De Joe Jonas a Meghan Trainor: venden por casi US$18 millones una mansión que pasó por las manos de varias estrellas de Hollywood

En el mercado inmobiliario de lujo de Los Ángeles, algunas propiedades se destacan no solo por sus dimensiones o sus comodidades, sino también por la historia de quienes vivieron en ellas. Es el caso de una mansión ubicada en Encino, California, que volvió a ponerse a la venta por US$17.995.000 y que, en apenas siete años, pasó por las manos de reconocidas figuras de la música y la televisión.

Su actual propietaria es la cantante estadounidense Meghan Trainor, ganadora de un premio Grammy, quien junto con su marido, el actor Daryl Sabara, decidió desprenderse de la residencia que compraron en 2024. Antes de convertirse en el hogar de la pareja, la propiedad había pertenecido al DJ y productor musical Zedd y, previamente, al cantante Joe Jonas y a la actriz Sophie Turner.

Antes de convertirse en el hogar de Meghan Trainor, la propiedad había pertenecido al DJ Zedd y, previamente, al cantante Joe Jonas y a la actriz Sophie Turner

Más allá de sus propietarios famosos, la casa reúne características poco habituales incluso para el segmento de las viviendas de alta gama: tiene un estudio de grabación profesional, una sala de cine, espacios especialmente diseñados para el entretenimiento y un sector independiente que funciona como bar.

Cómo es la mansión que Meghan Trainor puso a la venta

La propiedad se encuentra en Royal Oaks, una exclusiva zona residencial de Encino, en el área de Los Ángeles

La propiedad se encuentra en Royal Oaks, una exclusiva zona residencial de Encino, en el área de Los Ángeles. Fue construida en 2019 y diseñada por Jae Omar, reconocido por sus proyectos de arquitectura residencial contemporánea.

La vivienda tiene una superficie cubierta de aproximadamente 1373 m², distribuidos en dos plantas, sobre un terreno de unos 3560 m². Cuenta con seis dormitorios y 12 baños, además de diferentes espacios destinados al descanso, el trabajo y la recreación.

La vivienda tiene una superficie cubierta de aproximadamente 1373 m², distribuidos en dos plantas

Desde el exterior, la casa busca preservar la privacidad de sus habitantes mediante portones de acceso, vegetación consolidada y árboles de gran porte que rodean la construcción.

Una vez adentro, el hall de entrada de doble altura da paso a ambientes amplios y luminosos. Uno de los principales atractivos del diseño es la integración entre el interior y el jardín, lograda mediante grandes paneles de vidrio corredizos que permiten abrir los espacios sociales hacia el exterior.

En la planta superior se distribuyen otros cinco dormitorios en suite y una segunda sala de estar familiar

El living principal cuenta con una chimenea y un bar incorporado, mientras que la cocina está equipada con electrodomésticos Miele, mobiliario de diseño europeo y una isla central con capacidad para siete personas. A estos ambientes se suma una segunda cocina independiente, pensada para la preparación de comidas durante reuniones o eventos.

La suite principal ocupa un ala privada de la residencia. Tiene una sala de estar, un pequeño bar, patios propios y un baño con bañera y una amplia ducha. También dispone de dos vestidores de grandes dimensiones, diseñados con una estética similar a la de una boutique de lujo.

En la planta superior se distribuyen otros cinco dormitorios en suite y una segunda sala de estar familiar.

Un estudio de grabación, un cine y un bar: los espacios más llamativos

Uno de los rasgos que distingue a esta propiedad de otras mansiones de Los Ángeles es la cantidad de ambientes destinados al entretenimiento.

La vivienda dispone de un estudio de grabación profesional con cabina vocal, una instalación especialmente significativa por el perfil de sus propietarios. Según publicó Mansion Global, este espacio fue incorporado por Zedd durante los años en los que vivió allí, al igual que la sala de cine.

El estudio de grabación fue incorporado por Zedd durante los años en los que vivió allí

Así se ve la sala de cine de la casa

También cuenta con un gimnasio, un sector de bienestar con ducha de vapor, una oficina privada y una sala de seguridad.

Para los más chicos, la casa tiene un cuarto de juegos equipado con un tobogán, una pared de escalada, una pileta de espuma, un espacio para actividades artísticas y un rincón de lectura escondido.

La casa tiene un cuarto de juegos equipado con un tobogán, una pared de escalada y una pileta de espuma

En el exterior, el terreno funciona como una extensión de los ambientes sociales. Allí se encuentran una pileta con spa, una cocina al aire libre con parrilla, un fogón, una pantalla de proyección y un pequeño putting green para practicar golf.

En el exterior hay una pileta con spa, una cocina al aire libre con parrilla, un fogón, una pantalla de proyección y un pequeño putting green para practicar golf

Sin embargo, uno de los espacios más particulares está ubicado en una construcción independiente de la casa principal. Se trata de un sector para invitados que incluye una mesa de billar y un bar diseñado para recrear la estética de un pub tradicional de Chicago. Este ambiente fue incorporado por Joe Jonas durante su etapa como propietario.

Joe Jonas incorporó un sector para invitados que incluye una mesa de billar y un bar diseñado para recrear la estética de un pub tradicional de Chicago

Cuánto pagaron los famosos que vivieron en la propiedad

La historia de compraventas de la mansión muestra cómo fue aumentando su valor desde su construcción en 2019.

De acuerdo con el historial de operaciones publicado en Realtor.com, ese año Joe Jonas y Sophie Turner adquirieron la propiedad por US$14,1 millones. Durante su estadía, la pareja realizó mejoras en el gimnasio, el spa y los sistemas de seguridad.

En septiembre de 2021, vendieron la casa al productor musical Zedd por US$15,2 millones. El DJ introdujo nuevas instalaciones vinculadas con su actividad profesional y el entretenimiento, entre ellas el estudio de grabación y la sala de cine.

En enero de 2024, la propiedad volvió a ofrecerse en el mercado, esta vez por US$18.999.000. Sin embargo, la operación se concretó en mayo de ese año por US$17.125.000, cuando Meghan Trainor y Daryl Sabara se convirtieron en sus nuevos dueños.

Poco más de dos años después de comprarla, Meghan Trainor y Daryl Sabara buscan venderla por US$17.995.000

Ahora, poco más de dos años después de esa compra, la pareja busca venderla por US$17.995.000, una cifra que representa aproximadamente un 5% más que el monto abonado en 2024, sin considerar los gastos asociados a las operaciones.

La comercialización está a cargo de Michael Nourmand y Adam Sires, de la firma Nourmand & Associates.