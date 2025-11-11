Después de 13 años: sale nuevamente a la venta la antigua casa victoriana de Kate Moss

Ubicada en Londres, la propiedad se ofrece por US$7,8 millones
- 2 minutos de lectura'
Una joya victoriana vuelve a escena en St. John’s Wood. La propiedad que fue residencia londinense de Kate Moss acaba de regresar al mercado, despertando nuevamente el interés de inversores y amantes de la arquitectura clásica. Casi oculta tras su fachada de estuco y rodeada de vegetación, la propiedad combina el encanto del siglo XIX con el confort contemporáneo.
La modelo británica la había adquirido en 2002 por US$ 2,3 millones y la vendió una década después por US$ 8,9 millones. Hoy, 13 años más tarde, la casa busca nuevos dueños: su precio ronda los US$ 7,8 millones.
En su interior conserva los detalles originales que definen su carácter: techos altos, molduras ornamentales, suelos de madera y amplios ventanales que inundan los ambientes de luz natural. Una ampliación moderna en la planta baja incorpora una cocina y un salón familiar que se abren al jardín, logrando una conexión fluida entre el interior y el exterior.
El jardín amurallado, con árboles maduros y orientación suroeste, ofrece un refugio privado y soleado en pleno corazón de Londres. La planta baja incluye además un gimnasio adaptable como habitación de invitados, un garaje para dos autos y acceso lateral independiente.
Con ubicación privilegiada cerca del metro, tiendas exclusivas y la emblemática Abbey Road, esta propiedad combina historia, estilo y comodidad: una oportunidad única para quienes buscan vivir con el sello de la elegancia británica.