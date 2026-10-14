Cuáles son los barrios de CABA que más subieron el precio de las propiedades en octubre 2026

El mercado inmobiliario porteño atraviesa un escenario en el que los precios de las propiedades muestran señales de recuperación, aunque no todos los barrios avanzan al mismo ritmo. Mientras algunas zonas registran incrementos superiores al 10% en el último año, otras presentan subas más moderadas, en un contexto en el que los valores todavía se encuentran lejos de los máximos históricos.

De acuerdo con el último informe de Zonaprop, publicado en octubre con datos correspondientes a septiembre de 2026, el precio promedio de los departamentos en venta en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 0,3% mensual y alcanzó los US$2484 por metro cuadrado. Se trata del mayor incremento mensual registrado en lo que va del año, período en el que acumula una suba del 1,4%.

Sin embargo, detrás de ese promedio aparecen diferencias importantes entre barrios. Y hay un dato que llama la atención: el barrio que lidera el ranking de aumentos no se encuentra entre los tradicionalmente más caros de la ciudad.

El precio promedio de los departamentos en venta en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 0,3% mensual Daniel Basualdo

Un dato importante a tener en cuenta tiene que ver con que a fines de 2022, apenas el 20% de los barrios porteños registraba subas mensuales en los precios de publicación de las propiedades. Desde entonces, la proporción comenzó a crecer hasta alcanzar el 90% en junio de 2024.

Sin embargo, esa tendencia no se mantuvo de manera sostenida. Durante el último trimestre de 2024, el porcentaje retrocedió a niveles de entre el 63% y el 67%, para volver a ubicarse cerca del 90% a comienzos de 2025. Desde ese momento, el indicador comenzó a disminuir nuevamente. En septiembre de 2026, el 63% de los barrios porteños registró aumentos mensuales en los precios de publicación.

El dato muestra que, aunque el promedio de la ciudad volvió a subir, los incrementos ya no se extienden a tantos barrios como en los momentos de mayor recuperación del mercado.

Los 10 barrios en los que más aumentaron las propiedades

Según el informe, Villa Riachuelo encabeza la lista con una suba interanual del 11,14%, una variación que lo posiciona por encima del resto de los barrios porteños. En segundo lugar aparece Saavedra, con un incremento del 6,79%, seguido por Agronomía, donde los precios de publicación aumentaron un 6,25% en los últimos 12 meses.

El ranking completo de los barrios con mayores incrementos interanuales es el siguiente:

Villa Riachuelo: 11,14%

11,14% Saavedra: 6,79%

6,79% Agronomía: 6,25%

6,25% Villa Real: 5,33%

5,33% Chacarita: 4,43%

4,43% Belgrano: 4,19%

4,19% Vélez Sarsfield: 4,14%

4,14% La Boca: 3,52%

3,52% Coghlan: 3,49%

3,49% San Telmo: 3,41%

De esta manera, los mayores aumentos no se concentran exclusivamente en las zonas de más alto valor inmobiliario. Barrios como Villa Riachuelo, Agronomía y Villa Real se ubican entre los primeros puestos, mientras que Belgrano, uno de los mercados residenciales más consolidados de la ciudad, aparece recién en el sexto lugar y Palermo ni siquiera figura en el ranking.

Saavedra es el segundo barrio con el mayor aumento interanual en el precio de sus propiedades Fabián Marelli

Los barrios que bajaron de precio

En el relevamiento también se puede observar que existen 11 barrios en donde el precio de sus propiedades disminuyeron en el último año. Estos son:

Constitución : -5,18%

: -5,18% San Nicolás : -3,20%

: -3,20% Flores : -2,23%

: -2,23% Villa General Mitre : -1,68%

: -1,68% Liniers : -1,42%

: -1,42% Almagro : -1,33%

: -1,33% Villa Luro : -0,90%

: -0,90% Retiro : -0,46%

: -0,46% Paternal : -0,15%

: -0,15% Boedo : -0,10%

: -0,10% San Cristóbal: -0,10%

En Paterna, los departamentos bajaron un 0,15 en el precio de publicación Gonzalo Colini

Cuánto cuesta comprar un departamento en CABA

Más allá de las diferencias entre barrios, el informe también permite dimensionar cuánto dinero se necesita actualmente para comprar un departamento promedio en la ciudad. De acuerdo con los valores relevados, un monoambiente de 40 m² tiene un precio medio de US$110.000, mientras que un departamento de dos ambientes y 50 m² se ubica en US$131.000. Para quienes buscan una propiedad de tres ambientes y 70 m², el presupuesto asciende a US$180.000.

Aunque los precios registran una recuperación, el valor promedio del metro cuadrado porteño todavía se encuentra un 11,3% por debajo del máximo histórico de la serie. Esto significa que, pese a los incrementos observados en determinados barrios, el mercado aún no recuperó los niveles más altos registrados en años anteriores.