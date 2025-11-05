¿Cuáles son los barrios de CABA que más aumentaron las propiedades en noviembre 2025?

Los precios de los inmuebles disminuyeron en octubre por primera vez en el año
Por primera vez en lo que va del año el valor de las propiedades publicadas disminuyó. En octubre, último mes relevado, el precio medio de los departamentos retrocedió 0,1% en comparación con septiembre. A pesar de no ser una baja significativa, es suficiente para evidenciar un enfriamiento en el mercado inmobiliario.
De esta manera, de acuerdo al último informe de Zonaprop, el precio del m² de un dos ambientes promedio en la Ciudad se ubica en los US$2449. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,5%.
Mientras que por tipología, los valores son los siguientes: un monoambiente de 40 m² en CABA se ubica en los US$107.493, en promedio; un dos ambientes de 50 m², en los US$129.366; y un tres ambientes de 70 m², en los US$178.937.
Pero, cabe destacar que estos números corresponden a un promedio de todos los barrios de la ciudad. Hay zonas en las que los aumentos evidenciaron un alza mucho mayor a otras; el 89% de los barrios registra suba interanual y los del noroeste y suroeste de la ciudad son los de mayor incremento.
Los barrios que más aumentaron
En este sentido, los tres barrios que mayor aumento evidenciaron en los departamentos publicados a la venta en el último mes, al hacer la comparación con el año anterior, son:
- Núñez: Con un 13,3% más. Tiene un valor actual de US$3360/m²
- Villa Pueyrredón: aumentó un 11,4%, con un precio promedio de US$2272/m²
- Saavedra: subió un 10,8%. Con un m² de US$2719/m²
Mientras que, por el lado contrario, hay barrios que disminuyeron sus valores promedio. Estos son:
- Parque Chacabuco: disminuyó un 0,9% y tiene un valor de mercado de US$2170/m²
- Parque Patricios: disminuyó un 1,6%, con un precio promedio de US$1743/m²
- Versalles: También presentó una significativa baja de precio, con un 2,9% menos que el año anterior, y se ubica en los US$1732/m² en promedio
Los barrios más caros para comprar
- Puerto Madero: US$6151/m²
- Palermo: US$3398/m²
- Núñez: US$3360/m²
Los más baratos para comprar
- La Boca: US$1551/m²
- Nueva Pompeya: US$1468/m²
- Lugano: US$1072/m²
¿Qué pasa con las casas?
La situación de las casas es distinta a la de los departamentos. El precio medio de CABA se mantuvo estable en octubre y se ubica en US$1826/m². En este caso, el valor promedio de una propiedad de tres dormitorios y 170 m² tiene un valor de US$300.138, mientras que una de cuatro dormitorios y 260 m² alcanza los US$490.266.
En 2025 acumula un incremento de 5,9%, por arriba del incremento de los departamentos (5.4%). Mientras que, en los últimos 12 meses el precio sube 6.3%. Las casas grandes (cuatro o más dormitorios) son las de mayor incremento de precio interanual.
Los barrios que más aumentaron el precio de las casas:
- Recoleta: subió un 24,2%
- Villa Crespo: con un 18,3% más
- Núñez: creció un 16,5%
Los más baratos para comprar
- Nueva Pompeya: US$776/m²
- Villa Soldati: US$730/m²
- La Boca: US$722/m²