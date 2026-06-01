Calendario de remates de propiedades de junio 2026

Durante junio, el Banco Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado(AABE) realizarán una ronda de subastas públicas de inmuebles ubicados en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y en provincias del país. A su vez, ya se conocen algunas de las subastas de julio.

Subastas del Banco Ciudad

Los precios bases de las propiedades van desde los US$28.000 y llegan a los US$435.144, para inmuebles ubicados en diferentes zonas de la Ciudad y las provincias. Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores al remate en la página web de subastas del banco y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

Caballito

En la calle Rojas 335/41, en Caballito, se rematará un monoambiente con un precio inicial de US$28.111,89 Banco Ciudad

Un departamento interno ubicado en calle Rojas 335/41, Caballito, se rematará, el 5 de junio a las 10, con un precio inicial de US$28.111,89 y una garantía de US$843,35. El inmueble, que se exhibió en mayo, se encuentra en un séptimo piso, y tiene un solo ambiente lateral, con cocina separada y un baño completo. La superficie total es de 21,56 m².

Palermo

El terreno urbano que subastará en Palermo tiene planta baja y primer piso Banco Ciudad

Con un precio base de US$383.258,74 y un depósito en garantía de US$11.497,76 se subastará un terreno urbano con una construcción desarrollada en planta baja y primer piso, en Jerónimo Salguero 1709/11, Palermo.

La propiedad cuenta con 115,60 m² totales y no se puede visitar de manera presencial. La subasta es el 5 de junio a las 10.45.

Mataderos

Con un precio base de US$30.256,54 y un depósito en garantía de US$907,69 se subastará un monoambiente en Mataderos Banco Ciudad

Con un precio base de US$30.256,54 y un depósito en garantía de US$907,69 se subastará un monoambiente ubicado en Larrazábal 1335/39, Mataderos. La unidad funcional se encuentra en el octavo piso y tiene terraza propia, cocina y un baño con ducha. El espacio principal fue dividido por un mueble, generando así dos sectores diferenciados: uno destinado a living y otro a dormitorio

La propiedad, que cuenta con 30,33 m² cubiertos y 3,16 descubiertos, se exhibió en mayo, pero se rematará el 5 de junio a las 11.30.

Constitución

Se subastará un terreno urbano con una construcción en la avenida Entre Ríos al 1824 Banco Ciudad

En la avenida Entre Ríos al 1824, en un sector urbano consolidado con uso residencial y mixto, en el barrio porteño de Constitución, se subastará un terreno urbano con una construcción.

El terreno tiene una superficie de 342,60 m², un precio base de US$435.144,87 y un depósito en garantía de US$13.054,34. Sin embargo, no puede visitarse de manera presencial. El remate es el 5 de junio a las 12.15

Recoleta

Así se ve la cocina y el living del departamento de la calle Arenales 2546 Banco Ciudad

En la calle Arenales 2546, Recoleta, en el segundo B hay un departamento disponible desde US$115.107 con un depósito de US$3453,22. El inmueble, de tres ambientes y 83,17 m² totales, se encuentra en el frente y consta de living-comedor, cocina, lavadero semicubierto, cuarto de servicio con baño, dos habitaciones, balcón, toilette, baño completo y baulera complementaria en el sótano.

Los interesados podrán visitar la vivienda el 20 de mayo, de 9 a 12. El remate es el 5 de junio a las 13.

¿Cómo participar de las subastas del Banco Ciudad?

Los interesados en participar de alguna de las subastas de este mes deberán inscribirse previamente en la plataforma del Banco Ciudad. Si bien el precio de los inmuebles que se subastan está expresado en dólares, los pagos deberán realizarse en pesos conforme a la cotización del dólar BCRA.

El procedimiento es el siguiente:

Inscribirse en el portal del Banco Ciudad y constituir un domicilio electrónico (un correo de email).

Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor de base establecido para cada lote, hasta 48 horas hábiles anteriores a la fecha de la subasta.

Ser mayores de edad.

