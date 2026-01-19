Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 100 metros cuadrado en enero 2026

En un contexto de incertidumbre para el sector de la construcción, entender cuánto cuesta construir una casa hoy vuelve a estar en el centro de la escena. El valor del metro cuadrado se consolida como una de las variables clave que impactan directamente en la dinámica de los precios inmobiliarios y en las decisiones tanto de desarrolladores como de particulares que evalúan construir.

Efectivamente, el panorama actual para los desarrolladores inmobiliarios es complejo: la rentabilidad del sector cae. Esto se explica, en gran parte, porque el costo de construcción en dólares registró una fuerte suba hacia fines de 2023 y comienzos de 2024 y, si bien continuó aumentando durante 2025, lo hizo con una marcada desaceleración en los últimos meses.

Según el último informe disponible del Índice del Costo de la Construcción (ICC) que elabora el INDEC, en noviembre los costos en pesos aumentaron un 2,5% respecto del mes anterior.

Además, en dólares la situación es la siguiente: el último dato reflejó que el costo de construcción medido en moneda extranjera aumentó 4,7% en noviembre respecto a octubre y un 105% desde las elecciones presidenciales de octubre 2023.

En ese contexto, LA NACION consultó a desarrolladores inmobiliarios referentes del sector, quienes señalaron que el valor del metro cuadrado más económico arranca en los US$1300 + IVA (US$1381). Para una construcción de estándar medio, el costo promedio se ubica en torno a los US$1600 + IVA (US$1768), mientras que para una vivienda de mayor categoría el valor asciende a US$2000 + IVA (US$2210).

De esta manera, construir una casa de 100 m² con los valores más bajos ronda actualmente los US$138.100. En el caso de una vivienda estándar, el costo asciende a aproximadamente US$176.800, mientras que una casa con materiales y terminaciones de mayor calidad puede alcanzar los US$221.000.

Si se comparan estos valores con los precios de venta de casas usadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el metro cuadrado promedio se ubicó en US$1826, de acuerdo con los últimos datos de Zonaprop.

En ese sentido, una propiedad de tres dormitorios presenta un precio medio de publicación cercano a los US$300.000, mientras que una vivienda de cuatro dormitorios alcanza los US$490.266. Cabe aclarar que se trata de valores promedio que surgen de considerar los precios mínimos y máximos ofertados en CABA.

¿En qué se reflejan los mayores aumentos?

La suba que señala el INDEC para este mes se explica por incrementos del 1,4% en materiales, 3,6% en mano de obra y 1,8% en gastos generales. En el caso de la mano de obra, la variación responde al aumento salarial para trabajadores en relación de dependencia y para los subcontratados, en el marco del acuerdo firmado por la UOCRA el 14 de noviembre de 2025.

Ahora bien, si se analiza la variación de costo en CABA, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECyBA), el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad (ICCBA), que mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al año base (2012), alcanzó en noviembre de 2025 una suba del 2,2% mensual, con un acumulado de 18,7% en el año y un aumento interanual del 21,2%.