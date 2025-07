El drama de vivir un edificio sin gas en plena ola polar: ¿qué hacer ante un corte?

En plena ola polar, los vecinos de un edificio de 17 pisos en el centro de Mar del Plata llevan tres semanas sin suministro de gas. El corte habría sido provocado por una supuesta falsa denuncia de pérdida realizada por una vecina. La situación se vuelve crítica en el contexto actual: rige una alerta amarilla por frío, con temperaturas bajo cero y sensaciones térmicas extremas. La falta de calefacción no solo genera malestar, sino que también representa un riesgo para la salud.

La protesta de los vecinos del edificio busca visibilizar un reclamo que se repite en muchos inmuebles del país: cortes prolongados del servicio de gas, muchas veces por denuncias imprecisas o instalaciones que no cumplen con los requerimientos técnicos.

Corte de gas en plena ola polar

La llegada del frío genera que el consumo de gas crezca de manera abrupta. Y el mal uso de los aparatos de calefacción o la falta de cuidados de los mismos a la hora de prenderlos puede generar alguna pérdida que termine con un corte total del suministro. Esta situación es especialmente común en los edificios de departamentos. Sin embargo, conocer cómo sacar adelante el problema para restablecer el servicio lo antes posible es clave.

“Para Metrogas, la seguridad es una de las claves del servicio que brinda. La seguridad no se negocia y si se corta el servicio es porque se está cuidando a todas las familias que viven en ese edificio”, explica Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de la compañía.

¿Cómo se soluciona? Metrogas informa que, ante una denuncia por la presunta pérdida de gas en un edificio, la compañía concurre en emergencia para realizar una inspección. Si se confirma que existe una fuga se deja clausurado el suministro por cuestiones de seguridad, ya que las instalaciones deben cumplir con las normas técnicas definidas y requeridas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que es el organismo que reglamenta y controla la actividad de la distribución de gas natural por redes.

Una vez verificado el desperfecto, el reclamista de la empresa que concurrió a hacer la inspección realiza el corte y deja el formulario F-1022 en el que detalla lo que encontró, ya sea en la sala donde se encuentran los suministros o en los espacios de uso común o en los espacios particulares.

En las casas muchos artefactos dependen del gas: cocina, calefón, estufa, caldera, termotanque, entre otros.

El primer paso para iniciar la reconexión es contactar a un gasista matriculado para que haga una revisión de todas las instalaciones y realice del primero al último de los arreglos que hayan sido observados. Desde Metrogas informan que, una vez finalizados los trabajos para solucionar los diferentes problemas que dieron origen al corte y, de acuerdo con la norma vigente, es necesario solicitar la inspección a Metrogas, tras presentar en forma digital los distintos formularios requeridos.

Una vez que la empresa recibe ese formulario tiene un margen de hasta 96 horas para realizar una nueva inspección. Cabe destacar que la compañía subraya que el tiempo que se tarda en llamar al gasista matriculado y el tiempo en que este tarda en solucionar las fallas observadas no es un atribuible a Metrogas.

“Hay que tener en cuenta que los matriculados ya no tienen que concurrir más a las oficinas para presentar los formularios y solicitar una reconexión. Todo se hace de manera virtual, con lo que se redujeron significativamente los tiempos. Pero no solo eso, sino que, además, el cliente puede hacer un seguimiento del trámite consultando con el número que se le suministra, a través de la página web”, advierte Di Lázzaro.

Cuando el inspector de Metrogas realiza una inspección de los arreglos, verifica en primer lugar los espacios comunes como, por ejemplo, la sala de medidores, la planta reguladora o la sala de calderas, entre otros. En caso de que la verificación se apruebe, los espacios comunes quedan aptos para ser habilitados, de lo contrario se dejará un nuevo formulario de clausura. Tras habilitar estos espacios comunes la inspección se centra en los suministros individuales de uso común como termotanques, calderas, grupos electrógenos, entre otros, y los de uso individual en cada departamento, es decir, cocina, calefón, termotanque, estufas, etc.

Si se realizó un corte de suministro de gas por parte de Metrogas en un edificio, para reconectar se deben inspeccionar todos los espacios comunes y los departamentos Freepik

Hay que tener en cuenta que, por cada instalación afectada que se verifique que se encuentra fuera de norma, se entregará un nuevo formulario de clausura (F-1022) que afectará de manera individual a cada propietario, es decir, a la persona que tenga algún problema en su unidad no se le habilitará la provisión de gas hasta tanto lo solucione. Desde la empresa enfatizan que las inspecciones en los espacios individuales no necesariamente se harán el mismo día en que se realiza la de espacios comunes.

Por otra parte, si el dueño de uno de los departamentos no se encuentra presente al momento de la inspección, la instalación de su propiedad no podrá ser verificada y, por ende, permanecerá sin suministro. En ese caso, el cliente deberá comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de Metrogas al 0800-333-6427 o por WhatsApp al 11-3180-2222 para solicitar una próxima visita. La provisión de gas no se habilita si no hay nadie presente en la propiedad.

En su página web, Metrogas aclara que no cobra ningún trámite de inspección, “por eso, si alguien que dice ser de Metrogas pretende cobrar, existe el Programa Transparencia, con el que ponemos a disposición del cliente un canal donde denunciar cualquier acción deshonesta. La persona puede comunicarse al 0800-666-2646 que es una línea anónima y confidencial”, detallan desde la empresa.

Recomendaciones:

Las reparaciones requieren siempre la intervención de un gasista matriculado.

No existe ningún tipo de relación comercial entre los gasistas matriculados y MetroGAS.

La relación del cliente con el matriculado es de libre acuerdo entre dichas partes.

La reconexión de un suministro sin la intervención de la distribuidora no solamente es riesgosa, sino que constituye una conexión clandestina.

Se recomienda hacer revisar el resto de las instalaciones por un instalador matriculado antes de la verificación que hará Metrogas previa a la rehabilitación del suministro para, de ser necesario, realizar las reparaciones para adecuarlas a las normas vigentes.

Solución eléctrica

Ante la interrupción del servicio de gas, los habitantes del edificio suelen optar por la energía eléctrica para suplantar los artefactos de uso doméstico que ya no pueden usarse por el corte. En especial, cocinas, calefones o termotanques y calefacción.

A la hora de cocinar, explica Summa que lo más común es inclinarse por anafes y hornos eléctricos, también la pava eléctrica, que ya es de uso habitual en muchos hogares. En cuanto al agua caliente, se suelen elegir termotanques eléctricos y en lo que se refiere a calefacción existe una amplia gama de equipos eléctricos para suplantar una estufa a gas, desde caloventores, convectores, radiadores, que son los más utilizados.

“Sin embargo, todos estos cambios que los vecinos tienen que hacer cuando cortan el gas en el edificio tienen un costo que no todos pueden asumir”, advierte Miguel Ángel Summa, presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal (CAPH). Y enfatiza que la situación trae, además, otros inconvenientes porque los arreglos para restablecer el servicio de gas pueden requerir romper pisos y paredes lo que daña elementos que no se recuperan fácilmente como mosaicos, cerámicas o piso de madera. “En los edificios, siempre conviene hacer revisiones periódicas con un gasista y tener todo en regla. Porque sino todos nos acordamos cuando sucede el corte”, finaliza.