Edificios de lujo con ascensores que no andan y vecinos que suben más de 40 pisos o duermen fuera de su casa

El mes pasado, cuando Karen Zraick, una reportera del Times, recibió un aviso de un inquilino de un edificio residencial del Bajo Manhattan, no estaba segura de que haría una nota. El informante escribió que el servicio de ascensores en el edificio había sido irregular, en el mejor de los casos, desde la caída de energía. Pero, lamentablemente, las interrupciones de los ascensores son bastante comunes en la ciudad de Nueva York, particularmente en los complejos de viviendas públicas de la ciudad, pensó Zraick.

Sin embargo, una cosa sobre el apagón notificado fue inusual: el edificio en el que vivía el inquilino tenía 59 pisos, 56 de ellos residenciales. Aunque los ascensores que daba servicio desde el primer piso hasta el número 15 funcionaba bien, se sabía que los ascensores que llevaban pasajeros al piso 16 y superiores se averiaban. Los residentes de los pisos más altos podrían enfrentar una subida larga y agotadora para llegar a sus casas, lo que significa que completar una receta médica o enviar un paquete por correo podría convertirse en una odisea de horas.

La gran altura del edificio hizo que el problema fuera algo totalmente fuera de lo común. “Yo estaba como, ‘Vaya, eso es una locura’”, dijo Zraick.

Durante las próximas tres semanas, ella y Ashley Wong, otra reportera, hablaron con más de una docena de residentes en el edificio 20 Exchange Place, un bullicioso rascacielos en el distrito financiero con servicios de lujo y algunas unidades alquiladas. Los residentes describieron experiencias que fueron agotadoras, como intentar subir 33 tramos de escaleras después de un turno de 12 horas como enfermera o, para algunos, debilitantes: las personas con problemas de movilidad no podían subir las escaleras en absoluto. Los residentes no podrían mudarse sin un ascensor confiable.

Algunos vecinos, que no podían o no querían hacer el ascenso, incluso llegaron a llevarse una muda de ropa antes de salir por la noche en caso de que necesitaran quedarse en un hotel, sin saber si el ascensor estaría funcionando a su regreso.

Aunque los vecinos del edificio estaban furiosos, el mayor desafío inicial al informar, según dijo Zraick, fue lograr que las personas se manifestasen públicamente. Es que algunos habían firmado acuerdos de confidencialidad con el edificio. Otros temían represalias de la gerencia si sus nombres aparecían en el periódico.

Así que se puso creativa. Un inquilino publicó el número de Zraick dentro de uno de los ascensores (en funcionamiento), y otros comenzaron a distribuirlo entre amigos, vecinos y, lo que es más importante, miembros del chat grupal del edificio. Pronto, Zraick se vio abrumada con docenas de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y en las redes sociales. Fue entonces cuando solicitó la ayuda de la Wong, quien hizo un seguimiento por teléfono con aquellos que querían compartir sus historias.

Erin Campbell, una enfermera que, debido a las fallas en el ascensor tuvo que subir por escalera hasta su departamento en el piso 48 AMIR HAMJA - NYT

Cuando se corrió la voz, Wong dijo: “Todos querían hablar con nosotros”. El inconveniente obvio era el físico, dijo Wong, pero a medida que hablaba con más personas, se dio cuenta de que ella y Zraick también tendrían que dar cuenta de la ansiedad de no tener un servicio de ascensor confiable durante casi cinco meses, o peor, la posibilidad de quedar atrapado dentro de un ascensor.

“Incluso aquellos que eran físicamente capaces de caminar arriba y abajo se sintieron atrapados por la incertidumbre”, dijo. “Los ascensores no están completamente destruidos, pero nunca se sabe cuándo llegarían. La gente estaba en un estado constante de incertidumbre, impotencia y desesperación”, explicó.

Después de hablar con los residentes y, en el caso de Zraick, visitar el edificio (donde los ascensores, como era de esperar, no funcionaban), los reporteros se comunicaron con los propietarios de la torre, DTH Capital. La compañía se disculpó, dijo Zraick, pero tampoco estaba dispuesta a aceptar la culpa, poniendo la responsabilidad sobre la compañía eléctrica, Con Edison. La empresa de servicios públicos dijo que no había podido encontrar la causa de los cortes, pero dijo que las pruebas indicaron que no se trataba de un problema de suministro de energía. “Nadie discute que esto es un problema”, dijo la periodista. “Pero ninguno de los dos sabe cómo arreglarlo y piensa que la otra parte tiene la culpa”, afirmó.

Desde que el artículo se publicó el 28 de marzo, los residentes han seguido recibiendo llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos. El escrito generó conversación en las redes sociales. También ha recibido algunas críticas de los lectores, quienes señalan que los ascensores en viviendas públicas, que a menudo tienen un mantenimiento deficiente, se rompen todo el tiempo. ¿Por qué las averías en un edificio residencial de lujo, donde las unidades de un dormitorio pueden costar hasta US$5000 por mes, son noticias?

Esa era una perspectiva, dijo Zraick, que su editora, Johanna Barr, animó a los reporteros a considerar al principio del proceso y a abordar en el artículo. En este caso, el hecho de que el edificio fuera un rascacielos era poco común y valía la pena explorar la situación.

Los apagones aún continúan y los residentes seguían llamando. “Definitivamente estamos planeando seguir con esta historia”, afirmó Zraick. “Y con suerte, por su bien, se arreglará más temprano que tarde”, expresó.