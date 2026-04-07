Estos son los barrios de CABA donde bajaron los precios de las propiedades en abril 2026

El inicio del 2026 marcó una nueva etapa en el mercado inmobiliario. Después de subas acumuladas durante 2024 y 2025, los valores de venta se mantuvieron con una dinámica más estable entre noviembre y enero.

En marzo, el precio medio del metro cuadrado en la Ciudad subió un 0,4%, y se ubicó en US$2459/m², según el último índice de Zonaprop.

En este contexto, el valor promedio de un monoambiente en CABA es de US$108.377, el de un dos ambientes alcanza los US$130.273 y el de tres ambientes se ubica en US$179.072.

El valor promedio de un monoambiente en CABA es de US$108.377, el de un dos ambientes alcanza los US$130.273 y el de tres ambientes se ubica en US$179.072 Daniel Basualdo

¿Cuáles son los barrios que más bajaron?

A pesar de la suba del metro cuadrado promedio, hay 21 barrios porteños que registraron descensos en sus valores. Constitución, que en febrero tenía un valor de US$1814/m², en marzo pasó a US$1784/m²; Lugano bajó de US$1098/m² a US$1090/m² y Paternal de US$2117/m² a US$2101/m².

Los tres barrios mencionados encabezaron las caídas intermensuales, aunque no fueron las únicas. El ranking se completa con:

Constitución: -1,66%

Lugano: -0,80%

Paternal: -0,76%

Velez Sarsfield:-0,57%

Liniers: -0,57%

Parque Avellaneda: -0,46%

Colegiales: -0,35%

Mataderos: -0,34%

Barracas:-0,31%

Parque Patricios:- 0,30%

Núñez: -0,28%

Villa Luro: -0,27%

Almagro: -0,22%

Boedo: -0,18%

Villa del Parque: -0,13%

Flores: -0,09%

Parque Chacabuco: -0,07%

Villa General Mitre: -0,07%

Puerto Madero: -0,06%

Palermo: -0,03%

Villa Devoto:-0,02%

Puerto Madero, la zona que defiende los valores más altos de la Ciudad con US$6148/m², también experimentó una baja, en este caso del 0,06%. Núñez y Palermo, los barrios que se consolidan en el podio de los más caros también descendieron, en este caso de -0,28% y -0,03% respectivamente.

Puerto Madero, la zona que defiende los valores más altos de la Ciudad con US$6148/m², también experimentó una baja JUAN MABROMATA - AFP

Por otro lado, también se registraron caídas interanuales, aunque la lista se reduce considerablemente. Solo seis barrios muestran bajas en la comparación anual:

Constitución: -7,39%

Lugano: -2,77%

San Nicolás: -2,55%

Parque Patricios: -1,08%

Villa Luro: -0,89%

La Boca: -0,06%

Un dato a tener en cuenta es que Constitución , Lugano, Parque Patricios y Villa Luro registraron bajas tanto mensuales como interanuales, lo que marca una tendencia descendente en sus valores.

¿Y los que más subieron?

En contrapartida, también hay barrios que registraron aumentos mensuales. Según la plataforma, los que más subieron fueron:

Villa Real: 2,74%

Agronomía: 2,04%

Caballito: 1,20%

Monserrat: 0,95%

La Boca: 0,94%

Los barrios más baratos y los más caros

Al analizar el precio por metro cuadrado promedio en cada barrio, los datos muestran que:

Puerto Madero sigue encabezando el ranking con US$6148/m² , el valor más alto de la Ciudad

, el valor más alto de la Ciudad Detrás aparece Núñez con US$3403/m²

Y Palermo le sigue con US$3390/m²

Estos últimos dos barrios combinan demanda sostenida, buena conectividad y fuerte desarrollo inmobiliario.

En el otro extremo, entre los barrios más económicos se encuentran:

Lugano como el más barato para comprar un departamento, con un precio promedio de US$1090/m² .

para comprar un departamento, con un precio promedio de . Le siguen Nueva Pompeya (US$1484/m²) y La Boca (US$1575/m²), zonas donde los valores siguen muy por debajo del promedio porteño.

Aumentos por tipo de propiedad

Si se analiza el mercado según el tipo de propiedad, los departamentos a estrenar pasaron de US$2932/m² en febrero a US$2934/m² en marzo, lo que representa una suba del 0,07%.

Los departamentos a estrenar pasaron de, en febrero US$2932 a US$2934 en marzo, lo que representa una suba del 0,07% Ricardo Pristupluk

En el caso de las unidades en pozo, el valor bajó de US$3119/m² a US$3095/m², un descenso cercano al -0,77%.

Por su parte, los departamentos usados pasaron de US$2215/m² a US$2219/m², lo que implica una suba de alrededor del 0,18%.