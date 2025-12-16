¿Cuáles son los barrios de Caba que más aumentaron las propiedades en diciembre 2025?

En noviembre, el último mes relevado, los valores de las propiedades en oferta no registraron grandes movimientos respecto de octubre. En otras palabras, el precio del metro cuadrado se mantuvo sin cambios o con modificaciones muy leves, lo que confirma un tramo final del año marcado por la estabilidad después de varios meses de ajustes moderados.

De esta manera, de acuerdo al último informe de Zonaprop, el precio del m² de un dos ambientes promedio en la Ciudad se ubica en los US$2467. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,6%.

Mientras que por tipología, los valores son los siguientes: un monoambiente de 40 m² en CABA se ubica en los US$107.493, en promedio; un dos ambientes de 50 m², en los US$129.505; y un tres ambientes de 70 m², en los US$178.855.

Los barrios que más aumentaron

En este sentido, los tres barrios que mayor aumento evidenciaron en los departamentos publicados a la venta en el último mes, al hacer la comparación con el mes anterior, son:

Lugano: Con un 1,70% más. Tiene un valor actual de US$1091/m²

Con un 1,70% más. Tiene un valor actual de US$1091/m² Liniers: subió un 1,36%. Con un m² de US$2186/m²

subió un 1,36%. Con un m² de US$2186/m² San Cristóbal: aumentó un 1,30%, con un precio promedio de US$1892/m²

Mientras que, por el lado contrario, hay barrios que disminuyeron sus valores promedio. Estos son:

San Nicolás: disminuyó un 1,47% y tiene un valor de mercado de US$1824/m²

disminuyó un 1,47% y tiene un valor de mercado de US$1824/m² Parque Avellaneda: disminuyó un 1,46%, con un precio promedio de US$1586/m²

disminuyó un 1,46%, con un precio promedio de US$1586/m² La Boca: También presentó una significativa baja de precio, con un 1,16% y se ubica en los US$1533/m² en promedio

Los barrios más caros para comprar

Puerto Madero : US$6144/m²

: US$6144/m² Palermo: US$3393/m²

US$3393/m² Núñez: US$3367/m²

Los más baratos para comprar

La Boca: US$1533/m²

US$1533/m² Nueva Pompeya: US$1464/m²

US$1464/m² Lugano: US$1091/m²

¿Qué pasa con las casas?

Palermo es el barrio más caro con un precio medio de USD 3.269 por metro cuadrado Freepik

La situación de las casas es similar a la de los departamentos. El precio medio de CABA también se mantuvo estable en noviembre (último mes relevado) y se ubica en US$1825/m². En este caso, el valor promedio de una propiedad de tres dormitorios y 170 m² tiene un valor de US$299.894, mientras que una de cuatro dormitorios y 260 m² alcanza los US$490.472.

En 2025 acumula un incremento de 5,9%, por arriba del incremento de los departamentos (5.6%). Mientras que, en los últimos 12 meses el precio sube 6,2%. Las casas grandes (cuatro o más dormitorios) son las de mayor incremento de precio interanual.

Los barrios que más aumentaron el precio de las casas

Recoleta : subió un 23,8% (variación anual) con un valor de US$2611/m²

: subió un 23,8% (variación anual) con un valor de US$2611/m² Belgrano : con un 17,2% más en el último año con un valor de US$2995/m²

: con un 17,2% más en el último año con un valor de US$2995/m² Núñez: creció un 14,2% (variación anual) con un valor de US$2140/m²

Los más caros para comprar

Palermo : US$3269/m²

: US$3269/m² Belgrano : US$2995/m²

: US$2995/m² Recoleta: US$2611/m²

Los más baratos para comprar