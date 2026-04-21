La zona de Buenos Aires en la que los precios de las propiedades subieron el doble que en la Capital Federal

El mercado inmobiliario no deja de sorprender. Es más, el mapa de los precios inmobiliarios parece ir a su propio ritmo y se reconvierte en este inicio de 2026. Contra todos los pronósticos, la zona sur del Gran Buenos Aires parece ir en una carrera distinta a los demás sectores y en el primer trimestre del año le ganó la carrera no solo al norte y oeste de GBA, sino también a la Ciudad de Buenos Aires.

Los valores de venta del sur de GBA subieron el doble que en la Ciudad en el primer trimestre de 2026: 0,9% contra 0,4% en CABA. Con un metro cuadrado que promedió los US$1660 en marzo, la zona lidera el crecimiento de un mercado que, si bien muestra signos de recuperación, todavía está con cautela y se mantiene significativamente por debajo de sus récords históricos.

Este aumento por encima de las demás zonas también se hace visible si se toma solo marzo. En el sur, el incremento fue del 0,4%, mientras que en el norte, oeste y en CABA fue del 0,2%, y acumulan una suba del 0,6%, 0,5% y 0,4% en el primer trimestre, respectivamente, de acuerdo a la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

De igual manera, es importante aclarar que esta suba se encuentra por debajo de la registrada en el mismo período de 2025, cuando fue del 1,5%, lo que demuestra que el mercado encontró un freno en todas las zonas. Y, a pesar del repunte reciente, el precio medio se encuentra 17% por debajo del máximo alcanzado en julio de 2019. Es el resultado de un mercado que parece activo pero que en realidad está estructuralmente trabado.

El mercado inmobiliario encontró un techo prácticamente todas las zonas Daniel Basualdo

Un dos ambientes en zona norte cuesta lo mismo que un tres ambientes en el sur

La oferta de departamentos en el Gran Buenos Aires (GBA) varía significativamente por zona. GBA norte presenta los precios más elevados, mientras que un departamento de dos ambientes tiene un valor de US$117.092, uno de tres ambientes alcanza los US$177.945. El metro cuadrado promedio se encuentra en torno a los US$2381/m².

Le sigue GBA sur, donde un dos ambientes tiene un valor de US$85.305 y uno de tres ambientes se ubica en US$117.054.

Finalmente, en GBA oeste se encuentra la oferta más accesible: un departamento de dos ambientes tiene un valor de US$79.923 y uno de tres ambientes cuesta US$112.696, con un valor promedio de US$1576/m².

Un departamrento de dos ambientes en zona norte tiene un valor promedio de US$117.092, mientras que un tres ambientes en zona sur se ubica en US$117.054

Los valores por barrio

La zona sur: se revaloriza

Al analizar la oferta, Tristán Suárez es la localidad de GBA sur con los avisos más caros dentro de la plataforma. El metro cuadrado allí se ubica en US$2930. Le siguen Don Bosco, con US$2532/m², y Juan María Gutiérrez, con US$2322/m².

En contrapartida, Don Orione se presenta como el barrio más económico del sur, con un valor promedio de US$587/m². Muy cerca se ubican San José y Olmos, con US$638/m² y US$682/m², respectivamente.

En el oeste: los valores más bajos

En tanto, los barrios de GBA oeste se encuentran entre los más baratos a la hora de pensar en comprar un departamento. En este sentido, Villa Udaondo se presenta como la oferta más cara con un metro cuadrado que se ubica en US$2659. Le siguen Ituzaingó, con US$1996/m² y Sáenz Peña, con US$1876/m².

Por el lado contrario, Paso del Rey (US$822), Gregorio de Laferrere (US$819) y Parque San Martín (US$755), son los barrios con el metro cuadrado más económico.

El centro de Gregorio de Laferrere Rodrigo Néspolo - LA NACION

En zona norte: precios más altos que en CABA

La Lucila se posiciona como el barrio más caro para comprar en GBA norte, con un valor promedio de US$3884/m². La comparación es inevitable: si se excluye a Puerto Madero (la zona con valores que trepan a US$6148/m²), el barrio más caro de la Ciudad hoy es Núñez, con US$3403/m². Es decir, incluso el segmento premium porteño queda por debajo de este sector del corredor norte.

En el otro extremo del mercado aparece Barrio Infico en San Fernando, con un valor de US$914/m², marcando una brecha que expone la fuerte dispersión de precios dentro de la misma zona.

La Lucila lidera el ranking de los barrios más caros para comprar tanto en GBA como en CABA, solo por detrás de Puerto Madero Alejandro Guyot

La Lucila es uno de los barrios más exclusivos del corredor de la Avenida del Libertador, con una combinación difícil de replicar: perfil residencial consolidado, arbolado, cercanía al río, paseo costero, reserva natural, oferta gastronómica y buena conectividad. A eso se suma un diferencial clave para familias: la concentración de colegios bilingües.

Dentro del barrio, la demanda se concentra en dos polos bien definidos: el “centrito” alrededor de la estación de tren, donde predominan desarrollos más recientes; el corredor Libertador, con unidades de mayor categoría, superficies amplias y ticket más alto.