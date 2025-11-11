LA NACION

Después de 13 años: sale nuevamente a la venta la antigua casa victoriana de Kate Moss

Ubicada en Londres, la propiedad se ofrece por US$7,8 millones

La modelo británica la había adquirido en 2002
La modelo británica la había adquirido en 2002Instagram: KateMossAgency

Una joya victoriana vuelve a escena en St. John’s Wood. La propiedad que fue residencia londinense de Kate Moss acaba de regresar al mercado, despertando nuevamente el interés de inversores y amantes de la arquitectura clásica. Casi oculta tras su fachada de estuco y rodeada de vegetación, la propiedad combina el encanto del siglo XIX con el confort contemporáneo.

En su interior conserva los detalles originales que definen su carácter
En su interior conserva los detalles originales que definen su carácterArlington Residential
La cocina de la antigua casa de Kate Moss en Londres
La cocina de la antigua casa de Kate Moss en LondresArlington Residential
Uno de los espacios de distribución entre los ambientes
Uno de los espacios de distribución entre los ambientesArlington Residential

La modelo británica la había adquirido en 2002 por US$ 2,3 millones y la vendió una década después por US$ 8,9 millones. Hoy, 13 años más tarde, la casa busca nuevos dueños: su precio ronda los US$ 7,8 millones.

Este espacio de estar tiene piso original de madera
Este espacio de estar tiene piso original de maderaArlington Residential
La sencillez del dormitorio principal
La sencillez del dormitorio principalArlington Residential
La cocina sale a un patio luminoso
La cocina sale a un patio luminosoArlington Residential
El baño tiene chimenea y una bañera exenta
El baño tiene chimenea y una bañera exentaArlington Residential

En su interior conserva los detalles originales que definen su carácter: techos altos, molduras ornamentales, suelos de madera y amplios ventanales que inundan los ambientes de luz natural. Una ampliación moderna en la planta baja incorpora una cocina y un salón familiar que se abren al jardín, logrando una conexión fluida entre el interior y el exterior.

El living y la cocina comedor están integrados, todos con vista al jardín
El living y la cocina comedor están integrados, todos con vista al jardínArlington Residential
Así es el jardín de la antigua casa de Kate Moss en Londres
Así es el jardín de la antigua casa de Kate Moss en LondresArlington Residential

El jardín amurallado, con árboles maduros y orientación suroeste, ofrece un refugio privado y soleado en pleno corazón de Londres. La planta baja incluye además un gimnasio adaptable como habitación de invitados, un garaje para dos autos y acceso lateral independiente.

Con ubicación privilegiada cerca del metro, tiendas exclusivas y la emblemática Abbey Road, esta propiedad combina historia, estilo y comodidad: una oportunidad única para quienes buscan vivir con el sello de la elegancia británica.