Tener en consideración que, de resultar adjudicatarios, deberán tributar el 21% de IVA sobre la comisión de venta.

Subastas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)

Retiro, en CABA

El 8 de julio a las 14 se subastará un inmueble de 5 niveles en Juncal Nº 847/51 argentina.gob.ar

El 8 de julio a las 14 se subastará un inmueble de 5 niveles en Juncal Nº 847/51, ciudad de Buenos Aires, con una superficie de terreno según título de 499,67 m2 y una superficie cubierta total aproximada de 1.638,48 m2.

La propiedad se divide en subsuelo, planta baja, 1º piso, 2º piso y 3º piso; y una terraza con ciertos sectores accesibles.

El precio base es US$1.592.142,00 y el cierre de la inscripción es el 30 de junio al mediodía.

Santa Fe, en Santa Fe

Así es la parcela 17 que se subastará en Dorrego s/n, en la esquina del pasaje Roca argentina.gob.ar

En Dorrego s/n, en la esquina del pasaje Roca se subastarán las parcelas 17 y 18 el 11 de junio a las 14. El cierre de inscripción se realizará el 4 de junio a las 12.00. El precio base es de US$58.127.

La parcela 18 se subastará junto con la 17 por US$58.127 argentina.gob.ar

En la calle Miguel de Azcuénaga se subastará la parcela 10 el 16 de junio a las 14.00. El cierre de inscripción se realizará el 9 de junio. El precio base es de US$29.900 y la superficie del terreno es de 216,00 m².

Se subastará la parcela 10 el 16 de junio Banco Ciudad

En el pasaje Roca, se encuentra la parcela 15, de 216 m² que se subastará el 12 de junio a las 14. El cierre de inscripción es el 5 de junio a las 12 y el precio base es de US$29.900.

En el mismo pasaje, se encuentra la parcela 15, de 216 m2 que se subastará el 12 de junio a las 14.00 argentina.gob.ar

Córdoba capital, en Córdoba

La última subasta disponible se llevará a cabo el martes 23 de junio a las 14, y tendrá un precio base de US1.267.297,29 www.argentina.gob.ar

EL martes 23 de junio a las 14, se llavrá a cabo una subasta que tendrá un precio base de US1.267.297,29. En este caso, el terreno tiene una superficie total de 18.500 m2

El inmueble tiene en su interior una gran superficie ajardinada, una casona antigua de cierto valor histórico a nivel municipal, una pileta y un antiguo tanque de agua. También indican que hay construcciones menores que se encuentran próximas al frente, ubicado sobre la calle San Pedro Nolasco.

En la publicación aclaran que “ciertos sectores dentro del terreno” están ocupados por las vías públicas correspondientes a las calles frentistas, Juan de Dios Correas y San Pedro de Nolasco

Hay tiempo para inscribirse hasta el 16 de junio a las 12.

Pinamar, en provincia de Buenos Aires

El jueves 25 de junio a las 14 horas se subastará un terreno en Av. Del Mar, Av. De Los Tritones, Av. Eolo y Calle Sin Nombre, Pinamar argentina.gob.ar

El jueves 25 de junio a las 14 horas se subastará un terreno en Av. Del Mar, Av. De Los Tritones, Av. Eolo y Calle Sin Nombre, Pinamar, Buenos Aires. La superficie es de 7242,85 m² y consiste en un terreno baldío, con vegetación natural, sin construcciones a excepción de una pequeña edificación abandonada sobre la esquina del inmueble en Av. del Mar y Eolo.

El precio base es US$ 2.969.784,17 y hay tiempo para inscribirse hasta el jueves 18 de junio al mediodía.

General Madariaga, en provincia de Buenos Aires

En Urrutia S/Nº, General Madariaga, Buenos Aires se subastará un terreno baldío, de 600 m2 argentina.gob.ar

En Urrutia S/Nº, General Madariaga, Buenos Aires se subastará un terreno baldío, de 600 m2, con malezas y vegetación crecida, el 6 de julio.

El precio inicial es de US$71.830,98 y hay timpo para anotarse hasta el 25 de junio.