El barrio porteño donde los alquileres subieron más del 6% en un mes y el metro cuadrado es de los más baratos de la ciudad

Hay un barrio de la ciudad de Buenos Aires que continúa sorprendiendo. Hace unas semanas fue noticia porque el primer REIT (Real Estate Investment Trust) del país –un fondo de inversión inmobiliaria- adquirió su segundo inmueble en la zona.

Ahora la novedad es otra: es el barrio porteño donde más aumentó el precio de los alquileres durante agosto. El valor medio de publicación en Parque Patricios registró una suba mensual del 6,49%. Además, quedó segundo entre los barrios con los mayores incrementos interanuales, con un avance del 36,34%, solo por debajo de Villa Luro, donde el aumento alcanzó el 38,03%, según el último informe de Zonaprop.

Parque Patricios es el barrio porteño donde más aumentó el precio de los alquileres durante agosto PATRICIO PIDAL/AFV

En números, el precio promedio de alquiler en Parque Patricios alcanzó los $810.859, y a pesar de las subas, la zona se mantiene en la mitad inferior de la tabla porteña: tiene 31 barrios más caros por encima y 15 más económicos por debajo.

Sin embargo, el panorama del barrio es positivo: “La demanda de propiedades en alquiler en Parque Patricios se mantiene alta, en el último mes subió un 13%”, declara Milagros Alcorta, Gerente Comercial para Zonaprop (Grupo QuintoAndar) y agrega que la oferta también está en alza: actualmente un 17% por encima del volumen registrado en agosto de 2025.

En lo que respecta a los valores del metro cuadrado, ocupa el séptimo puesto entre los más accesibles. Ronda los US$1773/m² y se ubica por encima de barrios como Parque Avellaneda, Floresta y La Boca, pero muy por debajo de otros como Belgrano, US$3273/m², Recoleta, US$2795/m² o Caballito, US$2421/m². Su valor lo posiciona como una opción viable para los jóvenes que quieren sacar un crédito.

De esta manera, tiene uno de los retornos anuales de alquiler, más alto. Es más, está en el podio, con un 7,3%. Este valor es igual al de Nueva Pompeya, y es 2,5 puntos porcentuales menos que Lugano, con un 9,8%. A su vez, es un 1,6% más que el promedio de la Ciudad, que es de 5,70%.

El ranking de alquileres: qué barrios aumentaron más

Si se analiza la variación interanual entre agosto 2025 y agosto 2026, los cinco barrios donde más aumentaron los precios de publicación de alquiler fueron:

Villa Luro: 38,03%

Parque Patricios: 36,34%

Parque Chacabuco: 35,52%

Villa Pueyrredón: 34,50%

Colegiales: 33,77%

En la comparación mensual, el listado quedó encabezado por:

Parque Patricios: 6,49% ($810.859)

Versalles: 5,43% ($750.522)

Liniers: 3,53% ($800.439)

Villa Luro: 2,90% ($855.189)

Retiro: 2,74% ($872.167)

Alquileres en descenso

En el otro extremo, las menores subas interanuales se registraron en:

Villa Riachuelo: 2,95%

Nueva Pompeya: 3,64%

Puerto Madero: 4,22%

Parque Avellaneda: 11,08%

Paternal: 13,36%

De manera intermensual, ocho barrios presentaron descensos en sus valores:

Puerto Madero: -4,29%

La Boca: -3,50%

Parque Chas: -2,02%

Boedo: -1,41%

Villa Real: -0,88%

Villa Riachuelo: -0,78%

Lugano: -0,21%

Monserrat: -0,20%

Cómo es Parque Patricios

Parque Patricios es conocido por tener uno de los parques más antiguos de Buenos Aires creado por Carlos Thays; conserva bodegones tradicionales y algunas reversiones, como El Globito, Pulpería el Cotorro, o el Ombú; y es sede del Club Atlético Huracán, conocido como “El Palacio”, declarado en 2007 Patrimonio Histórico y de Defensa Estructural de la Ciudad de Buenos Aires.

Parque Patricios se consolidó como uno de los polos tecnológicos de la ciudad Soledad Aznarez - La Nación

Sin embargo, el barrio comenzó a modificar su perfil hace casi dos décadas. Una zona que durante años fue considerada periférica inició su consolidación como uno de los principales polos tecnológicos de la ciudad. La transformación estuvo acompañada por mejoras urbanas y edilicias, una mayor conectividad y una oferta cultural y gastronómica en expansión.

El Club Atlético Huracán fue declarado en 2007 Patrimonio Histórico y de Defensa Estructural de la Ciudad de Buenos Aires

La transformación de Parque Patricios se profundizó en 2008, con la creación del Distrito Tecnológico. A través de la Ley N.º 2972, se otorgaron beneficios impositivos y fiscales a las empresas que se radicaran dentro del polígono delimitado para el distrito. Entre los incentivos se incluyeron exenciones o diferimientos en el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos, el Impuesto Inmobiliario y la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

Estos beneficios atrajeron a compañías e instituciones como OSDE, Accenture, Prisma y Banco Provincia. A ellas se sumó la sede del Gobierno de la Ciudad, ubicada en Uspallata 3160, en un edificio diseñado por el arquitecto británico Norman Foster.