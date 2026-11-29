En el día a día, hay quienes tienen cronometradas cada una de sus actividades y al despertar tienden la cama antes de ducharse e ir por el primer café, mientras que otros actúan siguiendo necesidades emocionales. Muchas veces, el living y la cocina están perfectamente recogidas y acomodadas, pero el cuarto se encuentra desordenado.

La psicología analizó qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que no siempre es señal de dejadez, sino que puede reflejar las prioridades de la persona.

Muchas veces, el living y la cocina están perfectamente recogidas y acomodadas, pero el cuarto se encuentra desordenado

Limpiar los espacios comunes es señal de control y regulación

La psicología suele interpretar este contraste como una diferencia entre la imagen o el control hacia el exterior y el refugio íntimo o el nivel de energía interna. Y es que ordenar zonas visibles o compartidas ayuda a reducir la ansiedad y a sentir que al menos una parte del entorno está bajo control cuando hay estrés o incertidumbre.

De esta manera, un espacio despejado disminuye el ruido visual y la sensación de tareas pendientes, facilitando la calma y el enfoque.

Descuidar el dormitorio puede ser señal de fatiga mental

En el cuarto, muchas personas bajan la guardia y dejan de sostener el esfuerzo o la imagen ordenada del resto de la casa Shyntartanya - Shutterstock

Al ser el lugar más privado, muchas personas bajan la guardia allí y dejan de sostener el esfuerzo o la imagen ordenada que proyectan hacia afuera. El desorden constante en este espacio suele vincularse con cansancio, dificultad para sostener rutinas o procrastinación (como señalan autores y psicólogos como Joseph Ferrari o Jordan Peterson).

La psicóloga Ana Galán explicó a que lo primero que hay que dejar de pensar es que se trata de una persona caótica y desordenada, sino que detrás de estos gestos lo que se esconde es una fuerte tendencia hacia priorizar lo esencial.

“Para empezar, nadie tiene energía infinita para mantener una casa entera (…) Así que casi todo el mundo reparte, aunque no se dé cuenta, y suele poner el esfuerzo donde más se nota: la cocina, porque se usa varias veces al día, y el living-comedor, porque es donde uno come, se distiende, recibe gentey necesita sentirse cómodo. La habitación, en cambio, se usa a oscuras y con los ojos cerrados. Eso no es desorden, es reparto”.

Y es que el dormitorio es la única parte de la casa que no se enseña a los invitados por norma general y es ese espacio del hogar que nos pertenece solo a nosotros, a quienes vivimos en esa casa. “Para mucha gente es, literalmente, la única habitación donde no hay que estar presentable. Donde nada va a ser mirado ni valorado por nadie (…) Que ahí haya desorden no habla siempre de descuido: a veces habla de tener un lugar donde se puede dejar de rendir”.

Señal de alerta si es repentino o constante

Si el descuido aparece de golpe o se acompaña de apatía persistente, especialistas como Kendra Cherry recuerdan que puede reflejar agotamiento emocional o estados como la depresión.

Si el descuido aparece de golpe o se acompaña de apatía persistente, los especialistas advierten que puede reflejar agotamiento emocional Freepik

“Hay otro caso distinto que también conviene separar (…)Cuando el desorden deja de ser una elección y aparece porque no hay energía para nada, no estamos ante una preferencia de espacios, sino ante una señal”, agregó Ana Galán porque si este desorden llega acompañado “de cansancio, de desgana o de haber dejado de hacer cosas que antes se hacían” es hora de prestarle atención a estas señales.