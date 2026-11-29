Hay una zona de Punta del Este que año tras año gana popularidad. A tal punto, que la demanda de alquileres para la temporada de verano comienza varios meses antes de enero. Se trata de Manantiales, una de las localidades más buscadas de la costa uruguaya, donde los precios de las propiedades varían considerablemente según la ubicación, las características del inmueble y la quincena elegida.

“Para la primera quincena de enero voló todo lo bueno en julio, se alquiló todo muy rápido”, afirma Rodrigo Taboada, CEO de Riba Desarrollos, en referencia a uno de sus proyectos en Manantiales.

Según el desarrollador, durante la semana de Año Nuevo y la primera quincena de enero, uno de los sectores con mayor demanda es “Manantiales, entre Bikini y Montoya, sobre todo para gente que viene con adolescentes ya que las fiestas y las playas de moda son ahí”, explica Taboada.

Durante la semana de Año Nuevo y la primera quincena de enero, uno de los sectores con mayor demanda es el comprendido entre las playas Bikini y Montoya Natalia Ayala

Como ejemplo de los valores que se manejan en la zona, señala que en Sense Manantiales un departamento de tres ambientes se alquiló por US$20.000 para la primera quincena de enero de 2027, mientras que una unidad de dos dormitorios se alquiló por US$14.000.

Cuánto cuesta alquilar en Manantiales en el verano 2027

Más allá de las operaciones puntuales, un relevamiento de la inmobiliaria Santiago Pereyra Propiedades permite tener una referencia de los precios que se piden en el mercado. En septiembre, la firma analizó 3700 avisos de alquiler de temporada y calculó los valores promedio por quincena en distintas zonas de Punta del Este.

En Manantiales, los precios muestran diferencias importantes según la cantidad de dormitorios y el período elegido. La primera quincena de enero concentra los valores más altos, mientras que hacia febrero las tarifas disminuyen.

Propiedades de un dormitorio

Año Nuevo: US$3200

Primera quincena de enero: US$6250

Segunda quincena de enero: US$3600

Primera quincena de febrero: US$3000

Segunda quincena de febrero: US$2500

Propiedades de dos dormitorios

Año Nuevo: US$9000

Primera quincena de enero: US$14.500

Segunda quincena de enero: US$8500

Primera quincena de febrero: US$5000

Segunda quincena de febrero: US$4500

Propiedades de tres dormitorios

Año Nuevo: US$14.500

Primera quincena de enero: US$22.000

Segunda quincena de enero: US$12.000

Primera quincena de febrero: US$8000

Segunda quincena de febrero: US$7500

Qué opciones quedan disponibles para alquilar en Manantiales

La disponibilidad también cambia considerablemente según las fechas. En Airbnb, la oferta de alojamientos para la semana de Año Nuevo es limitada. Para el período comprendido entre el 28 de diciembre y el 3 de enero, aparecen apenas 10 opciones disponibles.

Entre ellas se encuentra una casa de seis dormitorios en un barrio cerrado frente al mar, publicada por US$23.400 la semana; un departamento con capacidad para seis huéspedes, por US$24.700; y una casa de cuatro dormitorios, por US$6000.

En Airbnb, la oferta de alojamientos para la semana de Año Nuevo es limitada Airbnb

Para la primera quincena de enero, la oferta aumenta, aunque sigue siendo reducida: hay 25 alojamientos disponibles. Entre las alternativas figuran casas con capacidad para ocho huéspedes por US$28.000 y departamentos para cuatro personas por US$11.400.

Entre el 15 y el 31 de enero, la cantidad de alojamientos disponibles asciende a 100 y los precios comienzan a bajar Airbnb

El panorama cambia durante la segunda mitad del mes. Entre el 15 y el 31 de enero, la cantidad de alojamientos disponibles asciende a 100 y los precios comienzan a bajar.

En ese período aparecen opciones desde US$3000, como un loft con capacidad para cuatro huéspedes, mientras que una casa para seis personas se ofrece por US$7000.