Son argentinos, le compraron a Bruce Willis su mansión en Beverly Hills y la vendieron por más del doble

Una propiedad en Beverly Hills es el centro de una de las mayores transacciones inmobiliarias de 2026
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La antigua residencia del actor Bruce Willis en Beverly Hills se vendió por US$41,25 millones en una transacción discreta, según informó esta semana el New York Post. Este precio la convierte en la segunda venta residencial más cara del condado de Los Ángeles en 2026, según The Real Deal.
Los últimos propietarios, el matrimonio argentino formado por Andrea y Carlos Alberini, ejecutivo de Guess y ex codirector ejecutivo de Restoration Hardware, adquirieron la propiedad en 2014 por US$16,5 millones. Antes de eso, la casa perteneció a Willis, quien la compró aproximadamente una década antes por US$9 millones al productor Alan Ladd Jr., según el New York Post.
Una propiedad histórica y renovada
Construida en 1928, la mansión ubicada en Benedict Canyon Drive ha sido objeto de varias renovaciones a lo largo de los años. La propiedad cuenta con siete habitaciones en casi una hectárea de terreno, una piscina estilo resort, jardines paisajísticos y varias chimeneas.
Los interiores conservan elementos originales, como vigas a la vista, e incluyen amplias salas de estar, una cocina con dos islas, un comedor formal y un despacho con paneles de madera. La suite principal cuenta con terraza, un baño de lujo y dos vestidores, además de espacios como una sala de cine y una bodega.
Según el New York Post, la operación fue intermediada por agentes de alto perfil afiliados a los grupos Resident y Compass, aunque no se reveló la identidad del comprador.
La vida actual del actor
Tras abandonar su residencia en Beverly Hills, Willis y su esposa, Emma Heming, se mudaron a una propiedad en Bedford Corner, Nueva York, donde criaron a sus hijos hasta que vendieron la casa en 2020. Durante la pandemia, la familia pasó un tiempo en Idaho antes de regresar a California.
En 2023, Emma Heming hizo público que al actor le habían diagnosticado demencia frontotemporal, una enfermedad que requiere cuidados permanentes. Desde entonces, Willis vive en una vivienda adaptada de una sola planta cerca de la casa principal de la familia, buscando mayor comodidad y supervisión constante.
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