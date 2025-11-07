Quinchos VIP en residencias: cuál es el costo de alquiler para un evento de fin de año

En estos últimos meses del año, organizar una reunión puede ser todo un desafío. Ya sea con amigos, familia o encuentros con los compañeros de trabajo, la idea es compartir un buen momento y hacer un balance y cierre del año. Si bien hay opciones para todos los presupuestos está en auge la tendencia el alquiler de quinchos VIP, ubicados en medio del verde y con todos los servicios, por lo general en alguna quinta o residencia.

Las ubicaciones más buscadas suelen ser aquellas un poco alejadas de la ciudad pero no más de media hora o una y, por supuesto, en estos lugares la protagonista es una gran parrilla. La zona norte del Gran Buenos Aires suele estar entre las opciones top para este tipo de encuentros, desde Vicente López, San Isidro, Martínez, Olivos hasta Pilar o Tigre, son los puntos elegidos para estos eventos familiares, de amigos o corporativos por lo general en residencias privadas de que se alquilan a dueño directo o en algunas quintas con toda la infraestructura para este tipo de reuniones.

Suelen contar con todos los servicios y el quincho -totalmente equipado con vajilla, heladera, freezer-, la parrilla y pileta son tres ítems básicos que no pueden faltar. Algunos completan la propuesta con canchas de fútbol, de tenis y con distintos spots para relajarse desde camastros o islas de paja con reposeras. Si se trata de eventos corporativos, las reuniones suelen ser para pasar el día, en cambio, si es un encuentro familiar o con amigos, los espacios se alquilan más por las tardes para hacer un gran asado a la noche y algún festejo poscena.

Si se trata de eventos corporativos, las reuniones suelen ser para pasar el día, en cambio, si es un encuentro familiar o con amigos, los espacios se alquilan más por las tardes para hacer un gran asado a la noche y algún festejo poscena.

En cuanto a los valores, por ejemplo, en Mercado Libre se ofrece una quinta de 30.000 metros cuadrados, de unas tres hectáreas aproximadamente, en el centro de Pilar, a una media hora desde la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Un espacio rodeado de naturaleza, que se indica como ideal para reuniones familiares o corporativas con un amplio quincho techado con mesas y sillas por $1.400.000, en un horario de 9 a 19.

Entre otras comodidades cuenta con siete baños y vestuarios para mujeres y hombres, dos piscinas, una de las cuales es olímpica, duchas. En cuanto a la parrilla, tiene fogón techado y asador a la cruz, el quincho cuenta con heladera y freezer. En medio del verde se disponen islas de paja, que resultan ideales para un momento de descanso y de charla distendida. Por último, cuenta con estacionamiento interno para vehículos y WiFi y la publicación aclara que el ingreso total a la propiedad es por asfalto. En cuanto al precio, incluye hasta 70 invitados y está disponible para viernes, sábado, domingo o feriados por una jornada de día o noche.

Los precios de los alquileres por día pueden publicarse en pesos o en dólares XAVIER MARTIN

Otra opción, también en Pilar, a 800 metros de la Panamericana (en el kilómetro 52 y Ruta 25), en una zona tranquila de casas quintas, es una quinta de unos 300 m² que tiene un valor de US$1200 el día y cuenta con una gran parrilla, horno de barro y asador y una capacidad de hasta 50 invitados para eventos. Además, la casa tiene cinco dormitorios, cuatro baños, amplio living con hogar a leña y Smart TV. La propiedad cuenta con una pileta de 12 x 8 metros, una mesa de ping pong, metegol, canchita de fútbol/tenis, aire acondicionado, Wi-Fi y estacionamiento para 18 autos.

Las opciones son variadas en las plataformas de alquiler de inmuebles y el precio oscila en función del tipo de evento, si es de día o de noche, y de la cantidad de invitados. En todos los casos, conviene reservar con anticipación porque la temporada alta de este tipo de reuniones es a partir de octubre. Un encuentro relajado para celebrar el fin de año es una buena oportunidad para escaparse de la rutina y proyectar lo que viene.