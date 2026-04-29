Alquiler barato en Nueva York: el plan de Hochul para transformar departamentos inhabitables en viviendas para rentar

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de 44,7 millones de dólares destinada a crear y mejorar más de 420 unidades de vivienda en renta en el estado. Su estrategia es aumentar la oferta de hogares accesibles y reutilizar espacios deteriorados o en desuso.

El plan de Kathy Hochul para tener alquileres baratos en Nueva York

El programa busca financiar proyectos que rehabiliten propiedades existentes y las conviertan en unidades habitables para personas de bajos y medianos ingresos, según un comunicado oficial. Las inversiones se canalizarán a tres proyectos que ya tiene en marcha el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR, por sus siglas en inglés).

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hohcul, anunció inversión para crear apartamentos asequibles Fotomontaje generado con IA

El financiamiento forma parte de las políticas estatales para enfrentar la escasez de vivienda asequible. “Nueva York está comprometida a utilizar todas las herramientas a su alcance en lo que respecta a la asequibilidad de la vivienda”, declaró Hochul.

Cómo se transformarán las viviendas en unidades para alquiler en Nueva York

La estrategia se dividirá en inversiones de estos programas administrados por el HCR:

US$24 millones para 291 viviendas como parte del Programa de Alquiler de Viviendas Vacías.

como parte del Programa de Alquiler de Viviendas Vacías. US$10,7 millones para 62 viviendas como parte de la Iniciativa de Desarrollo de Viviendas de Alquiler a Pequeña Escala.

como parte de la Iniciativa de Desarrollo de Viviendas de Alquiler a Pequeña Escala. US$10 millones para tres proyectos como parte del Programa de Préstamos Participativos para Edificios Pequeños.

La gobernadora Kathy Hochul no pretende construir más, sino usar lo que ya hay / Instagram @govkathyhochul Mike Groll

Según el gobierno estatal, los fondos permiten cubrir todos los trabajos de renovación, modernización de infraestructura y además las adecuaciones necesarias para que cada inmueble cumpla con los estándares de vivienda.

De qué va cada programa al que Nueva York invertirá para alquileres baratos

291 viviendas: Programa de Alquiler de Viviendas Vacías

Está dirigido a rehabilitar unidades residenciales que actualmente están desocupadas o en condiciones no habitables. De acuerdo con el mismo comunicado, el objetivo es reincorporar estas viviendas al mercado de alquiler mediante subsidios para reparaciones y mejoras.

La escasez de vivienda en Nueva York tiene movilizadas a las autoridades, informó la gobernadora Kathy Hochul Archivo/ny.gov

62 viviendas: Iniciativa de Desarrollo de Viviendas de Alquiler a Pequeña Escala

Aquí se prevé financiar proyectos de menor tamaño, generalmente edificios con pocas unidades, para fomentar el desarrollo de vivienda asequible a nivel local. Está orientado a apoyar a desarrolladores pequeños y organizaciones comunitarias que buscan construir o rehabilitar inmuebles para renta en mercados donde los grandes proyectos no suelen llegar.

3 proyectos: Programa de Préstamos Participativos para Edificios Pequeños

Esta subvención está enfocada en la preservación y mejora de edificios residenciales pequeños mediante esquemas de financiamiento compartido. Según el comunicado, el estado proporcionará apoyo económico para renovar propiedades existentes, con el fin de mantenerlas habitables y accesibles para inquilinos.