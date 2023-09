escuchar

La situación es cada vez más crítica. Desde su implementación en julio de 2020, la actual Ley de Alquileres, entre otros cambios, amplió los contratos de dos a tres años y habilitó solo una actualización anual en base a un índice que establece el Banco Central. Desde entonces, el mercado de alquileres ha enfrentado una crisis aparentemente interminable, con la amenaza latente de una “oferta cero”.

En un contexto en el que quedan disponibles menos de 450 departamentos en alquiler en la ciudad de Buenos Aires, con precios disparados a niveles históricamente exorbitantes, diputados y senadores debaten desde agosto posibles reformas a la norma

El 13 de septiembre, el oficialismo en el Senado aprobó el dictamen con modificaciones a la reforma de la ley de alquileres. Soledad Aznarez - LA NACION

Luego de pasar por la cámara baja y comisiones del Senado, hoy se tratará en el Senado la propuesta impulsada por el oficialismo que propone una actualización cada seis meses en base al índice Casa Propia, aunque los especialistas aseguran que no mejorará la renta que deja un alquiler. Entre las modificaciones, la propuesta de la oposición busca fomentar la disponibilidad de propiedades en el mercado y que las partes acuerden libremente el indice de ajuste.

Esta controvertida ley también fue tema de discusión durante la jornada denominada “La Ciudad Debate”, donde los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri (Juntos por el Cambio), Leandro Santoro (Unión por la Patria), Ramiro Marra (La Libertad Avanza) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda-Unidad) abordaron distintos ejes en seis bloques.

Santoro criticó la gestión anterior y propuso una serie de políticas públicas para abordar el problema, como regular Airbnb. Santiago Filipuzzi

Santoro fue el primero en mencionar el problema de los alquileres y sostuvo que “es hora de renovar el aire” en la Ciudad y propuso “alquileres accesibles, más espacios verdes, que cada pibe tenga una vacante y un subte de 24 horas”.

Durante el eje destinado a Vivienda, Biasi apuntó contra el Gobierno porteño que “entregó la ciudad a empresarios, es una ciudad de especuladores inmobiliarios, donde no se puede alquilar y han destruido el ambiente”. También propuso medidas como la derogación del código urbanístico y la imposición de impuestos a la vivienda ociosa.

La candidata por la izquierda sostuvo que desde Juntos por el Cambio “son responsables del desquicio de vivienda en la ciudad y la razón por la cual la gente se tuvo que ir a las villas” y que fueron los responsables de un “aumento del 400% la población en las villas en los últimos años en la ciudad”.

Macri atribuyó los problemas de alquiler y vivienda a la inflación. Santiago Filipuzzi

Macri atribuyó los problemas de alquiler y vivienda a la inflación descontrolada generada por el kirchnerismo y argumentó que la Izquierda no respeta el derecho a la propiedad privada, además, sostuvo que los alquileres y los salarios siempre quedan rezagados frente a la inflación.

Por otro lado, Santoro criticó la gestión de Larreta y propuso una serie de políticas públicas para abordar el problema, como regular Airbnb. En concreto, “acusó” al candidato de Juntos por el Cambio de no querer ”hablar de alquileres porque en la ciudad no han hecho nada por los inquilinos. Es más, los perjudicaron. Hay que articular una batería de políticas públicas y voy a laburar desde el primer día para solucionar esto, regulando Airbnb como hizo Nueva York”, afirmó el candidato de UxP y agregó que “me voy a ocupar de que los alquileres no estén más en dólares”.

Marra, candidato libertario, cuestionó estas regulaciones y consideró que la Ley de Alquileres es el problema central. Indicó que desde su espacio “no hablamos de alquileres, hablamos de crédito hipotecario” y señaló que desde La Libertad Avanza buscan “bajar los impuestos” y “dejar hacer negocios”.