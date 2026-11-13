Créditos UVA en noviembre 2026: qué bancos ofrecen las mejores tasas y cuánto hay que ganar

El regreso de los créditos hipotecarios UVA en Argentina reconfiguró el mercado inmobiliario y, desde entonces, las condiciones de los distintos bancos se reconfiguraron de varias maneras. Por eso, antes de tomar cualquier decisión es recomendable conocer y comparar las diferentes opciones, ya que esto puede significar un ahorro sustancial mes a mes.

Pero, para dar el paso hacia la casa propia, no alcanza con mirar el costo financiero, sino que es indispensable evaluar el porcentaje de financiamiento que otorga cada banco, el tope de crédito disponible y el piso de ingresos exigido para calificar.

Los bancos bajaron las tasas de sus créditos luego de la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses Daniel Basualdo

Las tasas más bajas de los créditos hipotecarios UVA

Entre las propuestas más económicas aparecen el Banco Provincia del Neuquén, el Banco Municipal de Rosario, el Ciudad y el Banco Nación, aunque las condiciones para acceder a esas tasas varían según el perfil del cliente.

El Banco Provincia del Neuquén ofrece una de las tasas más bajas del mercado, con una TNA de 3,5% para clientes que acreditan sus haberes y cuentan con paquete de productos. Esa tasa se aplica para créditos de hasta $75 millones. Para montos de hasta $150 millones, la tasa asciende al 8,5%. En el caso de clientes autónomos o monotributistas con paquete de productos, las tasas son de 4,5% y 9,5%, respectivamente.

Otra de las opciones destacadas es el Banco Municipal de Rosario, que a través de los créditos hipotecarios NIDO ofrece una tasa fija de 4,2%. La línea está destinada a la compra de vivienda única y exige, entre otros requisitos, residir en la provincia de Santa Fe.

Luego de la primera licitación del FGS, el Banco Ciudad decidió disminuir el interés de sus préstamos hipotecarios y llevó su tasa al 6,5%, una de las entidades más bajas del mercado. Cabe aclarar, igualmente, que esta línea es exclusiva para la ciudad de Buenos Aires, para vivienda única, familiar y permanente, y con dos topes: de hasta 80 m² y con un valor máximo de US$2280 el metro cuadrado.

En el caso del Banco Nación, la tasa para vivienda única y de ocupación permanente es de 6,7% para quienes cobran sus haberes en la entidad y adquieren una propiedad cuyo valor no supera las 210.000 UVAs.

Entre las entidades privadas también se encuentran alternativas competitivas, ICBC mantiene una tasa de 6,9%, mientras que BBVA, Macro, Hipotecario, Galicia, Supervielle, Santander, Credicoop, Patagonia y los bancos del Grupo Petersen ofrecen 7,5%, ya que la mayoría acomodó su tasa hacia ese número luego de la primera licitación de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

De esta manera, la diferencia entre las tasas más bajas y las más altas puede tener un impacto significativo en el monto de la primera cuota y, por lo tanto, en los ingresos necesarios para acceder al préstamo.

La diferencia entre las tasas más bajas y las más altas puede tener un impacto significativo en el monto de la primera cuota Daniel Basualdo

Los ingresos mínimos que solicitan los bancos

No todos los bancos fijan un ingreso mínimo como requisito de entrada. Entre los que sí lo hacen, los pisos van desde alrededor de $850.000 hasta $5 millones mensuales. Sin embargo, superar ese umbral no garantiza acceder al monto buscado: en la mayoría de las entidades, la primera cuota del préstamo no puede representar más del 25% de los ingresos netos del solicitante o grupo familiar.

Banco Credicoop : pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000

: pide como requisito que los ingresos mínimos superen los $3.500.000 Banco Del Sol : solicita ingresos mínimos por $1.000.000

: solicita ingresos mínimos por $1.000.000 ICBC : en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000

: en este caso, la condición necesaria para pedir un préstamo es tener un ingreso mínimo igual o superior a $1.400.000 BBVA : la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.564.800 a la fecha

: la entidad pone como condición tener un ingreso mínimo igual o superior a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles; es decir, $1.564.800 a la fecha Santander : $2.240.000 para compra de vivienda permanente

: $2.240.000 para compra de vivienda permanente Supervielle : tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $3.000.000

: tiene como requisito que el solicitante tenga un ingreso superior a $3.000.000 Comafi : exige ingresos mínimos por $5.000.000

: exige ingresos mínimos por $5.000.000 Hipotecario : entre sus condiciones se encuentra que el solicitante tenga un ingreso mínimo superior a 2,2 SMVM que suman $860.640

: entre sus condiciones se encuentra que el solicitante tenga un ingreso mínimo superior a 2,2 SMVM que suman $860.640 Patagonia: en este caso, se exigen ingresos por $1.000.000 o más

Pero a su vez es necesario saber que en todos los bancos la cuota inicial de un préstamo hipotecario debe equivaler a la cuarta parte de los ingresos del o de los solicitantes, por lo que, a pesar de que hay entidades que exigen un ingreso mínimo y otras no lo hacen, no puede solicitarse un crédito sin informar este requisito indispensable.

Con estos números sobre la mesa, el sueño de acceder a la vivienda mediante un crédito hipotecario se vuelve un desafío mayor. El contexto cambiario y financiero tensionan tanto a los bancos, que elevan requisitos y tasas, como a las familias, que deben demostrar ingresos muy por encima del promedio salarial argentino.

La paradoja es evidente: los créditos volvieron, pero están lejos de ser accesibles para la mayoría.

La cuota del crédito depende, entre otras condiciones, de la tasa que ofrezca el banco

Cuánto cuesta la cuota inicial por banco

Ahora, al analizar banco por banco, se puede observar cómo, dependiendo de la tasa que cada entidad financiera tenga, la cuota inicial va a cambiar. A continuación se presenta el monto a pagar en 20 años cada US$10.000 prestados realizado por la consultora Empiria en base a relevamiento de bancos: