentos en venta. Este es Versalles, con una reducción del 4,3% interanual.

En lo que respecta al análisis de las casas, fueron 17 los barrios que tuvieron disminuciones en sus precios en los últimos 12 meses. Este es el caso de:

Boedo : con una baja del 5,79% interanual en sus precios

: con una baja del 5,79% interanual en sus precios Villa General Mitre : -5,58%

: -5,58% Villa Real : -4,72%

: -4,72% Parque Patricios : -4,55%

: -4,55% Parque Chacabuco : -4,49%

: -4,49% La Boca : -4,27%

: -4,27% Villa Luro : -4,07%

: -4,07% Balvanera : -3,9%

: -3,9% Paternal : -3,71%

: -3,71% Versalles : -3,1%

: -3,1% Barracas : -2,56%

: -2,56% San Nicolás : -2,2%

: -2,2% Lugano : -1,86%

: -1,86% Coghlan : -1,6%

: -1,6% Liniers : -1,21%

: -1,21% Floresta : -0,86%

: -0,86% Caballito: -0,11%

Del otro lado, entre los barrios que tuvieron aumentos en sus valores de publicación de departamentos, la mayor suba en el último año se dio en Villa Riachuelo, con un incremento del 15% interanual. Le sigue Núñez, que subió un 13,7%; y Mataderos, barrio en el que las propiedades presentaron un alza del 12,1%. En estos casos, los precios actuales promedio se ubican en torno a US$1639/m², US$3312/m² (siendo uno de los barrios con los valores más altos) y US$1997/m², respectivamente.

¿Cuáles son los barrios más caros y más baratos?

Si el análisis se centra en los precios de los departamentos publicados, dejando de lado los que más aumentaron o bajaron, el ranking de barrios es el siguiente:

Puerto Madero (US$6138/m²) continúa liderando el podio de barrios más caros para la adquisición de departamentos

Palermo (US$3426/m²)

Núñez (US$3312/m²).

Por el contrario: