Después de 13 años: sale nuevamente a la venta la antigua casa victoriana de Kate Moss

Una joya victoriana vuelve a escena en St. John’s Wood. La propiedad que fue residencia londinense de Kate Moss acaba de regresar al mercado, despertando nuevamente el interés de inversores y amantes de la arquitectura clásica. Casi oculta tras su fachada de estuco y rodeada de vegetación, la propiedad combina el encanto del siglo XIX con el confort contemporáneo.

En su interior conserva los detalles originales que definen su carácter Arlington Residential

La cocina de la antigua casa de Kate Moss en Londres Arlington Residential

Uno de los espacios de distribución entre los ambientes Arlington Residential

La modelo británica la había adquirido en 2002 por US$ 2,3 millones y la vendió una década después por US$ 8,9 millones. Hoy, 13 años más tarde, la casa busca nuevos dueños: su precio ronda los US$ 7,8 millones.

Este espacio de estar tiene piso original de madera Arlington Residential

La sencillez del dormitorio principal Arlington Residential

La cocina sale a un patio luminoso Arlington Residential

El baño tiene chimenea y una bañera exenta Arlington Residential

En su interior conserva los detalles originales que definen su carácter: techos altos, molduras ornamentales, suelos de madera y amplios ventanales que inundan los ambientes de luz natural. Una ampliación moderna en la planta baja incorpora una cocina y un salón familiar que se abren al jardín, logrando una conexión fluida entre el interior y el exterior.

El living y la cocina comedor están integrados, todos con vista al jardín Arlington Residential

Así es el jardín de la antigua casa de Kate Moss en Londres Arlington Residential

El jardín amurallado, con árboles maduros y orientación suroeste, ofrece un refugio privado y soleado en pleno corazón de Londres. La planta baja incluye además un gimnasio adaptable como habitación de invitados, un garaje para dos autos y acceso lateral independiente.

Con ubicación privilegiada cerca del metro, tiendas exclusivas y la emblemática Abbey Road, esta propiedad combina historia, estilo y comodidad: una oportunidad única para quienes buscan vivir con el sello de la elegancia británica.