Tiene 138 años, es violeta y salió a la venta por US$2 millones: cómo es la casa unicornio de Los Ángeles

En Los Ángeles, una casa de fines del siglo XIX reúne dos características que la distinguen: su arquitectura victoriana y el violeta que recorre la fachada y distintos ambientes. Se trata de Esperanza House, una propiedad construida en 1888 que salió al mercado por US$2 millones.

Ubicada en el 5315 de Mount Royal Drive, en el barrio de Eagle Rock, la vivienda es de estilo Queen Anne. Según la ficha de Coldwell Banker, tiene 248 m² de superficie interior, cuatro dormitorios y tres baños, y está sobre un lote de aproximadamente 1940 m².

La casa tiene 248 m² de superficie interior, cuatro dormitorios y tres baños

Su construcción se remonta al auge inmobiliario que atravesó el sur de California durante la década de 1880

Su construcción se remonta al auge inmobiliario que atravesó el sur de California durante la década de 1880. La residencia conserva una arquitectura ornamentada que remite a ese período de expansión de la ciudad.

El color que hoy la identifica llegó mucho después. La artista Leonora Pierotti Thomas la compró en 1979, cuando era amarilla. Según relató la agente Laurie Turner a Realtor.com, la propietaria llevó su predilección por el violeta a las paredes, algunos elementos de la cocina y detalles del techo.

La vivienda también atravesó ampliaciones: tanto la cocina como la suite principal fueron incorporadas durante la última década. En ese mismo período se agregó una pileta. Las intervenciones conviven con la torre y los elementos decorativos de la construcción original.

Sin embargo, la operación exige contemplar un desembolso mayor al precio publicado. Hay revestimientos deteriorados y tareas de recuperación pendientes. De acuerdo con Turner, un contratista que consultó calculó que la restauración costaría al menos US$1 millón adicional. La cifra es una estimación y no un presupuesto definitivo de obra.

La operación exige contemplar un desembolso mayor al precio publicado. Hay revestimientos deteriorados y tareas de recuperación pendientes

La restauración costaría al menos US$1 millón adicional

Así, el atractivo de Esperanza House viene acompañado de un desafío: actualizar una vivienda de 138 años y reparar el desgaste sin perder los rasgos que la distinguen. Para su próximo dueño, la compra implicará también hacerse cargo de esa recuperación.

La venta está a cargo de la sucesión de Pierotti Thomas. Según explicó Turner a Realtor.com, la búsqueda apunta a un comprador que quiera restaurar la casa para vivir en ella y conservar su carácter arquitectónico. La agente plantea la intervención como una recuperación patrimonial, con un alcance mayor al de una remodelación destinada a revender la propiedad.